懷孕患癌？無痛硬塊響警號 揪出乳癌易受忽略徵狀與風險

適逢十月是乳癌關注月，乳癌再度成為話題。乳癌作為女性十大癌症之首，每14名有一名女性患上乳癌之普遍，一般女性對病徵也略有所聞，懂得留意乳房會否出現腫塊。可是不少女性眼見腫塊沒有痛楚，以為避過癌魔。其實臨床所見，無痛的乳房硬塊才是乳癌常見的病徵之一，也是乳癌警號，孕婦一樣有機會患上乳癌。



醫學研究發現，大部份乳癌也不會引起痛楚，因此痛感絕非辨別乳癌的方法。反而在自我檢查乳房時摸到腫塊，就要提高警覺，向醫生求診及檢查，去判別屬於良性或惡性。通常纖維瘤、乳腺增生(結節)及乳癌，均有機會於乳房出現腫塊。不過屬於良性的纖維瘤，觸感上較滑溜，像一粒波子般竄來竄去。至於乳腺增生，觸感像是一個凹凸不平的範圍，與乳房硬塊的感覺有些近似，一般女性難以自行分辨。

早日發現 提高治癒機會

所以醫生在診斷病人是否罹患乳癌時，會透過臨床檢查、乳房造影及超聲波等，去評估癌症風險，有需要再抽取細胞組織樣本化驗，準確度超過九成八。

因此若乳房出現異常情況，求診事不宜遲，若能盡早確診且屬於乳癌早期，成功治療的機會也會大大提高。以香港情況而言，醫管局數字顯示2020年乳癌新增個案上升至4,956宗，逾三分之二(71.7%)均屬癌症早期，亦即第一、二期，整體乳癌種類主要為賀爾蒙型、HER2型及三陰性型。同時，死亡人數和死亡率亦呈跌勢，低於2019年，反映愈來愈多病友戰勝癌魔。

水囊與結節 良性居多

由此可見，女性透過自我檢查去熟悉乳房形態，並認識更多不同乳癌病徵以及乳房結構，有助提高警覺性之餘，也可以減低杯弓蛇影的恐懼。例如不少女性擔心乳房常見的水囊與乳腺增生(結節)，最終會致癌，其實大部分簡單的水囊屬於良性，若果水囊內有其他組織，亦會抽針化驗。至於乳腺增生則分為繁衍性及非繁衍性。如果屬於繁衍性，有可能增加演變為惡性的風險，但不代表它是乳癌，只要定期接受醫生觀察和檢查，監察有否改變以作跟進。

然而，若乳頭或乳房皮膚出現突如其來的改變，就要提高警覺了。以乳頭為例，如果突然凹陷，有可能是乳房內長了腫瘤，令到韌帶把乳頭拉扯至凹下去，是癌症警號。不過乳頭溢血，研究發現九成屬於良性，由醫生抽取相關良性組織處理。

孕婦也有機會患上乳癌(圖：Getty Images，圖中模特兒並非乳癌病人)

乳房出疹黏濕 或為原位癌

另一方面，如果乳房及乳頭皮膚出現類似濕疹，帶點黏濕的紅疹，甚至出現橙皮紋，即使觸摸乳房時未必有硬塊，也可能患上屬於原位癌的佩吉特病，需盡快求診。

除了乳房狀況，不少女性對乳癌仍存有謬誤，誤以為50歲更年期收經後，或者懷孕待產，就不會患上乳癌。其實由40歲至70歲，均是乳癌高風險發病期，而癌魔亦會向孕婦下手。

停經或懷孕 一樣有風險

三十多歲的王小姐(化名)懷孕時，突然發現左邊乳房有硬塊，經其主診醫生檢查後，發現屬於早期乳癌，腫瘤直徑約一至二厘米。當時胎兒已屆13至26週，她大受打擊。幸好所用的醫治癌症藥物，在胎兒第二，第三懷孕周期的影響較少，王小姐得以透過手術切除腫瘤病灶，休養後再產子，自己則繼續接受乳癌治療，可幸母子平安。

除了年齡和家族史，體重過重、早來經遲收經、沒有懷孕和哺乳，壓力等，均是乳癌風險因素。預防勝於治療，女性由四十歲起，宜定期進行乳房造影或輔以超聲波檢查，防範癌魔。

四十歲起 定期造影檢查

若有家族史者，宜於家族患者發病前十年開始檢查。近年面世的3D乳房造影技術，按壓乳房的力度較2D輕，輻射劑量較少，準確度亦較高。另一方面，由於亞洲女性的乳房密度較高，有需要時亦會輔以超聲波檢視有否癌前病變。政府亦設有「乳癌風險評估工具網站」（www.cancer.gov.hk/tc/bctool/index.html），讓女性輸入資料去評估乳癌風險水平。

檢查及治療乳癌有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。