預防骨質疏鬆｜高鈉高磷食物影響骨骼健康？專家盤點4飲食禁忌

骨質疏鬆被喻為「隱形殺手」，會悄悄地讓骨骼變脆弱，直到骨折發生才被發現。



台灣骨科醫師分享4大飲食禁忌，幫你預防骨質疏鬆風險，若已經有骨質疏鬆問題患者，更要避開這些食物來保護骨骼健康。

1. 「少吃高鈉食物」避免鈣質流失

台灣骨科醫師陳鈺泓指出，家中長輩若有骨質疏鬆問題，除了日常防跌倒，「飲食選擇」更是守護骨骼健康的關鍵。首先最好少吃「高鈉食物」，如炸雞、即食麵、醃漬食品等，會加速鈣質流失，讓骨骼變得更脆弱，在煮菜時減少鹽的用量，讓飲食清淡又健康。

2. 「減少高糖飲料、甜食」保護骨骼

陳鈺泓表示，含糖飲料、蛋糕雖然美味，但糖分會影響骨骼代謝，加快骨質流失速度，如果有骨質疏鬆相關問題的人，在家中或是外面吃甜點時，最好控制適量攝取，健康更為重要。

3. 「避免加工食品」遠離高鈉高磷

陳鈺泓提到，香腸、素肉、罐頭等加工食品，不僅是高鈉食品，還含大量磷，會與體內鈣質結合，進一步影響骨骼健康，最好用天然食材取代加工食品，幫助骨骼更加強壯。

4. 「遠離煙酒」降低骨質流失風險

陳鈺泓說明，吸煙和喝酒會大幅增加骨質流失的速度，甚至造成意外跌倒的風險。因此戒煙限酒是保護骨骼，預防骨質疏鬆的的重要步驟。他也提醒，想要有效預防骨質疏鬆，除了避開以上飲食禁忌，還可以多吃深綠色蔬菜、豆製品、小魚乾等高鈣食品，並搭配適度的運動，才能讓骨骼愈來愈強壯。

