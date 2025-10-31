「過敏三兄弟」鼻炎皮膚炎氣喘　注意3個生活習慣飲食禁忌可改善

常見的過敏疾病有過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎，因為被稱為「過敏三兄弟」，這 3 種疾病可能單獨出現，或 2 、3 種合併出現在過敏體質患者身上。除了中西醫藥物治療，生活習慣和飲食禁忌上確實做到「3 件事」，就能有效改善。



奇奇是名氣喘兒，平時容易咳嗽、流鼻水、鼻塞、眼睛及鼻癢等，尤其早上起床和夜間鼻塞嚴重，更容易因為夜咳影響睡眠；如果下雨多日、環境潮濕，更容易導致氣喘不定時發作。後來經中西醫合療門診治療後，奇奇幾乎不再夜咳，氣喘也穩定控制，就連早上起床也不會一直擤鼻水了。

宣宣和安安兩姐妹都患有異位性皮膚炎，而且安安同時還有過敏性鼻炎。姐妹就診時發現她們的頸部、耳後、手肘內側、膕窩等處皮膚紅疹、脫屑、粗糙，因為癢經常搔抓，甚至還出現滲液、破皮、出血，以致皮膚傷痕累累。後來在接受中藥及中藥藥膏治療，加上飲食調整後，皮膚狀況大大改善，晚上再也不會因搔癢難入睡。

台灣安南醫院中醫部主治醫師林莉華表示，常見的過敏疾病有過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎，因為被稱為「過敏三兄弟」，這 3 種疾病可能單獨出現，或 2 種、3 種合併出現在過敏體質患者身上。過敏疾病的原因除了先天遺傳，還與後天的環境、季節氣候、生活習慣、過敏原暴露及情緒壓力等因素相關。林莉華指出，過敏的疾病特性包括：

1. 過敏性鼻炎

過敏性鼻炎的常見症狀有打噴嚏、流鼻水、鼻塞，通常伴隨眼癢、鼻癢、喉嚨癢、鼻涕倒流等狀況。好發高峰為學齡期，但學齡期之後，可能仍會有症狀。

2. 異位性皮膚炎

異位性皮膚炎則是慢性和持續性的皮膚炎，且會反覆發作，典型症狀為皮膚紅疹、濕疹狀、皮膚增厚苔蘚化、脫皮、滲出組織液等。通常好發於小兒，但在成年人中也會發生，與遺傳或生活環境息息相關。

若年紀小於 2 歲，好發於臉、頭皮、四肢外側（伸側）；若為 2 歲至青少年時期，則好發於頸部、四肢內側（屈側）。建議日常照護可以中藥藥膏敷在患處，並選擇無香精、無酒精、無色素的乳液加強保濕，亦可運用濕膚療法提升療效。

3. 氣喘

至於氣喘的主要症狀有陣發性呼吸困難、呼吸延長、咳喘、呼吸有喘鳴聲等，常常因吸入刺激物質、感染、接觸過敏原等情形而引發。此外，氣溫變化過大也很容易發作，且以夜間和凌晨居多。

氣喘發作期可以「寒熱」區分：

一是寒喘型，症狀為咳嗽喘鳴、痰質稀色白、鼻塞流清涕等；

二是熱喘型，症狀為咳嗽氣喘、痰黏稠、咽喉腫痛等。



針對過敏體質，林莉華提出 3 點重要的生活習慣與飲食禁忌的建議：

- 少吃生冷食物，如寒性水果、冰品及冰飲。

- 避免接觸過敏物質，常見過敏原為塵蟎、霉菌、狗毛、貓毛等。

- 經常換洗寢具，避免使用地毯、布／絨布沙發，窗簾則盡量採用百葉窗，並適時使用除濕機、空氣清淨機等。



