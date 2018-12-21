【回顧2018展望2019】脫歐大限將至：文翠珊一年努力陷絕境

2018年之初，脫歐談判進入第二階段，英國與歐盟已就「分手費」等難題達成協議，將開始討論2019年3月29日脫歐大限之後的安排，包括「過渡期」及「英歐未來關係」的初步談判。 轉眼之間，2018年將盡，英國首相文翠珊已與歐盟達成「脫歐協議」，卻因過百名保守黨議員公開反對，而不敢置於國會表決。在「最後難關」愛爾蘭邊境問題上，歐盟亦已決意不會再作實質讓步。 今日「二次脫歐公投」呼聲四起，文翠珊更只「低空飛過」黨內不信任投票。脫歐進程陷入絕境，英國前途生死未卜。

未跨過的難關：愛爾蘭邊境問題

2017年12月13日，文翠珊政府在國會投票遇上第一次失敗：國會成功奪得「脫歐協議」的最後確認權。同月，至今未解的愛爾蘭邊境問題開始被正式提及：英歐同意要有後備方案，以防愛爾蘭島上再起邊境檢查。

此時此刻，大概沒有人預想到愛爾蘭邊境問題會成為脫歐進程的最大障礙，也沒有人想到文翠珊方案最後會毫無通過國會的可能。

其後數月，雙方集中火力談判脫歐後兩年「過渡期」的細節，而在愛爾蘭邊境問題上，只有歐盟在2月時提出的「補底方案」（Backstop Plan）：提出如果在過渡期結束後，英歐雙方仍未能達成未來關係的協議，會先將北愛爾蘭保留在歐盟單一市場及關稅同盟中，以避硬性邊境檢查。

此「補底方案」惹來文翠珊政府及其執政盟黨北愛爾蘭民主統一黨（DUP）反對，原因是有關方案會造成脫歐後的英國本土與北愛爾蘭變成「一國兩制」，有分裂國家之嫌。

民主統一黨黨魁范愛玲（Arlene Foster）面對兩難局面：到底要反對文翠珊領導脫歐，還是要支持其保守黨政府以阻止工黨執政？（路透社）

文翠珊「軟脫歐」 疑歐派、歐盟同聲反對

延至7月初，文翠珊政府發表「契克斯方案」（Chequers Plan），提出英歐未來應建立「商品自由貿易區」，制定「共同商品規範」，並由英國代收歐盟關稅，以避免愛爾蘭島上邊界問題。

保守黨疑歐派強烈反對方案，指之為與歐盟走得太近；當時的外相約翰遜（Boris Johnson）跟脫歐大臣戴德偉（David Davis）亦隨即請辭，造成英國政壇大地震。

歐盟也反對方案，認為英國只想保留單一市場的商品部份，是「要歐盟的好處，卻不願付出代價」。

無懼寒冷天氣以單車代步的前倫敦市長、前外相、疑歐派大老約翰遜 （路透社）

歐盟「公關手段」營救 文翠珊不領情

不過，歐盟見文翠珊勢弱，亦願意用美好言詞包裝愛爾蘭邊境的「補底方案」──歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）就說進行「非戲劇化」──希望幫助文翠珊爭取國內支持。

可是，文翠珊並不知情識趣，在生死關鍵的9月底歐盟脫歐峰會上，繼續堅持契克斯方案，最後鎩羽而歸。英國趕不上原訂10月通過脫歐協議的日程表，隨即陷入亂局，英國國內「二次公投」呼聲逐漸高漲。

在亂局之中，文翠珊在9月底的保守黨大會重振旗鼓，在10月中的歐盟峰會上雖未得成果，卻獲歐盟認許其態度及努力，英歐雙方繼續緊密談判。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）在9月的歐盟峰會上就曾叫大家對無協議下脫歐「不要擔心，應該開心」。（路透社）

「脫歐協議」將英國變附庸 文翠珊險失相位

至11月14日，文翠珊宣布與歐盟達成「脫歐協議」，成功說服歐盟接受新版「補底方案」，將英國全國加入關稅同盟之中，並沒有設下確切限期，以避愛爾蘭島上硬邊境。

方案一出，全國怒罵，指責方案無限期將英國變成對歐盟言聽計從的「附庸國」。雖然文翠珊在11月底的歐盟緊急脫歐峰會上，獲得各國一致支持，卻無改國內四面楚歌之局。

文翠珊原計劃在12月13日歐盟峰會之前，把「脫歐協議」推過國會，卻在超過100位保守黨議員表明反對的困局下，突然取消原訂於12月11日舉行的表決。雖然歐盟已表明不會再重啟脫歐談判，但文翠珊仍希望爭取歐盟再次讓步。

保守黨內反對派見文翠珊勢弱，隨即發動不信任動議，文翠珊在超過三分之一黨內國會議員反對下，捱過動議。身負政治重傷的文翠珊，翌日便參加歐盟峰會，卻因方寸盡失，而再遭歐盟領袖痛批。

脫歐亂局之中，愈來愈多英國民眾認為英國不應脫歐，幾乎每日都有人在國會外示威反對脫歐。（路透社）

死局二選一：二次公投 vs 跳崖脫歐

如今，脫歐已陷死局，內閣成員公開表達不同意見，公眾亦已接受文翠珊方案已死，「二次公投」等各種主張甚囂塵上，歐盟在英國國內亂局中亦不願讓步。

事已至此，文翠珊除了承諾2019年1月中再就「脫歐協議」表決之餘，亦責成政府部門積極為「無協議脫歐」做準備。如果英國在沒有脫歐協議下跳崖式脫歐，經濟勢將深受重創，難以翻生。

此時此刻，英國還在承受2016年脫歐公投種下的苦果：當時根本沒有人清楚「脫歐」的含意為何，只在「爭回控制權」（Take back control）的脫歐派簡單口號下，盲目走上脫歐路途。

可笑的是，今日英國愈多愈多人支持的另一種出路，竟然是「二次公投」，似乎未有汲取前次公投的教訓。

歐洲議會2019年5月將進行改選，就算脫歐能夠延期，歐盟也未必有耐性去再與英國繼續談判。（路透社）

英國民主的「逐底競爭」

雖然文翠珊領導脫歐「心有餘而力不足」，但全國反文翠珊集團，無論是黨內的疑歐派、留歐派，還是在野工黨，大部份政客不是只顧權爭，就是只懂批評，並無提出任何可行的替代方案，可恥之餘，更顯出英國議會民主制度「逐底競爭」（Race to the Bottom）的可悲現象。

英國將在2019年3月29日正式脫離歐盟，照目前形勢看來，除非英國能爭得歐盟同意推遲脫歐限期（以再推公投），否則「無協議脫歐」的亂局將日漸逼近。