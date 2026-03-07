35歲女長期不吃早餐　肚痛入院驚見60多粒膽石　醫生教預防方法

南京一名35歲王姓女子長期忙於工作，習慣不吃早餐，午晚餐時間也不一定。春節期間，她突然感覺腹部劇痛，甚至無法站直，送醫檢查後，才發現體內有60多顆膽結石，近日透過手術治療後逐漸康復。



綜合內媒報導，王女長期飲食不規律，其實早在春節前趕工期間，她就曾數次出現右上腹輕微疼痛，但自認只是小毛病，加上工作繁忙，並未就醫。直到春節假期一次聚餐，右上腹突然劇烈疼痛，整個人痛到直不起腰，家人緊急將她送往南京市第一醫院急診。經檢查確診為膽囊多發性結石，需住院手術治療。

醫生提醒這些飲食與生活習慣易誘發膽結石：

單孔腹腔鏡創傷小 恢復迅速

院方評估王女的病情與身體狀況後，為她施行單孔腹腔鏡膽囊切除術。醫生指出，此為腹腔鏡手術的進階方式，僅在肚臍處開約2公分切口，術後幾乎不留明顯疤痕，疼痛感較低、出血少，恢復期也較快，適用於無嚴重感染或沾黏的膽結石患者。

手術順利完成後，王女看到取出的膽結石忍不住細數，竟多達60多顆，不禁感嘆「難怪會痛成這樣」。術後6小時即可下牀活動並進食流質食物，隔天已無明顯不適，經評估後順利出院返家。

長期飲食不規律 提高結石風險

醫生提醒，膽結石多與飲食與生活習慣有關，長期空腹、不吃早餐，以及高油、高脂飲食，都可能增加風險。發作時常見右上腹劇痛，甚至放射至右肩背部，並伴隨噁心不適；平時也可能僅有隱隱作痛或消化不良。報導呼籲，預防膽結石，核心在規律飲食、清淡口味、多喝水運動及控制體重。

