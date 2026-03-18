海南封關運作3個月｜香港為最大服貿夥伴　加速培養雙城產業集群

撰文：鄭寧
出版：更新：

去年12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關。3月18日，正值全島封關運作滿三個月之際，海南省新聞辦主辦「雙港聯動 合作共贏」海南自由貿易港-香港媒體懇談會暨推介會在香港舉行。海南省委常委、宣傳部部長王斌出席並致辭，他表示，香港目前是海南最大的外資來源地，占全省實際使用外資總額的七成以上，同時也是海南最大的服務貿易夥伴，兩地合作正進入制度型、權益化、系統化的新階段。

會議全面介紹封關運作以來海南自貿港建設的最新進展，深入探討香港海南雙城合作新機遇。

會議指出，當前海南正深入貫徹落實全國兩會精神，聚焦經貿投資、金融服務、數據安全有序流動、文旅消費、人才與專業服務五大領域，加快推進瓊港經濟合作示範區建設，旨在推動兩地產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合，共同打造「雙港聯動、拼船出海」的開放新格局。

3月18日，海南省新聞辦主辦「雙港聯動 合作共贏」海南自由貿易港-香港媒體懇談會暨推介會在香港舉行。

封關三月成效顯著　政策紅利加速釋放

海南省委深改辦（自貿港工委辦）副主任王奉利詳細介紹了封關三個月來的積極變化。他表示，海南封關運作後，實施更加優惠的「零關稅」政策，商品稅目由1900種大幅增加至6600多種，占比從21%提升至74%；新增經營主體超過1.1萬家。

同時，更加便利的貿易管理和通行措施成效初顯，特別是在保稅維修領域，已累計完成來自泰國、越南等地的飛機維修2400多架，貨值超千億元（人民幣，下同），服務網絡覆蓋全球50多家航司。

博鰲亞洲論壇2019年年會於3月26日至29日在海南博鰲舉行。（資料圖片）

稅制體系初步成型　打造獨特開放優勢

針對市場關注的稅制改革，海南省財政廳副廳長周正表示，海南自貿港的稅收制度體系已初步建立成型，涵蓋了18項稅收政策，具有穩定性、特殊性、系統性和漸進性四大鮮明特點。他重點解讀了封關後實施的貨物「零關稅」政策、15%企業所得稅和個人所得稅等「低稅率」政策，以及最新出台的島內居民日用消費品「零關稅」政策。

周正強調，這些政策共同構成一個有機整體，企業可在研發、生產、銷售各環節疊加適用，有效降低成本，增強市場競爭力。

海南洋浦港是海南自貿港10個「二線口岸」之一（無人機照片）。（新華社）

海南自然資源「三度一色」　瓊港互補空間廣闊

王斌部長在講話中闡述了瓊港合作的戰略意義與廣闊前景。他指出，海南與香港地緣相近、人緣相親，香港是海南最大的外資來源地和最大的服務貿易夥伴。隨著全島封關運作，兩地合作已進入制度型、權益化、系統化的新階段。

他特別推介了海南「三度一色」（地理緯度、海洋深度、氣候溫度、綠色底色）的獨特資源稟賦。除自然資源外，海南在商業航天、深海科技、南繁種業和生態文明建設方面蘊含著巨大機遇，與香港的國際金融、貿易、航運及專業服務優勢高度互補。

海南省委常委、宣傳部部長王斌出席並致辭

王斌同時表示，封關運作後，海南「零關稅」商品稅目大幅擴大，加工增值免關稅等政策將有效降低企業成本，有利於培育瓊港跨境產業集群，構建「香港接單-海南生產-全球銷售」的模式。香港企業在海南投資，不僅能享受「零關稅」「低稅率」等優惠政策降低成本，還能疊加多項自貿港特有政策，投資環境更加開放便利。

認可45項專業資格　香港人才赴瓊「零障礙」

會上亦介紹了針對人才與醫療康養合作的政策支持。據介紹，海南已對香港開放45項職業資格的單向認可，無需重新考試；博鰲樂城國際醫療旅遊先行區更吸引了香港中醫執業。同時，海南正依托一流的生態環境，大力發展醫療康養、森林康養等產業，並已出台專項政策，吸引國際康養企業和人才落戶。

針對港青港企在海南創業投資方面，海南設立了首期規模10億元的自貿港創新投資基金，並出台專項政策，從創業補貼、擔保貸款到科研經費支持，全方位支持香港青年和科技人才來瓊就業創業。

海南島內「零關稅」政策實施首月　購物金額達¥537.31萬元兩會2026｜海南自貿港封關運作開局之年　人大代表：精準立法護航湛海高鐵建設現進展　建成後串聯大灣區與海南自由貿易港海南自貿港封關｜離島免稅新政實施以來購物金額破100億元海南自貿港封關可「雙港聯動」？梁海明：香港可成為超級合夥人海南自由貿易港正式啟動全島封關海南封關正式啟動　5大關鍵影響中國未來
海南