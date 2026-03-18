海南封關運作3個月｜香港為最大服貿夥伴　加速培養雙城產業集群

去年12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關。3月18日，正值全島封關運作滿三個月之際，海南省新聞辦主辦「雙港聯動 合作共贏」海南自由貿易港-香港媒體懇談會暨推介會在香港舉行。海南省委常委、宣傳部部長王斌出席並致辭，他表示，香港目前是海南最大的外資來源地，占全省實際使用外資總額的七成以上，同時也是海南最大的服務貿易夥伴，兩地合作正進入制度型、權益化、系統化的新階段。



會議全面介紹封關運作以來海南自貿港建設的最新進展，深入探討香港海南雙城合作新機遇。



會議指出，當前海南正深入貫徹落實全國兩會精神，聚焦經貿投資、金融服務、數據安全有序流動、文旅消費、人才與專業服務五大領域，加快推進瓊港經濟合作示範區建設，旨在推動兩地產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合，共同打造「雙港聯動、拼船出海」的開放新格局。

3月18日，海南省新聞辦主辦「雙港聯動 合作共贏」海南自由貿易港-香港媒體懇談會暨推介會在香港舉行。

封關三月成效顯著 政策紅利加速釋放

海南省委深改辦（自貿港工委辦）副主任王奉利詳細介紹了封關三個月來的積極變化。他表示，海南封關運作後，實施更加優惠的「零關稅」政策，商品稅目由1900種大幅增加至6600多種，占比從21%提升至74%；新增經營主體超過1.1萬家。

同時，更加便利的貿易管理和通行措施成效初顯，特別是在保稅維修領域，已累計完成來自泰國、越南等地的飛機維修2400多架，貨值超千億元（人民幣，下同），服務網絡覆蓋全球50多家航司。

博鰲亞洲論壇2019年年會於3月26日至29日在海南博鰲舉行。（資料圖片）

稅制體系初步成型 打造獨特開放優勢

針對市場關注的稅制改革，海南省財政廳副廳長周正表示，海南自貿港的稅收制度體系已初步建立成型，涵蓋了18項稅收政策，具有穩定性、特殊性、系統性和漸進性四大鮮明特點。他重點解讀了封關後實施的貨物「零關稅」政策、15%企業所得稅和個人所得稅等「低稅率」政策，以及最新出台的島內居民日用消費品「零關稅」政策。

周正強調，這些政策共同構成一個有機整體，企業可在研發、生產、銷售各環節疊加適用，有效降低成本，增強市場競爭力。

海南洋浦港是海南自貿港10個「二線口岸」之一（無人機照片）。（新華社）

海南自然資源「三度一色」 瓊港互補空間廣闊

王斌部長在講話中闡述了瓊港合作的戰略意義與廣闊前景。他指出，海南與香港地緣相近、人緣相親，香港是海南最大的外資來源地和最大的服務貿易夥伴。隨著全島封關運作，兩地合作已進入制度型、權益化、系統化的新階段。

他特別推介了海南「三度一色」（地理緯度、海洋深度、氣候溫度、綠色底色）的獨特資源稟賦。除自然資源外，海南在商業航天、深海科技、南繁種業和生態文明建設方面蘊含著巨大機遇，與香港的國際金融、貿易、航運及專業服務優勢高度互補。

海南省委常委、宣傳部部長王斌出席並致辭

王斌同時表示，封關運作後，海南「零關稅」商品稅目大幅擴大，加工增值免關稅等政策將有效降低企業成本，有利於培育瓊港跨境產業集群，構建「香港接單-海南生產-全球銷售」的模式。香港企業在海南投資，不僅能享受「零關稅」「低稅率」等優惠政策降低成本，還能疊加多項自貿港特有政策，投資環境更加開放便利。

認可45項專業資格 香港人才赴瓊「零障礙」

會上亦介紹了針對人才與醫療康養合作的政策支持。據介紹，海南已對香港開放45項職業資格的單向認可，無需重新考試；博鰲樂城國際醫療旅遊先行區更吸引了香港中醫執業。同時，海南正依托一流的生態環境，大力發展醫療康養、森林康養等產業，並已出台專項政策，吸引國際康養企業和人才落戶。

針對港青港企在海南創業投資方面，海南設立了首期規模10億元的自貿港創新投資基金，並出台專項政策，從創業補貼、擔保貸款到科研經費支持，全方位支持香港青年和科技人才來瓊就業創業。