台海軍演・持續更新︱解放軍今起連10日黃海實彈射擊

美國眾議院議長佩洛西（又譯：佩羅西、裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍宣布在8月4日12點到7日12點在台灣周邊軍演。《香港01》整理軍演的新聞時間線，並予持續更新，以便讀者可以了解事件最新動態。



8月6日--------

【14:09】有台灣網民在Facebook發文稱，解放軍靠近台灣海岸線照片是「P圖」，引發熱議。

【12:55】央視軍事公開100秒影片，回顧解放軍位台島周邊聯合演訓第二日。

【12:23】中國海事局網站顯示，連雲港海事局於5日晚間發布「航行警告」，自6日起至15日每日8時至18時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

根據連雲港海事局發布航行警告，此次實彈射擊在34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E連線範圍內。

另外，遼寧海事局5日下午發布航行警告，8月6日4時30分至19時，渤海北部軍事演習，禁止駛入。

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【12:00】解放軍艦機靠近台灣海岸線照片引發熱議。根據東部戰區8月5日發布的消息，當天東部戰區按計劃繼續在台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。東部戰區空軍持續出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等多型戰機赴台島周邊實施制空作戰、支援掩護、空中打擊、偵察預警等實戰化演訓。執行任務的飛行員在目視距離俯瞰台灣海岸線和中央山脈。

軍事專家韓東表示，「根據官方公布的視頻，飛行員接受採訪時表示，當天執行了抵近懾壓任務。飛行員在座艙可以看到寶島的海岸線，這說明距離非常近。」至於台灣的『蘭陽』號已經服役了約50年，韓東進一步指，「蘭陽」號不僅艦齡老，而且整體性能也早已落後。「這是台海軍裝備現狀的一個縮影，即主力戰艦艦齡普遍超過30年，而且近一半數量已經超過四五十年，達到了退役的時間，但由於各種原因還在苦苦支撐。」

【11:20】台灣「國防部」表示，6日上午偵獲多批解放軍機、艦於台海周邊活動，部分逾越海峽中線，研判是模擬演練對台灣本島實施攻擊。台軍於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置導彈適切應處。

【10:51】台灣「國防部」證實，截至8月5日傍晚為止，解放軍共計68架次軍機、13艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中有部分踰越海峽中線（49架次進入台防空識別區中線以東）。台軍運用聯合情監偵系統，嚴密監控敵情狀況，除在第一時間廣播驅離，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置導彈系統適切應處。

根據台空軍司令部公布的5日解放軍軍機進入台海周邊空域飛航活動情形，計有殲-10機7架次、殲-11機6架次、殲-16機10架次、蘇愷-30機24架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次。

【10:22】美國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）與日本外務大臣林芳正8月5日對中國大陸連日大規模軍演影響國際和平穩定的行動表示關切，敦促立即停止軍演，並重申致力維護台灣海峽和平穩定。他們還重申，3國的一中政策與基本立場沒有改變，美、日、澳期望透過外交途徑避免誤判風險。

台空軍司令部公布5日解放軍軍機進入台海周邊空域飛航活動情形。（台空軍司令部）

國務委員兼外長王毅表示，如果孫中山先生泉下有知，也會指著蔡英文的鼻子，稱她為不肖子孫。（蔡英文IG）

【10:20】官媒《新華社》發表3000字長文，指控佩洛西訪台的六宗罪，包括背信棄義、踐踏法治、破壞和平、干涉內政、政治操弄、以權謀私，並指其必將受到歷史公正的審判和清算。

【09:51】國務委員兼外長王毅8月5日表示，中方軍事演習旨在向肇事分子發出警示，對台獨勢力進行懲戒。他還指，民進黨上台后不斷推進「漸進式台獨」，大搞「去中國化」，在各種場合製造「兩個中國」、「一中一台」，這難道不是在明目張膽改變現狀嗎？如果孫中山先生泉下有知，也會指著蔡英文的鼻子，稱她為不肖子孫。

【09:13】8月4日，美國白宮召見中國駐美國大使秦剛，並譴責中方在台海地區開展軍事演習活動。中國駐美國大使館就此表示，秦剛會見白宮國安會官員時，嚴正駁回美方對中方軍事反制行動的無理指責。秦剛說，美方誣稱中方升級緊張局勢，這完全是強詞奪理、倒打一耙，事實證明，美方才是台海和地區和平穩定的麻煩製造者。

【08:58】中國外交部針對佩洛西訪台，宣布採取8大對美反制措施。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby），切斷美中在軍事、氣候等領域溝通渠與合作，根本上是不負責任。他並呼籲中國結束挑釁的軍演，以緩解台海緊張。

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台灣航管局發布公告稱，解放軍軍演區新增一處。（01製圖／Google Maps）

8月5日--------

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8月4日--------

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