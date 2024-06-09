包括勞力士百達翡麗愛彼　名錶二級市場繼續疲弱　存庫款式老化

股票和加密貨幣市場屢創紀錄，在一定程度上刺激今年二級名錶市場交易。加上4月中旬在日內瓦舉行的名錶盛事Watches & Wonders，這陣子買錶的人按理應該不少。然而，在今年第一季度二手名錶價繼續收縮。唯一安慰的是，它的收縮幅度已比最近幾個季度小了一些。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：李可愛

根據二手名錶市場研究平台WatchCharts整體市場指數，二級市場的名錶在第一季度價格環比下跌1.6%，是二級市場價格連續八個季度下降。但它的環比跌幅是該市場自2022年第二季度放緩以來，跌幅最輕的一季。（註：WatchCharts整體市場指數匯集二級市場10大品牌的60款名錶的市場錶現，再按年度交易價值加權計算出來。）

不過，現在就斷定二級名錶市場即將復甦，還為時過早。Watchcharts與筆者分享一份他們與摩根史丹利（Morgan Stanley）的聯合分析報告，解釋二級名錶市場還未能復甦的原因。

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首先是今年第一季三大品牌：勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe），以及愛彼（Audemars Piguet）的同比需求仍疲軟，尤其是勞力士。其次，目前名錶市場的庫存水平正處在歷史高位。不僅如此，庫存的「年齡大」也令人感到擔憂。

勞力士二級市場銷量同比跌19% 轉售價環比降1.1%

摩根史丹利研究估計，以各個品牌來看，第一季度二級市場的銷量同比下降幅度是：勞力士跌19%、百達翡麗跌8%、愛彼跌10%。勞力士和百達翡麗的環比銷量也有所下降，只有愛彼的銷量與2023年第四季度相比略有改善。

在轉售價方面，WatchCharts數字顯示，勞力士價格環比下降1.1%、百達翡麗下跌1.4%、愛彼基本持平。不過這三巨頭的二級市場價格走勢、個別型號的轉售價，還是可能會因為已證實或傳聞停產的型號、粉絲對新產品或即將發佈的產品的興趣，以及創紀錄的股市和加密貨幣市場走高給推動。

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另外，雖然三大品牌的庫存水平在2023年第四季度和整個2023財年均略有下降，但是因為銷售放緩，今年第一季度庫存又多了起來。勞力士的庫存在第一季度增加8%，百達翡麗和愛彼增加約1%。此外，庫存的年限繼續徘徊或接近歷史高點，換言之，二級市場的名錶都相當「老」了。

在週末和愛錶朋友津津樂道的是，今年是勞力士在1954年首次亮相的GMT-Master的70周年。原本筆者和朋友都在猜測在這個特別的年度裏，勞力士也許會發行一個特別的紀念版本，老友更是期待它能融入黃金或鉑金等貴金屬。但是上個月在Watches & Wonders推出的新GMT-Master II，卻是單色（Monochrome）的，完全沒有像之前的「百事」（Pepsi）、「雪碧」（Sprite），或「蝙蝠俠」（Batman）那樣搶眼，讓不少勞力士粉絲感到些許失望。

（註：雖然不搶眼，但是與許多其他勞力士款型一樣，要從勞力士專賣店買到這隻錶也不容易。粉絲還是得轉向二手市場碰運氣。）

一些集團名錶在二級市場價格走勢也不好

除了這三巨頭，歷峰集團（Richemont）、Swatch Group和酩悅・軒尼詩-路易・威登集團（LVMH）的名錶在二級市場的價格走勢也不好。根據WatchCharts指數，今年第一季度Swatch Group的名錶價格環比跌1.3%，LVMH的也下跌1.6%，歷峰集團的名錶價格更是退低2.6%。

在第一季度裏，二級市場跌幅最大的十大名錶款型當中，歷峰集團的就佔了前五名中的四個：IWC在二級市場的價格環比下跌3.0%、江詩丹頓（Vacheron Constantin）和沛納海（Panerai）雙雙環比下跌2.9%，伯爵（Piaget）環比也退低2.8%、A. Lange & Sohne則走低1.5%。

路威酩軒集團旗下品牌的名錶在二手市場的價格也疲弱，平均環比下降1.6%。泰格豪雅（TAG Heuer）、寶格麗（Bulgari）和宇舶錶（Hublot）的二級市場價格分別下跌0.7%、1.5%和1.8%。

與老友聊完這份Watchcharts與摩根史丹利的名錶二級市場報告之後，週末又被他拉着去看二手錶了。