英國大選｜工黨勢相隔14年上台 法拉奇終成國會「新丁」｜最新
【英國大選2024／工黨／保守黨／BNO／移民／辛偉誠／施紀賢／香港人】英國7月4日舉行大選，全國票站早上7時（香港時間下午2時）開放，晚上10時（香港時間5日上午5時）關閉。投票結束後，票站調查指，由現任首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）領導的保守黨大敗，由施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導的工黨料取得410席，意味保守黨的14年執政結束。
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李思銘：保守黨踢走約翰遜 為敗選埋下伏線
0715 前司法大臣白樂彬（Robert Buckland）在史雲頓南（Swindon South）選區以近9700票之差敗給工黨候選人。
0648 保守黨內右翼成員、前脫歐部長李思銘（Jacob Rees-Mogg）直言，對保守黨而言今次是難過的一晚。他認為保守黨以為鐵票是理所當然，選民期望他們選出的首相可以留任，並由他們決定何時換人。
李思銘指出，約翰遜（Boris Johnson）被趕下台是這場選舉的主要敗因，亦解釋到為甚麼有很多過往支持保守黨的人改投改革黨。
法拉奇勢首度晉身國會
0603 票站調查估計，改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）有99%機會贏得議席，是他多次挑戰之後，終於成為國會議員。
威爾斯事務大臣承認沒勝算
0556 威爾斯事務大臣戴德瑋（David TC Davies）表示，由票站調查而言，他毫無勝算，因此感到失望。他指自己獲得當地組織的支持，惟民眾求變，形容這是民主的一部分。
戴德瑋稱會首先承認工黨大勝，自己在今天之後都肯定不會是國會議員。
有保守黨分析員憂慮該黨可能全面敗走威爾斯，在1997及2001年大選中，保守黨在威爾斯「清零」，之後才逐漸收復失地，到了2019年的大選，保守黨在當地的40席中，贏得14席。
BBC：辛偉誠家中一片寂靜
0542 BBC在辛偉誠位於約克郡的住所外採訪，形容室內一片寂靜，估計辛偉誠正沉思結果。有傳媒估計他可以保住議席，而他較早時曾在社交平台X發文，感謝所有保守黨候選人、義工及選民的付出。
自由民主黨或錄得「世紀最佳表現」
0530 票站調查指自由民主黨可能贏得61席，假如成事，將會是近百年來的最佳表現。
施紀賢：感謝支持
0520 工黨黨魁施紀賢在票站調查公布後不久於社交平台留言，感謝所有為工黨競選、投票和信任工黨的人。
多名內閣官員勢「落馬」 侯俊偉或創「紀錄」
0517 票站調查指，辛偉誠內閣多名成員將無法保住議席，當中包括選前已經被視為落敗熱門的財相侯俊偉（Jeremy Hunt），BBC稱他只有19%機會連任，意味他可能成為當代數上首位敗選的現任財相；國防大臣夏博思（Grant Shapps，又稱沙普斯）亦是另一高危。
投票結束 工黨大勝、保守黨表現創黨以來最差
0502 根據市場調查公司Ipsos為天空新聞、英國廣播公司（BBC）及ITV新聞進行的票站調查，工黨料贏得410席，以170席之差成為大多數，但未能超越1997年貝理雅（Tony Blair）創造的179席差距紀錄。
保守黨則可能只獲131席，是1834年創黨以來最差表現。
自由民主黨預計贏得61席；至於選戰預計獲3席的改革黨就可能奪得13席；蘇格蘭民族黨就獲10席，表現比預期中惡劣。
0500 英國大選在當地時間4日晚上10時結束，各傳媒準備公布票站出口結果。
投票日電視新聞經常見到寵物在投票站？原來有原因
（7/5）0135 英國的電視台在選舉當天都沒有當地的政治新聞，天空新聞指出，這與嚴格的廣播規則有關。該規則由英國通訊管理局（Ofcom）訂立，明確列明任何與選舉有關的討論和分析都必須在投票開始前結束，亦不可在票站關門前公布任何民意調查結果，防止影響選民投票意願。
正因如此，受到有關規則影響，當地傳媒在最近十年的選舉中，都會改為報道選民帶寵物到票站的情況作為代替。
英媒：辛偉誠憂喪失議席
2105 《衛報》引述消息人士報道，辛偉誠曾向身邊人士透露，擔心失去自己選區的議席。消息人士稱「他確實擔心在列治文（Richmond）選區失敗，選情如此緊湊的風險對他造成沉重打擊。他感到慌張，不敢相信竟然如此接近。」
若然敗選，他會成為史上首位在選舉中無法保住議席的英國在任首相。2019年英國大選時，他在選區取得63%選票。
郝爾彬或失議席
2045 工黨前黨魁、在本屆以獨立身份競選的郝爾彬（Jeremy Corbyn）在社交網站發文拉票，他指正在勝利邊緣，呼籲選民投他一票，但據《每日郵報》指，外界預料郝爾彬會失去在北伊斯靈頓（Islington North）選區的議席。
法拉奇投票
1820 改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）在大選日與選民合影
1820 自由民主黨黨魁戴維 (Ed Davey) 和妻子加森 (Emily Gasson) 手牽手離開票站
1656 施紀賢在倫敦投票站投票後，與妻子維多利亞（Victoria）手牽手離開票站。
1624 蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁斯文尼（John Swinney，又譯斯溫尼）投票。
英國大選｜曉格蘭特籲「摧毀」保守黨
1620 英國著名影星曉格蘭特（Hugh Grant）敦促英國公眾「摧毀」辛偉誠。曉格蘭特在轉發帖文時稱，保守黨毀了英國，「讓我們毀滅他們。」
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英國大選｜帶狗去票站活動展開
1537 英國2024年大選迎來投票日，這代表「帶狗去投票站」的活動又回來。就連保守黨都在X上發布狗狗的相片，並呼籲大家投票給保守黨。
英國大選｜郝爾彬發聲
1520 工黨前黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）在X發文稱：「我們從無到有地建立這場競選活動。我們沒有黨派機構，也沒有大金主。（但）我們擁有更強大的力量：人民。」
英國大選｜辛偉誠投票
1445 辛偉誠與妻子阿克莎塔墨提（Akshata Murthy）在北約克郡（North Yorkshire）投票。
英國大選｜辛偉誠：阻止工黨贏得絕對多數
1435 自投票開始以來，辛偉誠未有在X發布推文。不過投票開始前24小時，他每隔一小時便發一則推文，呼籲阻止工黨贏得絕對多數，暗示工黨打算提高稅收，還會「僅僅因為開車而對你徵稅」。
英國大選｜施紀賢：是時候改變
1415 施紀賢在X上發影片表示，「是時候改變了」。
英國大選｜投票開始
1400 全國各地的選舉投票站已經開放。
今屆英國大選改選國會下議院全部650個議席，政黨只要獲得過半議席便為之勝選。票站在當地早上7時開放到晚上10時（香港時間4日下午2時至5日早上5時）。人們將可在香港時間7月5日早上5時左右的票站調查看到大致情況，一些選區點票結果在早上8時出爐。
路透社及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，工黨預計可獲431席，保守黨則可能只有102席，意味工黨以212席之差成為大多數，亦是自1832年以來，在選舉中贏得最大的大多數議席。
另外民調亦推算不少保守黨重量級人士會在今屆選舉中「落馬」，其中在26名仍然參選的內閣官員中，包括財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在內16人料會落敗zc1保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、以及被視為將來領導人選的Miriam Cates等。
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