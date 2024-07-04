英國大選｜工黨勢相隔14年上台　法拉奇終成國會「新丁」｜最新

【英國大選2024／工黨／保守黨／BNO／移民／辛偉誠／施紀賢／香港人】英國7月4日舉行大選，全國票站早上7時（香港時間下午2時）開放，晚上10時（香港時間5日上午5時）關閉。投票結束後，票站調查指，由現任首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）領導的保守黨大敗，由施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導的工黨料取得410席，意味保守黨的14年執政結束。



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英國大選：英國知名演員Charles Dance（左二）2024年7月4日現身票站，他在電視劇《權力遊戲》內飾演凱岩城公爵泰溫·蘭尼斯特（Getty）

李思銘：保守黨踢走約翰遜 為敗選埋下伏線

0715 前司法大臣白樂彬（Robert Buckland）在史雲頓南（Swindon South）選區以近9700票之差敗給工黨候選人。

0648 保守黨內右翼成員、前脫歐部長李思銘（Jacob Rees-Mogg）直言，對保守黨而言今次是難過的一晚。他認為保守黨以為鐵票是理所當然，選民期望他們選出的首相可以留任，並由他們決定何時換人。

李思銘指出，約翰遜（Boris Johnson）被趕下台是這場選舉的主要敗因，亦解釋到為甚麼有很多過往支持保守黨的人改投改革黨。

法拉奇勢首度晉身國會

0603 票站調查估計，改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）有99%機會贏得議席，是他多次挑戰之後，終於成為國會議員。

威爾斯事務大臣承認沒勝算

0556 威爾斯事務大臣戴德瑋（David TC Davies）表示，由票站調查而言，他毫無勝算，因此感到失望。他指自己獲得當地組織的支持，惟民眾求變，形容這是民主的一部分。

戴德瑋稱會首先承認工黨大勝，自己在今天之後都肯定不會是國會議員。

有保守黨分析員憂慮該黨可能全面敗走威爾斯，在1997及2001年大選中，保守黨在威爾斯「清零」，之後才逐漸收復失地，到了2019年的大選，保守黨在當地的40席中，贏得14席。

BBC：辛偉誠家中一片寂靜

0542 BBC在辛偉誠位於約克郡的住所外採訪，形容室內一片寂靜，估計辛偉誠正沉思結果。有傳媒估計他可以保住議席，而他較早時曾在社交平台X發文，感謝所有保守黨候選人、義工及選民的付出。

自由民主黨或錄得「世紀最佳表現」

0530 票站調查指自由民主黨可能贏得61席，假如成事，將會是近百年來的最佳表現。

施紀賢：感謝支持

0520 工黨黨魁施紀賢在票站調查公布後不久於社交平台留言，感謝所有為工黨競選、投票和信任工黨的人。

多名內閣官員勢「落馬」 侯俊偉或創「紀錄」

0517 票站調查指，辛偉誠內閣多名成員將無法保住議席，當中包括選前已經被視為落敗熱門的財相侯俊偉（Jeremy Hunt），BBC稱他只有19%機會連任，意味他可能成為當代數上首位敗選的現任財相；國防大臣夏博思（Grant Shapps，又稱沙普斯）亦是另一高危。

投票結束 工黨大勝、保守黨表現創黨以來最差

0502 根據市場調查公司Ipsos為天空新聞、英國廣播公司（BBC）及ITV新聞進行的票站調查，工黨料贏得410席，以170席之差成為大多數，但未能超越1997年貝理雅（Tony Blair）創造的179席差距紀錄。

保守黨則可能只獲131席，是1834年創黨以來最差表現。

自由民主黨預計贏得61席；至於選戰預計獲3席的改革黨就可能奪得13席；蘇格蘭民族黨就獲10席，表現比預期中惡劣。

0500 英國大選在當地時間4日晚上10時結束，各傳媒準備公布票站出口結果。

投票日電視新聞經常見到寵物在投票站？原來有原因

（7/5）0135 英國的電視台在選舉當天都沒有當地的政治新聞，天空新聞指出，這與嚴格的廣播規則有關。該規則由英國通訊管理局（Ofcom）訂立，明確列明任何與選舉有關的討論和分析都必須在投票開始前結束，亦不可在票站關門前公布任何民意調查結果，防止影響選民投票意願。

正因如此，受到有關規則影響，當地傳媒在最近十年的選舉中，都會改為報道選民帶寵物到票站的情況作為代替。

英媒：辛偉誠憂喪失議席

2105 《衛報》引述消息人士報道，辛偉誠曾向身邊人士透露，擔心失去自己選區的議席。消息人士稱「他確實擔心在列治文（Richmond）選區失敗，選情如此緊湊的風險對他造成沉重打擊。他感到慌張，不敢相信竟然如此接近。」

若然敗選，他會成為史上首位在選舉中無法保住議席的英國在任首相。2019年英國大選時，他在選區取得63%選票。

英國大選：2024年7月3日， 英國漢普郡（Hampshire），英首相辛偉誠以拉姆西欖球會作為他選前舉行的最後一次集會的場地。（Reuters）

郝爾彬或失議席

2045 工黨前黨魁、在本屆以獨立身份競選的郝爾彬（Jeremy Corbyn）在社交網站發文拉票，他指正在勝利邊緣，呼籲選民投他一票，但據《每日郵報》指，外界預料郝爾彬會失去在北伊斯靈頓（Islington North）選區的議席。

法拉奇投票

1820 改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）在大選日與選民合影

2024年7月4日，英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）在大選日與選民合影。（Reuters）

1820 自由民主黨黨魁戴維 (Ed Davey) 和妻子加森 (Emily Gasson) 手牽手離開票站

2024年7月4日，英國自由民主黨黨魁戴維 (Ed Davey) 和妻子加森 (Emily Gasson) 在投票後離開投票站。（Reuters）

1656 施紀賢在倫敦投票站投票後，與妻子維多利亞（Victoria）手牽手離開票站。

1624 蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁斯文尼（John Swinney，又譯斯溫尼）投票。

英國大選｜曉格蘭特籲「摧毀」保守黨

1620 英國著名影星曉格蘭特（Hugh Grant）敦促英國公眾「摧毀」辛偉誠。曉格蘭特在轉發帖文時稱，保守黨毀了英國，「讓我們毀滅他們。」

英國7月4日舉行大選。圖為英國一個投票站。（嚴慧詩攝）

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英國大選｜帶狗去票站活動展開

1537 英國2024年大選迎來投票日，這代表「帶狗去投票站」的活動又回來。就連保守黨都在X上發布狗狗的相片，並呼籲大家投票給保守黨。

英國大選｜郝爾彬發聲

1520 工黨前黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）在X發文稱：「我們從無到有地建立這場競選活動。我們沒有黨派機構，也沒有大金主。（但）我們擁有更強大的力量：人民。」

英國大選｜辛偉誠投票

1445 辛偉誠與妻子阿克莎塔墨提（Akshata Murthy）在北約克郡（North Yorkshire）投票。

英國大選｜辛偉誠：阻止工黨贏得絕對多數

1435 自投票開始以來，辛偉誠未有在X發布推文。不過投票開始前24小時，他每隔一小時便發一則推文，呼籲阻止工黨贏得絕對多數，暗示工黨打算提高稅收，還會「僅僅因為開車而對你徵稅」。

英國大選｜施紀賢：是時候改變

1415 施紀賢在X上發影片表示，「是時候改變了」。

英國大選｜投票開始

1400 全國各地的選舉投票站已經開放。

今屆英國大選改選國會下議院全部650個議席，政黨只要獲得過半議席便為之勝選。票站在當地早上7時開放到晚上10時（香港時間4日下午2時至5日早上5時）。人們將可在香港時間7月5日早上5時左右的票站調查看到大致情況，一些選區點票結果在早上8時出爐。

路透社及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，工黨預計可獲431席，保守黨則可能只有102席，意味工黨以212席之差成為大多數，亦是自1832年以來，在選舉中贏得最大的大多數議席。

另外民調亦推算不少保守黨重量級人士會在今屆選舉中「落馬」，其中在26名仍然參選的內閣官員中，包括財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在內16人料會落敗zc1保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、以及被視為將來領導人選的Miriam Cates等。

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英國大選：2024年7月3日， 英國漢普郡（Hampshire），英首相辛偉誠以拉姆西欖球會作為他選前舉行的最後一次集會的場地。（Reuters）

2024年7月3日，在英國大選舉行前夕，工黨黨魁黨魁施紀賢（Keir Starmer）在雷迪奇（Redditch）出席活動。（Reuters）