越南向聯合國委員會提交南海外大陸架劃界案　中國：無任何意義

越南向聯合國大陸架界限委員會提交南海外大陸架的劃界案,中國外交部發言人林劍7月18日表示,此類舉動實際上沒有任何意義。中方對此堅決反對,已向越方提出嚴正交涉。



大陸架界限委員會由《聯合國海洋法公約》於1997年設立,負責從科學角度審議沿海國提出的200海里以外大陸架界限並作出建議,沿海國在委員會建議基礎上劃定的大陸架界限具有確定性和拘束力。

中國外交部發言人林劍在18日的例行記者會上表示,越南單方面向大陸架界限委員會提交南海外大陸架的劃界案,其相關的主張涵蓋中國南沙群島的部分區域,侵犯中方的領土主權和海洋權益,違反了《聯合國憲章》(Charter of the United Nations)、《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea,UNCLOS)等國際法,違背中越兩國簽署的《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》,和中國與包括越南在內的東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,DOC)。中方對此堅決反對,已向越方提出嚴正交涉。

2024年7月18日,中國外交部發言人林劍主持例行記者會。(中國外交部網站)

林劍同時指,根據大陸架界限委員會有爭端不審議相關的議事規則,委員會不會審議、認定越南和菲律賓的有關劃界案,此類舉動實際上沒有任何意義,只會突出分歧,激化矛盾,無益於爭端的解決。

中方稱將堅持通過對話協商,同有關方面妥善處理南海的爭議問題。