美軍參謀長聯席會議主席抵以 以色列與真主黨暗示衝突暫告一段落
撰文：王海
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美軍參謀長聯席會議主席（Chairman of the Joint Chiefs of Staff）布朗（C.Q. Brown）8月25日在黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列同日爆發大規模衝突後抵達以色列，預計將與以軍高級官員進行會晤。英國媒體則報道，以色列與黎巴嫩真主黨已透過中間人交換訊息，以防止局勢進一步升級。
美軍參謀長聯席會議主席布朗之前亦在開羅，與埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）會面。
塞西呼籲國際社會盡一切努力緩解地區緊張局勢，避免局勢升級。他同時強調維護黎巴嫩穩定和主權的必要性。
以色列軍方8月25日對黎巴嫩真主黨目標進行打擊。以軍曾稱懷疑真主黨計劃對以發射導彈和火箭彈，決定先發制人。
真主黨其後宣布反擊，出動大量無人機與火箭彈。
路透社同日引述兩名外交官報道，以色列和黎巴嫩真主黨已透過中間人交換訊息，以防止局勢進一步升級。
一位外交官表示，主要訊息是雙方都認為25日的激烈交火已經「結束」，雙方都不想爆發全面戰爭。
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