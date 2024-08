美軍參謀長聯席會議主席抵以　以色列與真主黨暗示衝突暫告一段落

美軍參謀長聯席會議主席(Chairman of the Joint Chiefs of Staff)布朗(C.Q. Brown)8月25日在黎巴嫩真主黨(Hezbollah)與以色列同日爆發大規模衝突後抵達以色列,預計將與以軍高級官員進行會晤。英國媒體則報道,以色列與黎巴嫩真主黨已透過中間人交換訊息,以防止局勢進一步升級。



美軍參謀長聯席會議主席布朗之前亦在開羅,與埃及總統塞西(Abdel Fattah El-Sisi)會面。

2024年8月25日,美軍參謀長聯席會議主席布朗(C.Q. Brown)在訪問以色列前,先在開羅與埃及總統塞西會面。圖為布朗抵達開羅。(Reuters)

塞西呼籲國際社會盡一切努力緩解地區緊張局勢,避免局勢升級。他同時強調維護黎巴嫩穩定和主權的必要性。

以色列軍方8月25日對黎巴嫩真主黨目標進行打擊。以軍曾稱懷疑真主黨計劃對以發射導彈和火箭彈,決定先發制人。

真主黨其後宣布反擊,出動大量無人機與火箭彈。

以黎衝突:以色列軍方2024年8月25日先發制人打擊黎巴嫩真主黨(Hezbollah)目標,真主黨隨後以大規模空襲反擊。這張從黎巴嫩小鎮Tyre所拍的照片,顯示黎南一處受襲,現場出現火光以及冒出濃煙。(REUTERS/Aziz Taher)

路透社同日引述兩名外交官報道,以色列和黎巴嫩真主黨已透過中間人交換訊息,以防止局勢進一步升級。

一位外交官表示,主要訊息是雙方都認為25日的激烈交火已經「結束」,雙方都不想爆發全面戰爭。