美國麥當勞驚爆大腸桿菌疫情已釀1死 股價暴跌1成 疑這食材出事
撰文：聯合新聞網
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美國疾病管制局（CDC）表示，美國麥當勞的四盎司牛肉堡（Quarter Pounder，港稱足三兩），在美國的科羅拉多州、內布拉斯加州等十個州，疑已造成49位民眾感染大腸桿菌生病，1人死亡。
發出疫情警報，要最近吃過的民眾留意是否出現嚴重疾症狀。
麥當勞說，供應鏈中的洋蔥絲，可能就是罪魁禍首。
消息傳出後，麥當勞股價在周二盤後一度大跌超過10%。
美國CDC說，目前有10人住院，其中包括一名為兒童。
他們出現感染大腸桿菌後產生的出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群（hemolytic uremic syndrome, HUS），小血管受損，嚴重的話會有致命性栓塞。
大部分的病患都提到發病前吃過麥當勞的四盎司牛肉漢堡。
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麥當勞說，公司已經採取快速且果斷的行動，來防止疫情擴散，受影響地區的餐廳門市已停售四盎司牛肉堡，同時指示在地所有門市不要使用洋蔥絲，因為它可能就是罪魁禍首。
麥當勞在發出的聲明稿中指出：
未來幾周將會與供應商協力換補上四盎司牛肉漢堡，其他品項都持續販售。
美國CDC表示，致病原因還未確定。
美國食品藥物管理局的初步分析則是認為洋蔥絲可能是污染來源。
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