天兔颱風襲菲律賓料明登陸呂宋島北部　政府向逾4萬人發疏散令

在菲律賓東方海面上的颱風天兔（Usagi）11月13日增強為中級颱風，目前位於呂宋島東南方海面上，持續朝西北西方向進行，預計明日登陸呂宋島。法媒報道，政府下令要求各市長強制疏散危險地區居民，Cagayan省至少有4萬名居民居住在危險地區。這是三週內第5個侵襲菲律賓的颱風。



法媒13日報道，菲律賓國家氣象局表示，天兔可能14日在主島呂宋島北端Cagayan Valley省登陸。

省民防局長Rueli Rapsing表示，已命令市長們疏散危險地區的居民，必要時可進行強制疏散。

他補充，根據緊急狀況協議，所有市長都必須執行強制疏散令，尤其是在高危地區。

圖為2024年10月24日，熱帶風暴潭美在菲律賓帶來大雨，菲律賓海岸警衛隊人員疏散居民。 （ Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS）

報道稱，連續的多場風災已經對菲律賓政府與當地家庭造成嚴重傷害。聯合國人道事務協調廳（United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）預估，菲律賓約有21萬人受到水災影響，他們在未來3個月急須獲得救援物資和支援。

菲律賓連續遭颱風潭美（Trami）、康芮（Kong-rey）、銀杏（Yinxing）和桔梗（Toraji）吹襲。