天兔颱風襲菲律賓料明登陸呂宋島北部　政府向逾4萬人發疏散令

在菲律賓東方海面上的颱風天兔(Usagi)11月13日增強為中級颱風,目前位於呂宋島東南方海面上,持續朝西北西方向進行,預計明日登陸呂宋島。法媒報道,政府下令要求各市長強制疏散危險地區居民,Cagayan省至少有4萬名居民居住在危險地區。這是三週內第5個侵襲菲律賓的颱風。



法媒13日報道,菲律賓國家氣象局表示,天兔可能14日在主島呂宋島北端Cagayan Valley省登陸。

省民防局長Rueli Rapsing表示,已命令市長們疏散危險地區的居民,必要時可進行強制疏散。

他補充,根據緊急狀況協議,所有市長都必須執行強制疏散令,尤其是在高危地區。

圖為2024年10月24日,熱帶風暴潭美在菲律賓帶來大雨,菲律賓海岸警衛隊人員疏散居民。 ( Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS)

報道稱,連續的多場風災已經對菲律賓政府與當地家庭造成嚴重傷害。聯合國人道事務協調廳(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)預估,菲律賓約有21萬人受到水災影響,他們在未來3個月急須獲得救援物資和支援。

菲律賓連續遭颱風潭美(Trami)、康芮(Kong-rey)、銀杏(Yinxing)和桔梗(Toraji)吹襲。