波蘭接任歐盟理事會輪值主席國　為期半年

波蘭接任歐盟理事會的輪值主席國,標誌着2025年的開始。



新華社報導,波蘭星期三(1月1日)接替匈牙利,擔任為期半年的歐盟輪值主席國。這是波蘭自2011年以來,第二次擔任主席國。



在「安全,歐洲」的座右銘下,波蘭將在任期內重點關注七領域的安全,包括外部、內部、資訊、經濟、能源、食品和健康。

這也為波蘭制定歐盟戰略目標、提出解決方案,以及啟動未來五年進程提供機會。

歐盟事務副部長恰爾內卡(Magdalena Sobkowiak-Czarnecka)說:「波蘭將是開放的主席國。我們不會關注我們能完成多少事項,而是關注我們能為多少事項定下新基調。」

在接下來的六個月裏,波蘭將主辦300多場行政和部長級會議,包括22次涉及歐盟部長的非正式理事會。不過,歐盟領導人非正式峰會定於2月3日在布魯塞爾舉行,而不是波蘭。

