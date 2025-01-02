波蘭接任歐盟理事會輪值主席國 為期半年
撰文：聯合早報
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波蘭接任歐盟理事會的輪值主席國，標誌着2025年的開始。
新華社報導，波蘭星期三（1月1日）接替匈牙利，擔任為期半年的歐盟輪值主席國。這是波蘭自2011年以來，第二次擔任主席國。
在「安全，歐洲」的座右銘下，波蘭將在任期內重點關注七領域的安全，包括外部、內部、資訊、經濟、能源、食品和健康。
這也為波蘭制定歐盟戰略目標、提出解決方案，以及啟動未來五年進程提供機會。
歐盟事務副部長恰爾內卡（Magdalena Sobkowiak-Czarnecka）說：「波蘭將是開放的主席國。我們不會關注我們能完成多少事項，而是關注我們能為多少事項定下新基調。」
在接下來的六個月裏，波蘭將主辦300多場行政和部長級會議，包括22次涉及歐盟部長的非正式理事會。不過，歐盟領導人非正式峰會定於2月3日在布魯塞爾舉行，而不是波蘭。
主席國就職典禮將於星期五（3日）在華沙舉行。
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）去年12月3日在與到訪的歐盟理事會秘書長布蘭切特（Thérèse Blanchet）會談時表示，波蘭的輪值主席國任期將充滿挑戰，歐盟可能面臨關係到戰爭或和平的突破性事件。安全將是波蘭的工作重點，不僅是在軍事領域的安全，還包括經濟安全、能源安全和食品安全等。
布蘭切特說，波蘭擔任歐盟輪值主席國的任期，是新一屆歐洲議會和歐盟委員會上任後的首個完整輪值主席國任期，因此尤為重要。鑒於當前複雜嚴峻的國際局勢，歐盟需要作出重要決策。
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