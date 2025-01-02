波蘭接任歐盟理事會輪值主席國　為期半年

波蘭接任歐盟理事會的輪值主席國，標誌着2025年的開始。



新華社報導，波蘭星期三（1月1日）接替匈牙利，擔任為期半年的歐盟輪值主席國。這是波蘭自2011年以來，第二次擔任主席國。



在「安全，歐洲」的座右銘下，波蘭將在任期內重點關注七領域的安全，包括外部、內部、資訊、經濟、能源、食品和健康。

這也為波蘭制定歐盟戰略目標、提出解決方案，以及啟動未來五年進程提供機會。

歐盟事務副部長恰爾內卡（Magdalena Sobkowiak-Czarnecka）說：「波蘭將是開放的主席國。我們不會關注我們能完成多少事項，而是關注我們能為多少事項定下新基調。」

在接下來的六個月裏，波蘭將主辦300多場行政和部長級會議，包括22次涉及歐盟部長的非正式理事會。不過，歐盟領導人非正式峰會定於2月3日在布魯塞爾舉行，而不是波蘭。

波蘭新任總理圖斯克（Donald Tusk）：Newly appointed Polish Prime Minister Donald Tusk speaks after winning the vote of confidence for his government, in Parliament, in Warsaw, Poland December 12, 2023. (REUTERS)

主席國就職典禮將於星期五（3日）在華沙舉行。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）去年12月3日在與到訪的歐盟理事會秘書長布蘭切特（Thérèse Blanchet）會談時表示，波蘭的輪值主席國任期將充滿挑戰，歐盟可能面臨關係到戰爭或和平的突破性事件。安全將是波蘭的工作重點，不僅是在軍事領域的安全，還包括經濟安全、能源安全和食品安全等。

布蘭切特說，波蘭擔任歐盟輪值主席國的任期，是新一屆歐洲議會和歐盟委員會上任後的首個完整輪值主席國任期，因此尤為重要。鑒於當前複雜嚴峻的國際局勢，歐盟需要作出重要決策。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

