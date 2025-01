特朗普宣稱將設「對外稅務局」　專門負責收取關稅

美國當選總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)說,他將創設一個專門負責徵收進口關稅的「對外稅務局」,此舉預示他上台後會兌現全面徵收貿易關稅的承諾。



彭博社報導,特朗普星期二(1月14日)在Truth Social貼文稱:「我將創建對外稅務局來收取我們的關稅和所有來自海外的收入。我們將開始向那些通過貿易從我們身上賺錢的人收費,他們終於要開始支付應該的份額了。2025年1月20日將是對外稅務局的誕生日。」

特朗普沒有提供細節,無從得知他究竟是計畫建立一個新的政府機構,還是準備強化現有政府機構的某些職能。機構重組需得到國會允准。

民主黨人立即嘲笑這個想法。眾議院稅務委員會中級別最高的民主黨眾議員理查·尼爾(Richard Neal)說:「看起來這像是『一個還在計畫中的概念』,不是嗎?」

關稅目前由海關和邊境保護局負責收取,錢存入財政部的一般性基金,美國聯邦收入中來自關稅的貢獻不到2%。

中國出口/美國關稅:In this photo released by Xinhua News Agency, an aerial view shows manufactured vehicles before being loaded onto a cargo ship at the Yantai Port in eastern China's Shandong Province, Dec. 7, 2021.(AP)