特朗普宣稱將設「對外稅務局」　專門負責收取關稅

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，他將創設一個專門負責徵收進口關稅的「對外稅務局」，此舉預示他上台後會兌現全面徵收貿易關稅的承諾。



彭博社報導，特朗普星期二（1月14日）在Truth Social貼文稱：「我將創建對外稅務局來收取我們的關稅和所有來自海外的收入。我們將開始向那些通過貿易從我們身上賺錢的人收費，他們終於要開始支付應該的份額了。2025年1月20日將是對外稅務局的誕生日。」

特朗普沒有提供細節，無從得知他究竟是計畫建立一個新的政府機構，還是準備強化現有政府機構的某些職能。機構重組需得到國會允准。

民主黨人立即嘲笑這個想法。眾議院稅務委員會中級別最高的民主黨眾議員理查·尼爾（Richard Neal）說：「看起來這像是『一個還在計畫中的概念』，不是嗎？」

關稅目前由海關和邊境保護局負責收取，錢存入財政部的一般性基金，美國聯邦收入中來自關稅的貢獻不到2%。

中國出口／美國關稅：In this photo released by Xinhua News Agency, an aerial view shows manufactured vehicles before being loaded onto a cargo ship at the Yantai Port in eastern China's Shandong Province, Dec. 7, 2021.（AP）

特朗普在競選期間提出，對所有進口商品徵收至少10％至20%的關稅，對來自中國的商品徵收60%或更高的關稅。去年11月他還聲稱，如果加拿大、墨西哥和中國不採取更多措施，幫助確保美國邊境安全並防止無證移民和非法藥品流動，他將對這些國家加徵關稅。

主流經濟學家警告，特朗普威脅加徵的關稅勢將提高美國物價，加劇公眾對通貨膨脹的焦慮，同時還會改變或減少貿易流，特朗普通過關稅增加收入的想法會落空。雖然他贏得了許多華爾街高管和企業領導人的支援，但關稅計畫帶來的不確定性令市場和商界感到不安。

知情人士此前透露，特朗普的經濟團隊討論逐月緩慢提高關稅，以循序漸進的方式增加談判籌碼，同時盡力避免通脹飆升。據悉建議還處於早期階段，尚未提交給特朗普本人。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

