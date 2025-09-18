再有瀕危虎鯨媽媽「推BB屍體」孤獨游泳哀悼 幼鯨屍身還連着臍帶
美國華盛頓州海域出現令人心碎的一幕，瀕臨絕種的虎鯨媽媽被目睹，推着自己出生不久、不幸過世的小虎鯨在海中游泳，專家也曝光虎鯨媽媽這個舉動背後的動機，讓看到的網友們都相當心疼。
海洋哺乳類研究機構「鯨魚研究中心」（Center for Whale Research）、SeaDoc協會與聖地牙哥動物園野生動物聯盟表示，他們於上週五接獲通報，編號J36的虎鯨在聖胡安群島羅薩里奧海峽（Rosario Strait）推着一頭幼鯨屍體游泳，而該幼鯨屍體身上還連着臍帶。
協會說明，虎鯨媽媽這個行為是在哀悼，同時也因為牠沒有手臂可以抱幼鯨，所以才會拖着幼鯨游泳，因為牠深知，只要一放手，牠的寶寶就會沉入海底。
報導指出，雖然虎鯨幼崽死亡率原本就偏高，但這群生活在美加海域、被稱為「南方居民」的虎鯨族群的瀕危族群近年更顯得相當辛苦，除了缺乏主要食物帝王鮭魚（Chinook salmon），牠們還受到海洋污染與船隻噪音干擾，嚴重影響捕食，這個族群目前僅剩下73隻。
而這種虎鯨媽媽頂着寶寶的現象已經不是第一次被目睹，今年還有一隻編號J35的南方居民虎鯨也曾被觀察到推著死亡的新生幼鯨，牠在2018年就曾引起關注，當時牠也推着死去的幼鯨長達17 天、游了超過1,600公里。
