手機玩不停可能引發「失智症」？醫生提醒10徵兆　這樣做可減風險

你還記得前天晚餐吃了什麼嗎？如果一時想不起來，問題可能不只是健忘。日本腦神經內科醫生提醒，長時間、無目的地滑手機，可能讓大腦陷入一種被稱為「手機失智症」的狀態。



日本TBS電視台節目《Nスタ》近日邀請專家解析「手機失智症」的成因。節目指出，這種狀況與一般因神經退化引起的失智症不同，並非「記不住」，而是「想不起來」。也就是說，記憶其實仍存在，但因大量資訊不斷湧入，大腦過度疲勞，導致無法順利把資訊從記憶中提取出來，就像找不到抽屜，或抽屜卡住打不開。

日本失智症權威醫生奧村步指出，若長期維持這樣的用手機習慣，可能讓大腦持續處於亢奮狀態，不僅影響溝通能力，也可能加重睡眠問題，讓人整體精神與活力下降。

他也整理出10項常見徵兆，提醒民眾可以自我檢視。👇👇👇

「手機失智症」10項常見徵兆（AI製圖）

+ 5

這些症狀包括：

1. 手機不在身邊就感到焦慮

2. 上廁所或洗澡也要帶着手機

3. 沒有滑手機就難以入睡

4. 出現幻聽以為有通知聲或震動

5. 一時想不起人名或物品名稱

6. 對話時容易詞窮

7. 工作或家務效率下滑

8. 在日常事務上過度思考

9. 情緒容易焦慮

10. 長期睡眠不足



若同時出現多項情況，就應提高警覺。

而東京金町站前腦神經內科院長內野勝行也強調，智慧型手機本身並非壞事，關鍵在於使用方式。若是有意識地選擇內容、主動吸收資訊，手機可以成為有效工具；但若只是無止盡地滑，雜亂資訊不斷堆積，反而可能讓大腦像「垃圾場」一樣超載。

內野勝行建議，平時可為自己設定使用手機的時間，避免漫無目的瀏覽，也可嘗試只觀看真正感興趣的內容。此外，

刻意在陌生街道散步

不帶手機外出

透過露營、三溫暖等方式進行「數位排毒」



以及中午短暫午睡約40至50分鐘，都有助於減輕大腦疲勞，降低手機失智症的風險。

延伸閱讀：

全民皆兵的陷阱？國家社會沒有共識，大量徵兵將導致戰略錯誤

一度面臨工作低潮 Lulu淚吐：覺得不想做了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】