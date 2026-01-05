東京豐洲市場新年競投　藍鰭吞拿魚賣5.1億日圓　成交價破紀錄

日本東京豐洲市場1月5日清晨舉行新年例行的黑鮪魚（藍鰭吞拿魚）「初競標」，拍出最高價的「一番鮪」是青森縣大間產的黑鮪魚，成交價高達5億1030萬日圓（約2530萬港元），等於每公斤210萬日圓（約10萬港元）。得標的是經營連鎖壽司店壽司三味的喜代村，改寫6年前創下的最高價紀錄。



「一番鮪」於日本時間5日下午1時30分左右，在築地的壽司三味本店舉行「解體騷」後供應給顧客，售價與店內平日價格相同，赤身398日圓、中腹498日圓、大腹598日圓，也會送到其他分店販售。

日本東京豐洲市場5日清晨舉行新年例行的黑吞拿魚「初競標」，拍出最高價的「一番鮪」是青森縣大間產的黑鮪魚，成交價高達5億1030萬日圓。（截取自YouTube@tbsnewsdig）

點擊瀏覽更多此次拍賣相關報導圖片：

+ 2

喜代村社長木村清受訪時表示，本以為可以用再低一點的價格買到，沒想到價格一路飆升。不過他也說，高價得標是希望景氣轉好。希望大家品嘗這條象徵好兆頭的吞拿魚後，因此得到元氣。

這次得標金額比喜代村2019年拍下的3億3360萬日圓，高出近1億8000萬日圓，刷初競標史新紀錄。青森大間產的吞拿魚連續15年拍出市場最高價，公會會長小鷹勝敏對於價格喊到5億圓，表示非常驚訝，代表是對大間吞拿魚漁夫們努力的肯定。

豐州市場的海膽初競標也創最高價，北海道產的海膽喊到400公克3500日圓，是前年的五倍。

【延伸閱讀】日本三文魚大歉收 魚卵貴5成丼飯漲價100元 民眾歎想吃要看錢包（點擊放大瀏覽）

+ 7

延伸閲讀：

馬杜洛遭美抓捕 布蘭特油價開盤竟差點跌破60美元 美股期指、金銀都漲

川普覬覦格陵蘭 丹麥警惕美軍事野心 直斥：你沒有權利！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】