誰能平息中東戰火？4國高層同步訪華　學者：鑰匙在美國手裏

在伊朗戰事持續、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）未解封的大背景下，俄羅斯、阿聯酋、西班牙和越南高層幾乎同步展開訪華行程。受訪學者均認為，這反映各方希望中國在緩和局勢、推動和平方面扮演更積極角色，並對伊朗施加更大壓力。但中國學者認為，緩解中東危機的鑰匙在美國手裏。



美國和以色列2月底聯手襲擊伊朗，伊朗為報復而攻擊其他海灣國家的美軍設施，阿聯酋遭池魚之殃，而且是受伊朗襲擊最嚴重的海灣國家，能源設施、工業基地、民用設施等被攻擊，其中還包含中國融資設施。彭博社報道，位於阿聯酋杜拜、卡塔爾和阿曼至少三處的中國融資基礎設施資產，成伊朗打擊目標。

近期多國高層官員同步訪華引人關注：

阿聯酋既是美國在中東的傳統盟友，也與中國建立全面戰略伙伴關係，是中國在阿拉伯世界最大的投資目的地、非石油貿易伙伴和出口市場。2024年，中國對阿聯酋直接投資流量7.7億美元（約60億港元），涉能源、金融、科技、基礎設施等領域。

在中東戰火持續的當下，阿聯酋阿布扎比王儲哈立德12日起，應中國總理李強邀請到中國訪問三天，引人關注。

阿聯酋由七個酋長國組成，阿布扎比是首都，阿布扎比王儲是未來總統的指定繼承人。海灣新聞報道，在哈立德訪華時，阿中雙方簽署了24項協議，旨在擴大貿易、投資和行業合作。

新華社報道，李強13日與哈立德會面時強調，希望阿聯酋繼續採取有力措施，「保障在阿中國公民、機構和項目安全」。

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就促進中東和平穩定 習近平提出四點主張

中國國家主席習近平14日與哈立德會面時，則就維護和促進中東和平穩定提出四點主張：

一、堅持和平共處原則。推動構建共同、綜合、合作、可持續的中東和海灣地區安全架構。

二、堅持國家主權原則。中東海灣國家主權、安全和領土完整應當得到切實尊重，各國人員、設施、機構安全應當得到切實維護。

三、堅持國際法治原則。不能「合則用、不合則棄」，不能讓世界倒回叢林法則。

四、堅持統籌發展和安全。



新華社引述哈立德說，阿聯酋致力於同中國保持密切溝通協調，促進相關方面停火止戰，儘快恢復地區和平穩定，維護國際航運安全，防止對全球經濟和能源安全造成更大影響。

習近平同一天在與西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）會面時強調，當今世界亂象叢生，面臨公理和強權的較量；反對世界倒退回叢林法則，共同捍衛真正的多邊主義。

法新社報道，桑切斯會後在記者會上表示，中國可在解決中東戰爭上發揮重要作用。西班牙是反對美以軍事行動立場最堅定的歐洲國家之一，甚至還對涉伊朗戰爭的美國戰機關閉領空。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）應中國外長王毅的邀請，14日也抵達北京訪問。俄羅斯是伊朗重要夥伴，雙方據報軍事合作密切，拉夫羅夫此行被視為意在同北京就伊朗局勢加強協調。 伊朗戰爭2月底開打後，王毅對外聯繫的第一通電話就是打給拉夫羅夫。

越共總書記、國家主席蘇林也在14日開始訪華，重點相信在深化能源合作。霍爾木茲海峽被封，攪亂全球能源供應鏈，導致越南國內油價飛漲，迫切需要開拓更多供應源。

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新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝向《聯合早報》分析，任何國家領導人和高官此時訪問中國，肯定觸及兩個議題：霍爾木茲海峽封堵造成能源危機，以及呼籲中國在緩解中東衝突上扮演更積極角色。

他也說，伊朗打擊阿聯酋能源與關鍵設施，實際上對中國利益造成很大沖擊，哈立德此行旨在爭取中國向伊朗加大施壓。

上海國際問題研究院中東研究中心主任金良祥則認為，中東戰爭對包括阿聯酋在內的海灣國家造成巨大經濟衝擊，阿聯酋經濟對外依賴度高，霍爾木茲海峽被封鎖，國家財政收入會大減，哈立德訪華顯然寄希望於中國在勸和促談方面發揮更大作用。

但金良祥強調「緩解當前危機的鑰匙在美國手裏」， 這當中有兩大關鍵，一是美國能否約束以色列的行為？二是美國能否給伊朗看到希望，比如取消制裁？

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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