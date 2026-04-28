美伊戰火延燒盟友　美國卻只推銷石油不幫忙　泰國轉向中俄尋幫助

在美以對伊朗戰爭的影響持續外溢之際，作為美國長期條約盟友的泰國卻直言，因為「沒有從美國得到任何直接幫助」，他們只能向其他大國尋求幫助。



據美國《華盛頓郵報》4月27日報道，泰國副總理兼外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）25日在泰國南部甲米府接受採訪時表示，伊朗戰爭已給泰國造成了廣泛的經濟損害，但特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府並未向泰方提供任何直接援助。在缺乏美方支持的情況下，泰國正轉而向中國和俄羅斯尋求幫助。

當地時間2026年4月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在曼谷同泰國副總理兼外長西哈薩舉行中泰外長磋商機制第三次會議。（中國外交部）

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「我認為他們清楚戰爭帶來了後果，」西哈薩在談及特朗普政府官員時說，「但他們沒有主動與我們討論如何提供幫助，也沒有直接聯繫我們說，『哦，我們理解你們正在承受戰爭的影響，我們可以幫助你們』。」

西哈薩補充說，美方唯一的「表態」是美國總統特朗普呼籲有燃料需求的國家購買美國石油和天然氣。

該報指出，特朗普的原話是，「從美利堅合眾國購買石油吧，我們儲量充足」。美國挑起的伊朗戰事已持續兩個多月，其國內經濟開始感受到衝擊，而戰爭帶來的影響在亞洲更為廣泛且更為嚴重。由於亞洲對中東地區的能源和化肥依賴程度高於全球其他地區，相關供應受阻帶來的連鎖反應尤為明顯。

而原定在巴基斯坦舉行的新一輪談判破裂，美伊雙方又加大對霍爾木茲海峽的封鎖力度，停火前景更加渺茫。

按圖了解霍爾木茲海峽相關消息及圖片：

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美聯社稱，兩名知情官員27日透露，伊朗已提出一項方案，若美國解除對其的封鎖並結束戰爭，伊方將結束對霍爾木茲海峽的控制，這一提議推遲了有關伊朗核計劃的討論。不過，報道認為，特朗普似乎不太可能接受這一提議，因為其無法解決導致美以2月28日開戰的最初理由。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）回應說，特朗普的國家安全團隊27日舉行會議，討論了伊朗的提議，但她沒有透露討論的細節，也沒有說明該提議的接受程度。她表示，特朗普稍後會就此事發表講話。

外界普遍認為，這場戰爭從一開始就不應該發生。西哈薩告訴《華盛頓郵報》：

我們的立場是，這場戰爭根本就不應該發生。我們不想直接譴責美國，但這確實是一場不應該發生的戰爭。

作為美國在亞洲的重要後勤和加油樞紐之一，泰國如今難以與更富裕國家競爭，難以及時替代滯留在中東的燃料和化肥供應。該國農民組織稱，自戰爭爆發以來，對泰國超1000萬農民至關重要的尿素的價格幾乎翻倍。本月，柴油價格也創下歷史新高。

在此背景下，泰國開始轉向中國和俄羅斯尋求支持。西哈薩透露，為了在5月泰國播種季開始前確保化肥供應，泰國農業與合作社部部長阿塔功近日前往莫斯科與俄羅斯官員進行接觸磋商。泰國還嘗試採購俄羅斯原油，但由於擔心觸及美國製裁，泰國銀行在相關交易推進上持謹慎態度。

圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

對中國，泰方的訴求則更為直接。西哈薩稱，24日他在與中方高層會晤中，請求中方協助確保8艘泰國船隻安全通過霍爾木茲海峽。

針對當前中東海灣地區局勢，中方此前已表示，中方主張立即、全面停火止戰，支持一切有利於恢復和平的努力，堅持通過政治外交途徑化解爭端。霍爾木茲海峽應該保持正常通行，這符合地區國家和國際社會共同利益。中方支持地區國家構建睦鄰、發展、安全、合作的共同家園，把前途命運掌握在自己手中，促進地區長治久安。

儘管4月中旬美伊一度達成停火協議，霍爾木茲海峽通航量曾短暫回升，但隨着雙方威脅再起，航運再次陷入停滯。分析人士指出，即便船隻在紙面上獲得通行許可，仍需面對溝通失誤以及水雷等安全風險。

戰爭剛爆發時，一艘懸掛泰國國旗的散貨船「Mayuree Naree」號3月在試圖穿越海峽時遭導彈擊中，3名泰籍船員死亡，20名船員獲救。運營該船的船東珍寶航運（Precious Shipping）稱，事前已獲得通行許可，但伊朗方面則回稱並未批准通行。西哈薩表示，目前相關事件仍在調查之中，「我們尚不清楚具體發生了什麼」。

另據泰國《曼谷郵報》報道，泰國政府27日宣佈，因受霍爾木茲海峽關閉影響，泰國將重啟連接泰國灣與安達曼海的「陸橋計劃」。該項目總投資預計達1萬億泰銖（約合2107.6億元人民幣），擬通過約90公里的陸路運輸網絡連接，形成橫跨泰國南部、連接印度洋與太平洋的貨運通道。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，當前國際局勢導致全球海運通道面臨挑戰，泰國有必要推進該計劃，以增強國家物流安全和自主能力。

2026年3月20日，泰國曼谷，圖為阿努廷在記者會上發表講話。（Reuters）

上周，泰國外長還前往阿曼，就確保船隻安全通行問題展開磋商。西哈薩說，阿曼方面對短期內實現停火併不樂觀，他本人也持相似看法，原因在於特朗普政府的目標似乎「一直在變化」，美方一度看上去以推動伊朗政權更迭為戰爭目標，但現在似乎又更強調終結伊朗核計劃。

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西哈薩表示，美國政策的不確定性正迫使包括泰國在內的盟友重新評估對外關係。他指出，美國政策存在很大不確定性，這還並不侷限於戰爭領域。特朗普全面加徵關稅的舉措令許多盟友感到措手不及，而他迅速取消美國對外援助項目，也使世界各地的貧困群體更易受到疾病和災害威脅。

相比之下，西哈薩認為，中國在亞洲國家眼中展現出更加具有穩定性的合作姿態。他直言：「這並不意味着中國在核心利益問題上不會展現大國行為，但我們至少清楚其核心利益在哪裏。這並不是要在地緣政治競爭中選邊站，而是美國當前的做法，正在迫使我們重新審視一些關係。」

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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