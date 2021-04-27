一分鐘看世界｜奧斯卡贏家、歐美旅遊解封、各國協助印度抗疫

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-27 07:00

今天是4月27日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

亞裔女性揚威奧斯卡

奧斯卡頒獎禮曲終人散，《浪跡天地》（Nomadland）成為大贏家。這套作品除了稱霸最佳影片外，法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）亦憑該片第三度成為金像影后。而導演趙婷繼揚威金球獎最佳導演後，於金像獎再下一城，是奧斯卡史上首位奪得最佳導演的亞裔女性。

趙婷的出身及言論雖然成為爭議焦點，但她在奧斯卡的成就，則為亞裔女性帶來重要意義……（點擊了解更多）

趙婷憑《浪跡天地》（Nomadland）揚威金球獎後，再於奧斯卡奪得最佳導演，是首名贏得這個獎項的亞裔女導演。（Reuters）

印度疫情引起全球關注

印度的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情接近失控，當地的單日確診人數已經連續突破30萬宗以上，是全球每日新增確診人數最多的國家。當地在抗疫面對最大的難題是資源嚴重不足，當街焚屍情況已見怪不怪。

印度的疫情成為全球問題，多國紛紛向印度伸出援手，歐盟成員國準備供應氧氣和藥物，美國則有意提供阿斯利康疫苗。不過印度政府在這個時候則要求Twitter刪除批評新德里方面的帖文，另外有分析亦認為，即使總理莫迪（Narendra Modi）被指抗疫不力，但他很大可能不會為此賠上政治代價……（點擊了解更多）

印度新冠肺炎疫情：圖為4月24日印度新德里一間錫克教廟宇向車內的患者提供氧氣。（AP）

歐美旅遊恢復在即？

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，今年夏季可能放寬旅遊限制，容許已接種的美國人到歐盟國家。而香港亦準備在5月底與新加坡建立「旅遊氣泡」，澳洲及新西蘭則在日前實施類似措施。到底全球各地的自由旅行安排的執行情況如何？（點擊了解更多）

新加坡新冠肺炎疫情：圖為4月22日，新加坡一個宿舍有外來工人確診新冠肺炎，救護車到場接載工人。（Reuters）

拜登的白宮100天

美國總統拜登（Joe Biden）在1月上任後，於4月28日迎接執政100天。美國民眾普遍滿意他的執政表現，當中領導抗疫更獲最多人肯定。不過他在外交政策上則惹來爭議，當中包括正式承認土耳其的前身、奧斯曼帝國（Ottoman Empire）在20世紀初種族滅絕亞美尼亞人的事實，結果惹來土耳其的不滿……（點擊了解更多）

圖為美國總統拜登與第一夫人吉爾4月25日回華盛頓白宮時，拜登與記者打招呼。（AP）

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