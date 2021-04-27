一分鐘看世界｜奧斯卡贏家、歐美旅遊解封、各國協助印度抗疫

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今天是4月27日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

亞裔女性揚威奧斯卡

奧斯卡頒獎禮曲終人散，《浪跡天地》（Nomadland）成為大贏家。這套作品除了稱霸最佳影片外，法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）亦憑該片第三度成為金像影后。而導演趙婷繼揚威金球獎最佳導演後，於金像獎再下一城，是奧斯卡史上首位奪得最佳導演的亞裔女性。

趙婷的出身及言論雖然成為爭議焦點，但她在奧斯卡的成就，則為亞裔女性帶來重要意義……（點擊了解更多

趙婷憑《浪跡天地》（Nomadland）揚威金球獎後，再於奧斯卡奪得最佳導演，是首名贏得這個獎項的亞裔女導演。（Reuters）

印度疫情引起全球關注

印度的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情接近失控，當地的單日確診人數已經連續突破30萬宗以上，是全球每日新增確診人數最多的國家。當地在抗疫面對最大的難題是資源嚴重不足，當街焚屍情況已見怪不怪

印度的疫情成為全球問題多國紛紛向印度伸出援手歐盟成員國準備供應氧氣和藥物美國則有意提供阿斯利康疫苗。不過印度政府在這個時候則要求Twitter刪除批評新德里方面的帖文，另外有分析亦認為，即使總理莫迪（Narendra Modi）被指抗疫不力，但他很大可能不會為此賠上政治代價……（點擊了解更多

印度新冠肺炎疫情：圖為4月24日印度新德里一間錫克教廟宇向車內的患者提供氧氣。（AP）

歐美旅遊恢復在即？

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，今年夏季可能放寬旅遊限制，容許已接種的美國人到歐盟國家。而香港亦準備在5月底與新加坡建立「旅遊氣泡」，澳洲及新西蘭則在日前實施類似措施。到底全球各地的自由旅行安排的執行情況如何？（點擊了解更多

新加坡新冠肺炎疫情：圖為4月22日，新加坡一個宿舍有外來工人確診新冠肺炎，救護車到場接載工人。（Reuters）

拜登的白宮100天

美國總統拜登（Joe Biden）在1月上任後，於4月28日迎接執政100天。美國民眾普遍滿意他的執政表現，當中領導抗疫更獲最多人肯定。不過他在外交政策上則惹來爭議，當中包括正式承認土耳其的前身、奧斯曼帝國（Ottoman Empire）在20世紀初種族滅絕亞美尼亞人的事實，結果惹來土耳其的不滿……（點擊了解更多

圖為美國總統拜登與第一夫人吉爾4月25日回華盛頓白宮時，拜登與記者打招呼。（AP）

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