一分鐘看世界｜美國亞裔遇襲案、中歐協議風波、抗疫措施放寬太早

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-06 07:03

今天是5月6日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國亞裔遇襲案

美國的亞裔遇襲案件再受到關注，紐約與三藩市分別發生亞裔女子遭他人以錘子或刀攻擊的事件，數據指出在美國針對亞裔的歧視情況有上升趨勢，也有更多居住美國的亞裔人士購買槍枝自保……（點擊了解更多）

圖為3月27日，加州洛杉磯。亞特蘭大按摩中心槍擊案發生後，美國多地有亞裔人士組織遊行示威，抗議歧視。（Getty）

中歐投資協定風波

中歐投資協定一度傳出叫停的消息，雖然之後歐盟作出澄清，指協定會否獲批視乎中歐關係變化，但就在此之際，法國、德國傳媒皆報道，歐盟競爭事務專員韋斯塔格將宣布建議立法，阻擋中資併購歐洲企業和參與招標。

圖為2015年7月6日，德國國會大廈外的歐盟旗幟。（Getty）

抗疫措施放寬太早？

美國大規模安排民眾接種疫苗後，多州先後宣布解封，其中包括紐約州宣布5月19日起將有限度重開大部分商舖，但有擔憂指隨着變種變毒株在多地的病例上升，過早重啟經濟可能會造成疫情反彈……（點擊了解更多）

圖為4月20日，紐約時代廣場有遊客與背景戴着口罩的自由女神像熒光幕拍照。（Reuters）

G7外長會

七國集團外長會議在英國倫敦舉行，疫情、朝鮮局勢、台灣、中俄問題均是重點，亦順理成章地寫入聯合公報內。美媒更指，會議還討論一項成立「香港之友」（Friends Of Hong Kong）組織的提議。但這次會議也爆出疫情恐慌，印度派出代表團參與會議，團中2名成員確診......（點擊了解更多）

在新冠疫情持續蔓延的背景下，G7外長會在英國召開。（AP）

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