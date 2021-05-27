一分鐘看世界｜弗洛伊德逝世1周年、全球賞超級血月、立陶宛轉向

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-27 07:00

今天是5月27日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

弗洛伊德逝世1周年

美國黑人弗洛伊德遭警員跪頸致死案一周年，美國多地舉行紀念活動，事件發生後引發的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動震撼全球，很多人希望這會是一個帶來改變的開始，但一年過去，美國似乎未有改變……（點擊了解更多）

圖為5月25日，明尼蘇達州明尼亞波利斯市。民眾們聚集在紀念黑人弗洛伊德被殺的廣場雕像外，舉行悼念活動。（Reuters）

全球賞超級血月

環太平洋地區5月26日迎來「超級血月」，包括香港民眾也可觀賞到這次的天文奇觀，澳洲航空推出賞月航班更是迅速賣光機票。月球在近地點進入滿月狀態、稱為「超級月亮」，加上「月全食」同時出現，形成橙紅色的超級血月……（點擊了解更多）

▼齊來共賞各地在5月26日看到的超級月亮▼

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白羅斯事件：錄音內容曝光

白羅斯（前稱白俄羅斯）以接獲機上炸彈威脅為由，迫降瑞安航空（Ryanair）客機並拘捕一名異見記者，事件繼續引起國際關注，俄羅斯否認涉事。外媒報道，當日有5名乘客在明斯克機場離開，除了異見記者和他的女友外，還有另外3人。白羅斯方面發布明斯克機場航空交通管制員和緊急迫降明斯克的瑞安航空飛機機組人員的對話錄音內容，顯示機師多次追問有關客機有炸彈的資料……（點擊了解更多）

圖為2017年3月26日，白羅斯警察於明斯克扣查記者普拉塔謝維奇。（AP）

立陶宛轉向

立陶宛議會通過決議案，認定中國於新疆構成種族滅絕，當地政府後來又宣布退出中國中東歐國家的合作機制「17+1」。外媒評論認為，這個位於波羅的海的小國於西方推動對俄羅斯和中國採取更強硬外交政策方面「已經成為主角」......（點擊了解更多）

立陶宛：圖為3月17日，立陶宛外長蘭茨貝吉斯在德國柏林出席記者會。（Reuters）

新冠疫情源頭問題

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發超過一年，其起源至今未有明確答案。美國總統拜登（Joe Biden）5月26日表示，他已經要求情報部門加強調查疫情起源，並要求中國合作……（點擊了解更多）

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