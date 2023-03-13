奧斯卡‧不斷更新｜《奇異女俠》關繼威、珍美李寇蒂斯奪男、女配
撰文：陳穎思
出版：更新：
09:19／《鯨》奪最佳化妝及髮型設計
09:08／甄子丹現身，介紹《奇異女俠玩救宇宙》歌曲“This Is A Life”
09:06／《西線無戰事》奪最佳攝影
08:56／《An Irish Goodbye》奪最佳實景短片
08:53／《毒殺納瓦尼》奪最佳紀錄片
08:35／《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯奪最佳女配角
08:30／《奇異女俠玩救宇宙》關繼威大熱奪最佳男配角，全場起立歡呼拍掌
08:21／《吉拿域戴拖路之皮諾丘》奪最佳動畫
08:05／典禮正式開始！今年由名嘴Jimmy Kimmel擔任主持人
《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今日（13日）舉行，相信香港觀眾最關心楊紫瓊能否憑《奇異女俠玩救宇宙》封后，根據外國最新賠率，她已超越姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）成為最佳女主角的鼎頭大熱，《香港01》為大家不斷更新賽果及現場情況！
奧斯卡2023得獎最新息?
香港01為你持續更新奧斯卡2023最新消息，最佳男配角而誕生，全場歡呼尖叫場面感動。而今年奧斯卡紅地氈有范冰冰驚喜現身性感霸氣造型勁搶鏡。
楊紫瓊的老公和男友是誰？
楊紫瓊到香港發展後曾經跟富商結婚，但隱退後的豪門婚姻生活並不美滿。後來，年紀大17歲的法拉利前任總裁向她跪地示愛這位全亞洲最高身價的武打女星，楊紫瓊曾經講述過自己的忘年戀為何能如此甜蜜。