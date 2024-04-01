孫藝珍玄彬結婚2周年曬這「私密照」證恩愛如常　秒吸過百萬Like

韓國天王級夫妻檔玄彬、孫藝珍於2022年結婚，並生下兒子小豆子，1家3口相當幸福。



而孫藝珍31日為慶祝結婚2周年，曬出「私藏版」婚紗照，火速吸引上百萬粉絲點讚。

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孫藝珍31日發文，寫下「第二次結婚紀念日（結婚2週年）」，並曬出「私藏版婚紗照」，只見她身穿露肩長禮服，老公玄彬也穿著整套白色的筆挺西裝，2人笑得相當甜蜜，洋溢著粉紅泡泡的幸福氛圍。

該貼文曝光後，立刻吸引超過100萬粉絲點讚。

事實上，玄彬、孫藝珍因合作《愛的迫降》擦出愛火，並於2022年3月31日結婚，更在去年11月迎來愛的結晶「小甜豆」。

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而2人近日也被捕捉與好友孔劉、李棟旭，朝聖在首爾舉行的「MLB世界巡迴賽首爾系列賽」，4人看球的模樣也被電視台全程轉播，亦是夫妻倆婚後罕見公開同框。

而玄彬、孫藝珍先前曾瘋傳「已離婚」，更被爆料導火索是「玄彬賭博」，該爆料影片僅發布短短5天，就有近30萬的高點閱率，不過，2人火速出面澄清，強調該消息是「荒謬的假新聞」。

隨後，2人在結婚1周年時，甜蜜曬出隱藏版婚紗照，如今又在2周年曬出私藏的婚紗照，正面打破離婚謠言。

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