鄧兆尊撐何伯使錢錫何太　大爆三位紅顏知己反應：覺得係衰人

無綫《東張西望》近日有關76歲何伯娶46歲內地婦（新何太）的忘年戀報道，成為全城熱話，一向左擁右抱三位紅顏知己的鄧兆尊，近日亦在節目上分享睇法，笑稱送禮情節熟口熟面：「我懷疑佢抄我。」又力撐何伯鍾意點使錢就點使，但三位女伴則覺得新何太是衰人。雖然大家食花生食得爽，不過兆尊就建議何伯，不宜再接受《東張》追訪！



根據《東張》報道，除了送金錶、珠寶外，何伯與新何太新婚不久後，女方即提出想要100萬搞飲食生意，而五名子女卻覺得新何太動機不單純，細女比何伯早一步從銀行聯名戶口中提取了450萬養老金。

《東張西望》近日有關76歲何伯娶46歲內地婦（新何太）的忘年戀報道，成為全城熱話。

報道一出後，網民都偏向企何伯仔女一方，但何伯新何太堅稱自己是真愛，何伯指自己睇得好清楚，新何太是老實人一個。節目中兩位又透露當日在街市相識，新何太煲湯給何伯飲，煲出真感情，對於被指煲「迷暈湯」、「喺湯加偉哥」，何伯就話：「點會迷暈湯？越飲越精神 ，後生仔唔夠我嚟。」新何太又反駁，報道指她穿金戴眼、身上行頭超過36萬一事其實是假的，更自揭手袋、首飾大部分都是A貨，除了何伯送她那如流星鎚般大，價值約10萬的龍鳳鈪。

新何太又反駁，報道指她穿金戴眼、身上行頭超過36萬一事其實是假的，更自揭手袋、首飾大部分都是A貨，除了何伯送她那價值約10萬的龍鳳鈪。（《東張西望》）

當主持人梁敏巧問，若何伯冇錢，她會否打工養何伯，新何太回答：「會，我一定會搵到生存方法。或者我返大陸，擺地攤喺街邊煎牛扒俾人食，我都會帶埋佢。」《東張》訪問了街市附近檔主，他們指新何太第一日擺檔已好進取，講明自己失婚想搵男人，又出動花旗參水、果皮水攻勢，「獵物」亦不止何伯一個，極有「釣魚」之嫌。

何伯強調新何太絕不是壞女人，甘願為她與子女反面。（《東張西望》）

《東張》訪問了街市附近檔主，他們指新何太第一日擺檔已好進取，「獵物」亦不止何伯一個，極有「釣魚」之嫌。

事件成為全城熱話，一向左擁右抱三位紅顏知己的鄧兆尊，近日亦在節目上被問起對事件的睇法。他現身YouTube Channel「田豪祖3寶」直播，接受曾志豪、貴花田訪問，直言自己和幾位女伴都有關注，「有有，不嬲都有睇，我懷疑何伯係抄我，佢買嗰啲嘢咁似我買嗰啲嘢嘅。（龍鳳鈪？）我冇佢咁叻。（金錶？）試過嘅試過嘅。」但他就以打高爾夫球作比喻，指自己「入洞」後才會送禮物。

鄧兆尊現身YouTube Channel「田豪祖3寶」直播，接受曾志豪、貴花田訪問，評論何伯事件。（YouTube@田豪祖3寶）

網民普遍覺得何伯蠢，鄧兆尊卻撐他：「你自己搵返嚟嘅錢，你鍾意點使咪點使，我去澳門賭一鋪一百萬嘅都得啦，我自己搵㗎嘛，我使快咗同使慢咗冇分別。我會撐何伯！」不過他的幾位紅顏知己，就一面倒覺得何太是衰人，「就算第三個都係咁講，煲湯呢樣嘢，好簡單講句，我識好多內地嘅人，好多時佢哋為咗攞身份證，會結婚之類，打後就離婚，呢個係一定嘅，之後就搵自己鍾意嘅嘢，到佢哋呢個年紀搵個伴好應該，睇錯咗啲啫。」

鄧兆尊透露三位紅顏知己都覺得新何太是衰人，包括早前陪他上電台受訪的「三奶」Nana都這樣想。

主持問兆尊可否分享如何防止被女人呃錢，他卻覺得沒有貼士，「有個女仔衝埋嚟搵你，你都知道佢居心係點樣，你睇到㗎嘛，做咗咁多年人點會唔知？（你同何伯講嘅嘢一樣！）不過我食咗睇吓好唔好食先，好食咪再嚟幫襯囉。」曾志豪叫他幫一幫何伯，他卻表示：「唔使我幫啦，而家佢已經幫咗自己，佢得四千幾蚊，如果個女仔真係咁愛佢嘅話，會照顧佢啦，包埋佢食住，係咪先？一日三餐包晒，三餐一『篤』，包晒，有得飲湯㖭。」

鄧兆尊認為冇貼士可以教何伯，現時何伯得返幾千蚊，若何太是真愛就會留低。（YouTube@田豪祖3寶）

曾志豪不停追問，鄧兆尊遇女仔埋身時，會不會設觀察期，他則透露自己的做法是：「你愈要我愈唔畀，你唔要嗰啲，我就會畀。你有冇釣過魚？你Chok吓Chok吓條魚就好容易上釣。點上釣呢？視乎條魚聰唔聰明。（你係咪要觀察至少半年？）我係俾人Chok呀，我係條泥鯭。（何伯算快定慢？好似一年內）聽講幾個月咋，你有冇去過碼頭釣泥鯭？勾條油炸鬼落去，一Chok就中，何伯就係呢啲。」

鄧兆尊與其中兩位女友 Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）。（微博圖片）

何伯在訪問中指，根本不論自己與何人一齊，仔女都會反對，鄧兆尊認為這番話經過長久綵排，表示：「經過太太訓導同埋綵排咗好耐先會講，唔係冇理由講得咁清晰，隔籬嗰個唔駁嘴。」但他始終覺得，何伯到這個年紀，追求什麼都不是一般後生可以理解，覺得他冇做錯，而言談間他建議何伯不宜再受訪。

鄧兆尊認為，何伯已經「輸晒」，不宜再接受《東張》訪問，更謂：「你哋唔夠TVB玩㗎！」

主持人問，事情愈鬧愈大，覺得最後會點收科，兆尊回答：「唔好再做訪問啦，你哋唔夠TVB玩㗎，做足成半年無謂啦！（TVB係咪會死咬？）梗係死咬啦，而家先講緊買嘢，下一集就講公屋，逐集同你慢慢玩，一個話題可以玩一個禮拜，成個半年都係何伯啦！福祿壽都扮啦！（有冇可能做做吓，為咗流量開始變得唔真實，有啲假？）唔係開始，一定係假。你睇啲鏡頭都知啦，講講吓嘢影吓隻手、講講吓嘢摸大髀，已經將話題攞定畀你，導演已經叫攝影師影邊度邊度，落咗Order要做啲咩，出嚟嘅時候多嘢講啲。」曾志豪認為，電視台報道完，拍拍屁股可以走，但對何伯一家的影響卻不會於短期內停止，鄧兆尊也直言：「輸晒！」