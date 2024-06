現年29歲的雷莊𠒇(Juliette)是2017年港姐冠軍、最上鏡小姐以及2018年度華姐季軍,當選後簽約無綫入行,不過任期一年卸任後便離巢。雖然她早已淡出香港娛樂圈返回加拿大生活,但仍然不時在IG分享她的生活點滴,更新近況,與網民交流。雷莊𠒇一向對自己充滿自信,於2022年曾再選美參加國際賽代表香港出戰。擁有一副魔鬼身材的她亦從不介意性感示人,她的IG上就有大量噴血福利圖。昨晚她更於IG story post了一張全裸照,極之震撼。

雷莊𠒇貼出了一張她的全裸黑白照,並留言寫道:「tap in if you support nude art ( 如果您支持裸體藝術,請點擊 )」又表示:「This was before 2017」指該張相片是攝於2017年之前。相中的雷莊𠒇全裸坐在地上,她以黑色畫筆效果遮住前胸前兩點,雖然三點不露,但性感指數依然爆燈,震撼網民視覺。而她這張相片也充滿了藝術氣息,好有氛圍感,完全沒有半點色情低俗的感覺。