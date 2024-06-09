絲打圍佬｜伍允龍列擇偶條件認拍親拖都想結婚　網民：鍾嘉欣走寶

伍允龍在影圈默默耕耘超過20年，最近終於憑《九龍城寨之圍城》中的奸角王九成功跑出，人氣急升！他近日接受蝦頭與連詩雅（Shiga）的網台節目《絲打圍佬》訪問，除了談及自己拍《少年阿虎》時被威也勒頸斷片的經歷外，也大方分享對感情的看法，公開擇偶條件等，而網民看後亦少不免重提他的舊愛鍾嘉欣。

伍允龍出道廿幾年，終憑《九龍城寨之圍城》的奸角爆紅，成為演藝生涯高峰。（劇照）

伍允龍在節目中透露過往的感情都是和平分手，但現時冇拍拖，蝦頭問伍允龍是否要專注於事業或武術所以冇拍拖，他卻不諱言其實好恨拍拖，表示：「我諗反而依家事業我Control到，自己又開咗製作Workshop，嚟緊嘅工作都排好咗，反而工作方向有Control，感情方向就不嬲都冇Control，不嬲都隨緣，睇下可唔可以遇到。就算我覺得佢好好，佢未必覺得我好好。如果你問我諗法，我係基督徒，等神安排，不過你話重唔重要，重要㗎，我都好渴望㗎！」又指感情是兩個人的事，無論如何都會影響到對方，所以必定會小心處理。

伍允龍講起感情事雖然有問必答，但全程都好怕醜。（YouTube@ChillGOOD TV）

伍允龍直認單身及恨拍拖，不過人愈大、圈子愈小，朋友都各自有自己生活，自己又不擅社交，很難識到女仔。（YouTube@ChillGOOD TV）

>伍允龍指自己見到單身又條件理想的女仔，都會主動約對方出街，但就不會有太猛烈的攻勢。

Shiga問他是不是因為要搵老婆，不想浪費時間在不對的人身上，他說：「又唔可以話𠻀時間嘅，我覺得而家可能Picky啲。因為我目標係想搵老婆。」Shiga問他是否從來拍拖都視對方為老婆，他說：「係㗎，因為其實我諗拍拖嗰個原因，就係想認識個人，睇下可唔可以做老婆囉。」

Shiga問伍允龍是否從來拍拖都視對方為老婆，他說：「係㗎，因為其實我諗拍拖嗰個原因，就係想認識個人，睇下可唔可以做老婆囉。」（YouTube@ChillGOOD TV）

伍允龍指自己見到單身又條件理想的女仔，都會主動約對方出街，但就不會有太猛烈的攻勢。（YouTube@ChillGOOD TV）

兩位主持叫他講擇偶條件時，他前後數出七樣，包括：有愛心、真心喜歡他的各方面、懂得包容他的缺點、鍾意打機、斯文、喜歡小動物、外表順眼，被問若對方熱愛武術會否加分，他說：「我覺得有咩嗜好都唔會有太大意見，但如果鍾意打機就好喇！」言談間不止一次強調要鍾意打機，看來這一點對他真的很重要，而過往的女友中，也有一兩個會打機。

伍允龍強調女友必需鍾意打機，又透露過往有些女友不打機，當中又分成「准他打機」和「不准他打機」兩派。（YouTube@ChillGOOD TV）

由於伍允龍很疼錫自己的小狗Emme，直認是「Dog Person」（喜歡狗類的人），但貓都可以，只不過自己對貓毛敏感。Shiga問，若他的另一半有養貓或是貓癡怎麼辦，伍允龍想也不想就秒答：「咪食藥囉，敏感藥囉。」、「有藥㗎嘛呢個世界！」Shiga直言這麼「好仔」的男生，很難令人相信是單身。而網民都有轉貼這條片，坦言：「沉到落地核！呢啲真係唔係個個男人都做到。」、「好震驚呢個世界上居然有咁嘅男人。」、「咁好嘅男仔要好好保護」

伍允龍很疼錫自己的小狗Emmy，但他亦喜歡貓咪，不過就坦言對貓毛敏感。（IG@straightblast5）

伍允龍對貓毛敏感，但願意為了愛貓的伴侶食敏感藥去克服，獲網友封為絕世好男友。（IG@straightblast5）

訪問出街後，網民大讚他有修養又誠懇、值得更紅、性格好等等，祝福他早日遇上理想中的伴侶，亦有人留言提到其舊愛，指：「咁好嘅年輕人，謙虛有禮，鍾嘉欣走寶啦。」鍾嘉欣曾與伍允龍地下情拍拖8年，當時女方是TVB的玉女花旦，故此要將感情事保密，而16年她宣布與脊醫Jeremy結婚。不過她與伍允龍再見亦是朋友，早前鍾嘉欣回港出席活動，都大方表示替舊愛爆紅高興，說：「我覺得呢個造型好啱佢，同埋佢做得好自然好放，佢遇到好好嘅角色，我替佢開心，因為我知道呢個係佢夢想，希望可以拍多啲動作片，I am very happy for him。」又大讚對方是筍盤，祝福他早日找到另一半。