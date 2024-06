絲打圍佬｜伍允龍列擇偶條件認拍親拖都想結婚　網民：鍾嘉欣走寶

伍允龍在影圈默默耕耘超過20年,最近終於憑《九龍城寨之圍城》中的奸角王九成功跑出,人氣急升!他近日接受蝦頭與連詩雅(Shiga)的網台節目《絲打圍佬》訪問,除了談及自己拍《少年阿虎》時被威也勒頸斷片的經歷外,也大方分享對感情的看法,公開擇偶條件等,而網民看後亦少不免重提他的舊愛鍾嘉欣。

伍允龍出道廿幾年,終憑《九龍城寨之圍城》的奸角爆紅,成為演藝生涯高峰。(劇照)

伍允龍在節目中透露過往的感情都是和平分手,但現時冇拍拖,蝦頭問伍允龍是否要專注於事業或武術所以冇拍拖,他卻不諱言其實好恨拍拖,表示:「我諗反而依家事業我Control到,自己又開咗製作Workshop,嚟緊嘅工作都排好咗,反而工作方向有Control,感情方向就不嬲都冇Control,不嬲都隨緣,睇下可唔可以遇到。就算我覺得佢好好,佢未必覺得我好好。如果你問我諗法,我係基督徒,等神安排,不過你話重唔重要,重要㗎,我都好渴望㗎!」又指感情是兩個人的事,無論如何都會影響到對方,所以必定會小心處理。

伍允龍講起感情事雖然有問必答,但全程都好怕醜。(YouTube@ChillGOOD TV)

伍允龍直認單身及恨拍拖,不過人愈大、圈子愈小,朋友都各自有自己生活,自己又不擅社交,很難識到女仔。(YouTube@ChillGOOD TV)

>伍允龍指自己見到單身又條件理想的女仔,都會主動約對方出街,但就不會有太猛烈的攻勢。

Shiga問他是不是因為要搵老婆,不想浪費時間在不對的人身上,他說:「又唔可以話𠻀時間嘅,我覺得而家可能Picky啲。因為我目標係想搵老婆。」Shiga問他是否從來拍拖都視對方為老婆,他說:「係㗎,因為其實我諗拍拖嗰個原因,就係想認識個人,睇下可唔可以做老婆囉。」

Shiga問伍允龍是否從來拍拖都視對方為老婆,他說:「係㗎,因為其實我諗拍拖嗰個原因,就係想認識個人,睇下可唔可以做老婆囉。」(YouTube@ChillGOOD TV)

伍允龍指自己見到單身又條件理想的女仔,都會主動約對方出街,但就不會有太猛烈的攻勢。(YouTube@ChillGOOD TV)

兩位主持叫他講擇偶條件時,他前後數出七樣,包括:有愛心、真心喜歡他的各方面、懂得包容他的缺點、鍾意打機、斯文、喜歡小動物、外表順眼,被問若對方熱愛武術會否加分,他說:「我覺得有咩嗜好都唔會有太大意見,但如果鍾意打機就好喇!」言談間不止一次強調要鍾意打機,看來這一點對他真的很重要,而過往的女友中,也有一兩個會打機。

伍允龍強調女友必需鍾意打機,又透露過往有些女友不打機,當中又分成「准他打機」和「不准他打機」兩派。(YouTube@ChillGOOD TV)

由於伍允龍很疼錫自己的小狗Emme,直認是「Dog Person」(喜歡狗類的人),但貓都可以,只不過自己對貓毛敏感。Shiga問,若他的另一半有養貓或是貓癡怎麼辦,伍允龍想也不想就秒答:「咪食藥囉,敏感藥囉。」、「有藥㗎嘛呢個世界!」Shiga直言這麼「好仔」的男生,很難令人相信是單身。而網民都有轉貼這條片,坦言:「沉到落地核!呢啲真係唔係個個男人都做到。」、「好震驚呢個世界上居然有咁嘅男人。」、「咁好嘅男仔要好好保護」

伍允龍很疼錫自己的小狗Emmy,但他亦喜歡貓咪,不過就坦言對貓毛敏感。(IG@straightblast5)

伍允龍對貓毛敏感,但願意為了愛貓的伴侶食敏感藥去克服,獲網友封為絕世好男友。(IG@straightblast5)

訪問出街後,網民大讚他有修養又誠懇、值得更紅、性格好等等,祝福他早日遇上理想中的伴侶,亦有人留言提到其舊愛,指:「咁好嘅年輕人,謙虛有禮,鍾嘉欣走寶啦。」鍾嘉欣曾與伍允龍地下情拍拖8年,當時女方是TVB的玉女花旦,故此要將感情事保密,而16年她宣布與脊醫Jeremy結婚。不過她與伍允龍再見亦是朋友,早前鍾嘉欣回港出席活動,都大方表示替舊愛爆紅高興,說:「我覺得呢個造型好啱佢,同埋佢做得好自然好放,佢遇到好好嘅角色,我替佢開心,因為我知道呢個係佢夢想,希望可以拍多啲動作片,I am very happy for him。」又大讚對方是筍盤,祝福他早日找到另一半。