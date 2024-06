由女強人變人妻,十優港姐麥明詩同盛勁為,3月舉行多場婚禮,再忙一輪工作後,同樣選擇到馬爾代夫度蜜月,7日旅程相當盡興,Louisa狂曬泳照與老公暢泳盡顯靚身形。返港後繼續工作,換上吊帶大露背長褲盡顯人妻魅力。



麥明詩盛勁為馬爾代夫度蜜月 狂換比堅尼大曬長腿原來非2人世界

麥明詩同盛勁為3月舉行多場婚禮。(IG:@louisa_mak)

麥明詩馬爾代夫Honeymoon換上不同的比堅尼玩水。。(IG:@louisa_mak)

馬爾代夫Honeymoon後,麥明詩同盛勁為馬不停蹄工作,日前的父親節廣告出動老爺及麥爸爸引起迴響。身為品牌寵兒Louisa又受邀到澳門工作,換上吊帶大露背長褲,相當高貴散發女人味,與老公互動相當甜蜜。原來此行麥爸爸麥媽媽都有同行順道慶祝父親節:「looked at watches, had a great time and bumped into many old friends! Also brought my parents along to celebrate Father’s Day」

麥明詩同盛勁為馬不停蹄工作到澳門出席活動。(IG:@louisa_mak)

麥明詩換上大露背晚裝曬人妻魅力。(IG:@louisa_mak)

麥明詩攜父母同行順道慶祝父親節。(IG:@louisa_mak)