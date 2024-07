古天樂旗下武打明星唔只打得咁簡單　原來英文超流利震驚網民

古天樂旗下武打明星羅浩銘一向出名打得,除了做埋幕後動作設計,他更試過在其社交平台上傳了一段打拳片,出拳速度極快,一秒鐘有可以出十拳,非常厲害。

羅浩銘現時是天下一旗下藝人。

羅浩銘一秒鐘有可以出十拳。(IG@superken_official)

羅浩銘打得並不奇怪,但原來他的英文也十分流利!早前他去到馬來西亞工作,閒餘時拍片放上社交平台,講得出一口流利英文,網民們紛紛表示震驚!

唔只大隻,英文仲好流利。(片段截圖)

英文流利其實也不奇怪,事關羅浩銘並不是只會一味拳拳腳腳的動作人,他畢業溫哥華西門菲莎大學,修讀犯罪學的他說如果有機會,最想做一個律師的角色。在入行之前曾經有學校收了他讀法律系,但最終都選擇了自己的理想。不過在這個理想的路上也有出現過一些搞笑片段,曾經有一位Pa找他出演一個角色,不過就有講英文的場面,PA(助理編導)怕他不會說,羅浩銘回想:「咁我畀晒CV公司,以為公司會知道晒我啲嘢,嗰刻我心諗死喇,會唔會係好難嗰啲投術性詞語。咁我就叫佢Send畀我睇下先喇,點知原來係一個酒店服務員要講一句hello how do you do,果刻我真係好難過,我堂堂一個大學生喺加拿大住咗十幾年,你竟然問我識唔識講how do you do。」所以其實到現在也有很多人定形了他只是一個識功夫的老粗,原來都有另外的一面。

古老闆旗下唔少好藝人,羅浩銘係其中之一。(電影公司提供)

羅浩銘2011年由TVB節目《功夫新星》出道,一直都在劇中擔當一些不起眼,甚至是「大舊衰」的角色。羅浩銘因一身健碩的造型,加上自少打功夫大,自然成為了動作演員,亦因此出演的角色開始被定型。最終去到2021年離開效力十年的TVB,更專心在電影幕前和動作指導發展,更開了一間可以用來「度動作」的工作室,事業繼續向前衝。