古天樂旗下武打明星唔只打得咁簡單　原來英文超流利震驚網民

古天樂旗下武打明星羅浩銘一向出名打得，除了做埋幕後動作設計，他更試過在其社交平台上傳了一段打拳片，出拳速度極快，一秒鐘有可以出十拳，非常厲害。

羅浩銘現時是天下一旗下藝人。

羅浩銘一秒鐘有可以出十拳。（IG@superken_official）

羅浩銘打得並不奇怪，但原來他的英文也十分流利！早前他去到馬來西亞工作，閒餘時拍片放上社交平台，講得出一口流利英文，網民們紛紛表示震驚！

唔只大隻，英文仲好流利。（片段截圖）

英文流利其實也不奇怪，事關羅浩銘並不是只會一味拳拳腳腳的動作人，他畢業溫哥華西門菲莎大學，修讀犯罪學的他說如果有機會，最想做一個律師的角色。在入行之前曾經有學校收了他讀法律系，但最終都選擇了自己的理想。不過在這個理想的路上也有出現過一些搞笑片段，曾經有一位Pa找他出演一個角色，不過就有講英文的場面，PA（助理編導）怕他不會說，羅浩銘回想：「咁我畀晒CV公司，以為公司會知道晒我啲嘢，嗰刻我心諗死喇，會唔會係好難嗰啲投術性詞語。咁我就叫佢Send畀我睇下先喇，點知原來係一個酒店服務員要講一句hello how do you do，果刻我真係好難過，我堂堂一個大學生喺加拿大住咗十幾年，你竟然問我識唔識講how do you do。」所以其實到現在也有很多人定形了他只是一個識功夫的老粗，原來都有另外的一面。

古老闆旗下唔少好藝人，羅浩銘係其中之一。（電影公司提供）

羅浩銘2011年由TVB節目《功夫新星》出道，一直都在劇中擔當一些不起眼，甚至是「大舊衰」的角色。羅浩銘因一身健碩的造型，加上自少打功夫大，自然成為了動作演員，亦因此出演的角色開始被定型。最終去到2021年離開效力十年的TVB，更專心在電影幕前和動作指導發展，更開了一間可以用來「度動作」的工作室，事業繼續向前衝。