體壇女神入院做手術素顏臥床照曝光　腹部留5吋長疤痕令人心痛

現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴(Maisy),因外型甜美、酷似日本女神石原里美,故有「港版石原」之稱。她退役後除了做教練外,亦有參與演藝圈工作,分別為無綫、ViuTV和HOY TV擔任主持,亦有拍廣告。

馬曉晴是花式溜冰界女神。(IG@maisyma1999)

曾代表香港出戰冬季奧運會。(IG@maisyma1999)

曾與「滑冰王子」羽生結弦合照。(IG@maisyma1999)

馬曉晴酷似日本藝能界女神石原里美。(IG@maisyma1999)

結束運動員生涯後,也有接娛樂圈工作。(IG@maisyma1999)

網民不時回帶馬曉晴的學生相,讚她清純又甜美。(IG@maisyma1999)

馬曉晴曾在TVB出任體壇盛事的主持。(IG@maisyma1999)

她亦參加過ViuTV的速配節目。(IG@maisyma1999)

Maisy在溜冰場上的優美姿態,屢被指是真人版Elsa。(IG@maisyma1999)

她近日在社交平台分享9月的生活照,當中有自拍照、工作照,但亦有她臥病在床的照片,她素顏躺在病床,看來相當虛弱,我見猶憐。Maisy透露自己完成了一個手術,還食了無數止痛藥,她說:「Got through one surgery, hosted one emcee event, went to one competition, and a ton of painkiller drugs that got me like 😵‍💫 Back stronger and healthier! 💪🏻」

馬曉晴發布一系列9月的照片。(IG@maisyma1999)

Maisy早前擔任「內地奧運健兒代表團訪港與香港奧林匹克之友」交流活動的大會司儀。(IG@maisyma1999)

Maisy透露9月曾經入院做手術。(IG@maisyma1999)

她素顏臥病在床。(IG@maisyma1999)

看上去十分虛弱。(IG@maisyma1999)

Maisy雖然未有透露做什麼手術,但就影低了自己左腹的疤痕,由肚臍位置去到左腰,目測有5吋長,令人心痛。很多人都留言祝她早日康復,而前日Maisy已經復工,她在馬場跟余德丞、何雁詩及花劍運動員吳諾弘等開直播,看來精神相當不俗,更問大家有沒有掛念她。

雖然未有透露是進行了什麼手術,但馬曉晴腹部有一條長長的疤痕,目測5吋長,令人心痛。(IG@maisyma1999)

幸好9月18日Maisy已暌違兩個月正式復工,回歸《Happy Wednesday》與余德丞、何雁詩等開直播。(IG@maisyma1999)