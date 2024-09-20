體壇女神入院做手術素顏臥床照曝光　腹部留5吋長疤痕令人心痛

現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴（Maisy），因外型甜美、酷似日本女神石原里美，故有「港版石原」之稱。她退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，分別為無綫、ViuTV和HOY TV擔任主持，亦有拍廣告。

馬曉晴是花式溜冰界女神。（IG@maisyma1999）

曾代表香港出戰冬季奧運會。（IG@maisyma1999）

曾與「滑冰王子」羽生結弦合照。（IG@maisyma1999）

馬曉晴酷似日本藝能界女神石原里美。（IG@maisyma1999）

結束運動員生涯後，也有接娛樂圈工作。（IG@maisyma1999）

網民不時回帶馬曉晴的學生相，讚她清純又甜美。（IG@maisyma1999）

馬曉晴曾在TVB出任體壇盛事的主持。（IG@maisyma1999）

她亦參加過ViuTV的速配節目。（IG@maisyma1999）

Maisy在溜冰場上的優美姿態，屢被指是真人版Elsa。（IG@maisyma1999）

她近日在社交平台分享9月的生活照，當中有自拍照、工作照，但亦有她臥病在床的照片，她素顏躺在病床，看來相當虛弱，我見猶憐。Maisy透露自己完成了一個手術，還食了無數止痛藥，她說：「Got through one surgery, hosted one emcee event, went to one competition, and a ton of painkiller drugs that got me like 😵‍💫 Back stronger and healthier! 💪🏻」

馬曉晴發布一系列9月的照片。（IG@maisyma1999）

Maisy早前擔任「內地奧運健兒代表團訪港與香港奧林匹克之友」交流活動的大會司儀。（IG@maisyma1999）

Maisy透露9月曾經入院做手術。（IG@maisyma1999）

她素顏臥病在床。（IG@maisyma1999）

看上去十分虛弱。（IG@maisyma1999）

Maisy雖然未有透露做什麼手術，但就影低了自己左腹的疤痕，由肚臍位置去到左腰，目測有5吋長，令人心痛。很多人都留言祝她早日康復，而前日Maisy已經復工，她在馬場跟余德丞、何雁詩及花劍運動員吳諾弘等開直播，看來精神相當不俗，更問大家有沒有掛念她。

雖然未有透露是進行了什麼手術，但馬曉晴腹部有一條長長的疤痕，目測5吋長，令人心痛。（IG@maisyma1999）

幸好9月18日Maisy已暌違兩個月正式復工，回歸《Happy Wednesday》與余德丞、何雁詩等開直播。（IG@maisyma1999）