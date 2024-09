「大劉」劉鑾雄長子、現任華人置業董事會主席劉鳴煒過往曾是海洋公園董事局成員,前後於董事局崗位服務14年,更曾出任海洋公園董事局主席,不過他2022年就正式卸任,專注其他工作。

海洋公園「哈囉喂」是年度盛事,劉鳴煒亦曾親自落場扮鬼扮馬。(IG@mingwai.lau)

劉鳴煒在任時,遇上疫情等多項問題夾擊,海洋公園陷財政困難,他亦想方設法想救亡。(資料圖片)

劉鳴煒曾表示要令海洋公園和香港仔重新壯大。(IG@mingwai.lau)

而卸下這個身份後,他日前就高調去「對家」香港迪士尼樂園玩,在社交平台貼出一張他玩星戰機速穿梭(前稱:飛越太空山,Space Mountain)時的照片,他一個人坐,木無表情、似是生無可戀,完全不像在玩刺激機動遊戲,跟身後兩位遊客形成強烈對比。劉鳴煒就留言:「My excitement after getting on this ride for the 4th time in minutes.」原本他在個半鐘內已玩了第四次,已經很難興奮起來。

劉鳴煒日前去迪士尼玩,這張過山車相,表情生無可戀似的,原來他在90分鐘內已玩了4次。(IG@mingwai.lau)

而在翌日,他卻又再發布自己玩海洋公園山頂纜車的縮時影片,表達對海洋公園的愛,他說:「依度去4次還是400次都唔會悶,唔會厭,因為係一份感情。(你信我啦,我堅去過400次+)」看來他的舊公司仍有深刻感情,而且很喜歡去主題樂園玩。