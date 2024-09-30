陳曉東演唱會驚喜連連　除兩寶貝女兒助陣　還有這重量級嘉賓登場

陳曉東首度攻蛋，演唱會萬梗齊發，除了2個寶貝女兒、9歲霹靂舞神童NANA以及網紅「那對夫妻」Nico品筠以及Kim京燁助陣，好友品冠也驚喜登台，和他對唱〈情緒男女〉。



陳曉東演唱會驚喜滿滿，許多星友現身力挺。（TVBS提供）

品冠（左）和陳曉東交情深厚。（TVBS提供）

〈情緒男女〉是多年前品冠為陳曉東量身打造的歌曲，但陳曉東說當時宣傳太忙，只花2小時完成錄音，之後再也沒機會唱這首歌，「冠哥嫌我只忙著打牌，沒時間合唱，為這事情念了我20年，這次終於有機會合唱這首歌」。

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不過品冠爆料陳曉東的凍齡秘訣，「因為香港人天天都喝凍檸茶，所以很凍齡」，突然耍冷讓陳曉東有些傻眼。

品冠笑說當陳曉東嘉賓，必須達成3個重要條件，

第一個，出道時間跟你差不多，退居幕後、沒在唱的不少，剛好我有空，第2個條件，是要跟東東差不多帥，就刷掉很多歌手，第3個條件很重要，就是一定要會東東的歌。

陳曉東的寶貝女兒們超有才華，更替爸爸演奏鋼琴。（TVBS提供）

演唱〈愛你躲你〉前，陳曉東的女兒再度登台演奏鋼琴，相當多才多藝，他也感慨說：「台灣是我的娘家，永遠讓我感覺是如此的親切。」並感謝台下歌迷不離不棄，死忠地支持他30年，感性的他也忍不住落淚，提到此次演唱會是自己申請、製作，過程中有許多不為人知的辛酸，「曉東一直沒有離開過，一直堅持，我沒有失蹤過，一直默默做回饋的事情」。

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