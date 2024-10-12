森美激罕閃光彈放夫妻合照　網民大讚阿嫂逆齡生長︰以為拖住阿女

50歲的森美被譽為國民主持，與太太陳雅嫻（Veronica）結婚多年育有一對學霸子女，多年來婚姻生活一直保持低調。近日森美竟高調公開夫婦合照向車友示威，少女般的梁太令網民大讚KEEP得好﹗



森美學霸女兒梁曦童IB奪44分列榜眼 考慮留港讀醫或往劍橋讀心理

森美入行轉眼已經30年。（IG：@sammy903）

森美太太及細女梁曦童。（網上圖片）

森美太太及細女梁曦童。（網上圖片）

1994年森美參加商台舉辦的「叱咤殺戮新大陸」DJ比賽而入行，在比賽中最大得著除了是DJ入場劵，還認識了「德望校花」太太陳雅嫻（Veronica）！2000年低調結婚，先後於03年和06年誕下囝囝曦樂和囡囡曦童，Veronica甘心做背後女人專心相夫教子，教出一對學霸子女，大仔學醫細女曦童今年考IB奪44分列榜眼成績驕人。

森美與一對子女大仔梁曦樂細女梁曦童。（影片截圖）

2019年森美首度公開與太太合照。（IG：@sammy903）

森美與太太的甜蜜合照。（sammy903@IG）

多年來婚姻生活一直保持低調，森美直至2019年才首次在社交網公開夫妻合照。近日拍拖到京都旅行，再次罕曬合照，向電單車車友示威：「Bikers life No bike no life，當你的隊友在日本公路上的時候，我在不遠的京都享受和太太一起走過的路。他們風馳電掣，我踩着E-bike。Bikers spirit，No wife no life」、「以示我同梁太去京都，係開心過同車友ride 車嘅，開心好多！你哋見到嗎？你哋feel到嗎？你哋明白嗎？哼！」網民大讚曬長腿的Veronica少女味十足「點解梁太咁少女？」、「以為大哥拖住呀女添😂」

森美近日到日本旅行。（IG：@sammy903）

森美陪太太玩無緣與車友出遊，看似酸溜溜。（IG：@sammy903）

森美曬與太太旅行合照放閃。（IG：@sammy903）

網友大讚森美太太少女味濃。（IG：@sammy903）

網友大讚森美太太少女味濃。（IG：@sammy903）