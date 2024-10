森美激罕閃光彈放夫妻合照　網民大讚阿嫂逆齡生長︰以為拖住阿女

50歲的森美被譽為國民主持,與太太陳雅嫻(Veronica)結婚多年育有一對學霸子女,多年來婚姻生活一直保持低調。近日森美竟高調公開夫婦合照向車友示威,少女般的梁太令網民大讚KEEP得好﹗



森美學霸女兒梁曦童IB奪44分列榜眼 考慮留港讀醫或往劍橋讀心理

森美入行轉眼已經30年。(IG:@sammy903)

森美太太及細女梁曦童。(網上圖片)

1994年森美參加商台舉辦的「叱咤殺戮新大陸」DJ比賽而入行,在比賽中最大得著除了是DJ入場劵,還認識了「德望校花」太太陳雅嫻(Veronica)!2000年低調結婚,先後於03年和06年誕下囝囝曦樂和囡囡曦童,Veronica甘心做背後女人專心相夫教子,教出一對學霸子女,大仔學醫細女曦童今年考IB奪44分列榜眼成績驕人。

森美與一對子女大仔梁曦樂細女梁曦童。(影片截圖)

2019年森美首度公開與太太合照。(IG:@sammy903)

森美與太太的甜蜜合照。(sammy903@IG)

多年來婚姻生活一直保持低調,森美直至2019年才首次在社交網公開夫妻合照。近日拍拖到京都旅行,再次罕曬合照,向電單車車友示威:「Bikers life No bike no life,當你的隊友在日本公路上的時候,我在不遠的京都享受和太太一起走過的路。他們風馳電掣,我踩着E-bike。Bikers spirit,No wife no life」、「以示我同梁太去京都,係開心過同車友ride 車嘅,開心好多!你哋見到嗎?你哋feel到嗎?你哋明白嗎?哼!」網民大讚曬長腿的Veronica少女味十足「點解梁太咁少女?」、「以為大哥拖住呀女添😂」

森美近日到日本旅行。(IG:@sammy903)

森美陪太太玩無緣與車友出遊,看似酸溜溜。(IG:@sammy903)

森美曬與太太旅行合照放閃。(IG:@sammy903)

網友大讚森美太太少女味濃。(IG:@sammy903)

網友大讚森美太太少女味濃。(IG:@sammy903)