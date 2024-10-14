男歌手遭槍擊「頭部中彈」倒臥黑車內　搶救一周不治　享年37歲

古巴籍歌手El Taiger驚爆遭槍擊中彈死亡！本名José Manuel Carbajal Zaldívar，2016年發行首張專輯《Taiger》出道，他日前被發現頭部中彈、倒臥車內，經發現後立刻緊急送院搶救，但在加護病房一周後仍在本月10日宣告不治，享年37歲，家屬和經紀人都證實其死訊。



El Taiger一直是擅長「雷鬼、古巴音樂」，他於當地時間3日早上7時，被警方發現頭部中彈、倒臥一輛停在佛羅里達德拉海灘黑色轎車裡，隨後被緊急送往邁阿密傑克森醫院。

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家屬發聲明表示：

「我們非常感激醫院搶救，對於在這個極其困難時刻，所有為El Taiger祈禱的人，表達誠摯感謝，El Taiger已在天堂與深愛母親團聚。」



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