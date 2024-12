2024娛樂大事回顧｜李龍基女友坐監、Edan追明禎　熱度竟輸兩素人

2024年即將過去,今年娛樂圈有不少話題人物,要數最轟動的,當然便是74歲的李龍基!他與忘年戀女友王青霞經常放閃,卻因女方太高調曬學歷曬家底令網民起疑,一查之下被揭原來大話連連,最終更因使用虛假文書等罪名淪為階下囚!另外還有呂爵安高調追林明禎、鄭中基突然炒經理人兼自爆患抑鬱、炎明熹被雪等等,但即使如此,以上藝人以及每位頂流偶像,討論熱度竟然都輸俾兩名由年中帶到年尾的素人……

1. 李龍基女友王青霞因假學歷風波淪為階下囚

74歲李龍基(基哥)與比他小36歲的女友王青霞(Chris)譜出爺孫戀,外界原本擔心他變成「提款基」被騙財,二人1月接受《01娛樂》獨家專訪後,卻引發愈來愈多枝節,包括女方被指假學歷、借錢後失蹤、冒認是繆騫人女兒、淘寶畫作、曾於美國訂婚等等,女方曾聲稱自己藉「優才計劃」來港,惟大話被一個一個踢爆,王青霞於2月遭入境處扣查,還押數月後,6月被正式判刑。

李龍基偕女友受訪,原本是想澄清女友冇攞他七層樓,殊不知竟引爆假學歷風波。(麥超億、潘樂文攝)

王青霞一共被控七項罪名,包括2項違反逗留條件、1項為取得入境證而作出虛假陳述 、1項使用虛假文書、1項管有虛假文書、1項向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述,以及1項在香港入境時對其施加的逗留期限,留在香港接受僱傭工作罪等,判囚25個月,預計於明年7月刑滿出獄。

自女友被捕後,李龍基多次淚灑人前。(梁碧玲攝)

自從王青霞被捕後,李龍基消瘦不少,亦多次老淚縱橫、淚灑人前,與昔日硬漢形象可謂判若兩人。其中他2月於女友提堂當日,當著藍天白雲發誓:「我同佢咁多年,佢從來無喺我身上搵過任何一個『斗零』,呢個絕對嘅!」更成為一時佳話。此後李龍基常被記者追訪,不時大爆金句,一時哭著擔心女友服刑生活、一時又表示自己狂蜂浪蝶多,很多人爭相做他女朋友,不過他就堅持,無論如何待女友出獄後就會馬上迎娶對方。

李龍基當著藍天白雲發誓,成為一時佳話。(梁碧玲攝)

2.《東張》忘年戀何伯何太成為全城熱話

除了李龍基、王青霞,今年另一對備受關注的忘年戀還有素人何伯和何太,5月初,《東張西望》報道76多歲的何伯與46歲內地女士新何太成婚後,他原本想在與細女的聯名戶口提款100萬予新何太做生意,卻發現細女已提早一步取走450萬存款,他對鏡頭控訴仔女不孝。不過外間普遍都是撐仔女,認為新何太別有用心,放長雙眼看她騙光何伯身家就離他而去。

何伯何太原本希望藉《東張西望》「申冤」,哭訴仔女取走450萬養老金,然而外間風向卻是站仔女的一方。(TVB)

本來這只是一對香港比比皆是的老夫少妻,卻竟引來全城關注,年底登上了「Google年度熱搜本地話題人物」!《東張》播出不久已有人成立關注組,經常拍低二人行蹤,而何伯何太卻似乎樂於成名,經常開直播跟「粉絲寶寶」互動,只要有任何反對聲音,即會被她說成是「黑粉」。有網民向房署舉報何伯,指新何太身光頸靚大曬名牌,質疑她是公屋富戶,加上其公屋單位冇登記何伯名字,他不能在此單位入住,最終連積極打擊濫用公屋的時任房屋署署長羅淑佩都表示冇入名的確不能長住,而何太卻因為擔心加名後,何伯就不能「取回450萬」,因而堅拒加名。

冇加名的何伯無權居住在何太公屋,二人被網民𥄫到實,想在公屋「屈蛇」都不可。(網上圖片)

何伯何太過著螞蟻搬家生活,「旅居」酒店開直播,何太卻經常在直播痛罵何伯,指他曝露行蹤,鬧他是「死蠢」,叫他「七街瞓」。有網民向酒店投訴二人在直播的不當行為,使他們被酒店驅趕,最後更要住深圳酒店避風頭。原本以為新聞熱度只是一頭半個月,但至今仍不時有網民關注他們的一舉一動,12月中,有網民見到兩人現身公立醫院,指他們疑去精神科攞安眠藥,未知是否情緒受困擾。

何太由上《東張》時的溫婉形象,到後來經常在直播痛罵何伯,網民認為她「現形」。(直播截圖)

何伯何太早前現身公立醫院,疑去精神科攞安眠藥,未知是否情緒受困冇覺好瞓。(網上圖片)

3.郭晉安歐倩怡離婚

郭晉安與歐倩怡過往是圈中模範夫妻,男方多年來是緋聞絕緣體,亦甚少負面新聞,女方則在婚後引退,相夫教子。隨著一對仔女長大,歐倩怡近年積極增值自己,從會考5分至碩士畢業,重投社會做營養師。不過二人竟在5月初宣布結束18年婚姻,透露兩年前已分開,令外界非常震驚!

郭晉安、歐倩怡是圈中模範夫妻,但今年5月二人竟宣布離婚,透露兩年前已分開。(VCG)

歐倩怡離婚後曾接受訪問,除了分享自己回復單身後玩交友App與6男見面的見聞,苦口婆心稱:「女人真係唔好讀太多書,真係有啲男士係會驚你!」她亦談到自己2019年12月曾歷經生死,發燒多時未退,卻遭枕邊人冷待:「凌晨大約兩、三點,突然感覺到我左手,由中指好似觸電咁去到身體,突然感覺唞唔到氣,好大力想吸但吸唔到……我坐起身,拍我旁邊嗰個人,我話我唞唔到氣,幾乎講唔到嘢,佢話唔好玩啦,繼續去瞓覺。」她透露:「喺張床上攬住個痰罐,仲要我飲(片糖水),我飲咗少少,但我想話畀你聽,我嗰刻已經去到失禁,控制唔到,周圍都係,我覺得自己應該唔得㗎喇。」但網民似乎都是撐安仔居多,批歐倩怡離婚後唱衰前夫,十分忘本。

歐倩怡因在節目中自爆玩App,並分享自己瀕死卻遭「枕邊人」漠視的遭遇,被網民狠批。(《絲打圍爐》YouTube)

歐倩怡近日積極復出,坦言好窮,現時慳得就慳並要努力撲水,她亦剖白該次受訪後,外間反應使她大感委屈,喊足三日三夜。而另一邊廂,郭晉安與胞姊郭致因創立的草姬集團(2593)於12月上市,在港交所舉行掛牌儀式,更成為「超購王」,郭晉安心情大靚超風騷,並表示將減少在娛樂圈的工作。

歐倩怡近日積極復出,在HOY TV拍節目,她不諱言現時在財政壓力,要努力打工賺錢。(資料圖片)

郭晉安卻愈賺愈多,他與胞姊郭致因創立的草姬集團(2593)於12月上市,成為「超購王」。(資料圖片)

4.小天后炎明熹疑因續約問題被TVB雪足半年

《聲夢傳奇》冠軍炎明熹(Gigi),以16歲之齡參賽,表現一鳴驚人,甫出道已被TVB力捧成新一代小天后,機會不斷,並在九展前後開過三場個人演唱會。不過自今年6月起,有指炎明熹因不與TVB續約而被雪藏,當時起她已甚少出席公開活動,透露仍未續約;而兩次活動中,TVB都冇派員採訪,炎明熹更被發現披頭散髮,質疑TVB似乎是否未有為她安排「妝髮」,要她自己搞掂。此外,After Class另外三位成員姚焯菲、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)開騷,也獨欠炎明熹,無綫高層樂易玲在記招上叮囑Yumi與Windy不要忘本,被認為是暗寸炎明熹,惟樂小姐否認。

炎明熹4月開完演唱會,聲勢大好,卻在短短幾月間工作量跌至零。(資料圖片)

炎明熹自6月起傳出不與TVB續約後工作量大減,她6月尾出席公開活動時,不但因戴帽被質疑TVB冇安排髮型師,TVB更冇派員採訪。(葉志明攝)

樂易玲鼓勵鍾柔美、詹天文「不要忘本」,被認為暗寸炎明熹,她其後否認,並指自己只是勉勵二人,教得就教。(資料圖片)

自7月後,Gigi幾乎完全絕迹公開場合,只經常在IG發文保持人氣,就連台慶她都冇份出現!不過其事業在年底似乎現曙光,推出新歌《最動人一次》,在零宣傳下都能破紀錄,並且在幾日間錄得過百萬觀看。12月中,Gigi相隔五個月再出席活動,宣傳音樂特輯《戀上西沙》,當日TVB亦有派員採訪,似是「解凍徵兆」。不過,Gigi當日卻被TVB以「趕時間」為由禁止受訪,有行內人質疑「解凍」純屬假象,提出因《戀上西沙》是TVB與地產商年初簽好約的廣告項目,若Gigi缺席宣傳,TVB會被視為毀約,因此不得不暫時放她出雪櫃。而Gigi的合約糾紛,暫時未知何時才有轉機。

炎明熹12月久違現身公開活動,宣傳音樂特輯《戀上西沙》,卻被禁受訪,有指「解凍」純屬假象,純粹因為《戀上西沙》是TVB與地產商年初簽好約的廣告項目,若Gigi缺席宣傳,TVB會被視為毀約。(葉志明攝)

5.《中年好聲音》多名已婚參賽者感情關係混亂

《中年好聲音》捧出了不少中年唱得之人,令他們得到入行機會,不過今年內接二連三爆出醜聞,部份人更捲入婚外情。本年初,梁浩銓被指與太太婚變,跟同樣已婚的曹敏寶有關係匪淺,雖然二人矢口否認,不過8月時她坦承跟大肚老婆分居,但堅稱不涉第三者。

曹敏寶與梁浩銓不被嫌拍下甜蜜照片,雖然二人否認緋聞,女方又稱獲老公信任,但梁浩銓最終還是跟老婆分居,並爆出欠債消息,形象插水。(IG照片)

然而,要數更震撼的,就不得不提龍婷,7月時她被拍得與已婚資深演唱會製作人丘亞葵約會,她在停車場拍男方屁股,又於車廂激吻。儘管斷正,但男方表示這只是「朋友式Hello Kiss」,指拍Pat Pat是攝影角度問題,「激吻」之說更是誇張;TVB則代龍婷澄清兩人純屬好友。除被指偷食人夫,感情生活一向低調的龍婷,被爆6年前與老公和孩子於筲箕灣同居,她回覆《01娛樂》時只表示:「啲嘢過咗去就算啦!」

感情生活低調的龍婷,竟被拍得與已婚資深演唱會製作人丘亞葵車廂激吻,她更在停車場拍對方Pat Pat!(fb@Vigo Yau)

至於55歲「中2生」鄭梓浩感情一樣精彩,今年9月,分手不久的女友Grace向傳媒指控鄭是渣男,大爆拍拖7年以來都由自己供養對方,前後花費數百萬,包食包住。不過她控訴男方不知感恩,接連有外遇,她直指鄭梓浩自稱「中咗COVID影響到性無能」,其實是縱慾過度致性功能出障礙騙Grace買鹿尾巴丸進補。而最爆的是,其「小四」竟是《中2》另一人妻參賽者,孫耀威胞妹孫美賢,孫美賢承認二人曾短暫交往,但當她驚悉男方與另一女士長期不倫戀後已火速斬纜,已向丈夫坦白及修補婚姻關係;她又強調自己出於同情才借錢予鄭梓浩,否認包養,更斥男方借錢不還。

鄭梓浩遭前女友踢爆渣男真面目,而已婚的孫美賢居然是「小四」!(IG@@mirandasuen_dadasun)

6.鄭中基突炒經理人何慶湘、自爆抑鬱症停工戒酒

今年8月,鄭中基突然在社交網宣布:「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題,本人與機動娛樂立即終止合作,有關工作交接問題會另作安排。」由於他與何慶湘合作十多年,女方亦頻頻在其網台「機動電視台RTV」亮相,加上「道德操守問題」是極其嚴重之指控,消息令外界非常驚訝!同日,鄭中基再度發文表示因個人情緒及健康問題,會暫時休息。由於在他發文前十幾小時,太太余思敏已出post標註了鄭中基、何慶湘及機動電視台等,預告:「Good morning HK. Something big are coming...want to see?(早晨香港,即將有大件事要發生了,想睇?)」高姿態作風令人覺得事有蹺蹊,似想宣示主權,猜測她是否不滿老公與何慶湘關係。

鄭中基突然在8月初宣布辭去合作多年的經理人何慶湘,指對方「工作及道德操守有問題」。(IG@sheung_sheung_sheung)

鄭太余思敏在事發前十四小時,標註了鄭中基、何慶湘及機動電視台等,預告將有大事發生。(IG@sammieyucm)

數日後,鄭中基撰長文承認自己患上抑鬱症、壓力爆煲,他指自己因未能處理壓力,令家人失望,遇上抑鬱症又藉飲酒去逃避,自覺對不起家人。他宣布完成手頭上工作後便會與家人赴美參加戒酒療程。而在聲明中,他未有提及何慶湘犯了什麼錯,卻罕談與蔡卓妍的短暫婚姻,表示:「我經歷咗一段好短嘅婚姻,呢段婚姻令到我好唔開心。」有網民質疑聲明是否由鄭太余思敏代筆;而蔡卓妍兩個月後被傳媒問起事件,簡短回應:「祝佢以後都開心、幸福啦!」直至12月中,鄭中基到澳門復出登台,未知是否已完成戒酒療程。

鄭中基表示自己患有抑鬱症,藉酒精逃避卻令家人失望,決定小休一段時間並在太太陪同下赴美戒酒。(VCG)

鄭中基近日低調復出,去澳門登台。(小紅書圖片)

7.《九龍城寨》揚威康城,與《破.地獄》票房齊破億

今年市道低迷,電影業者叫呼連天,多部港產片票房慘淡,不但止開戲量大減,就連戲院亦相繼執笠,截止12月為止,今年已有至少7間戲院結業。不過,有兩部電影卻成為了逆市奇葩,連破紀錄,相信在來年的頒獎禮都會獲得多項提名及爭崩頭!

《九龍城寨之圍城》成為史上第二套破億票房的港產片。(劇照)

先是5月上映的《九龍城寨之圍城》,它在上映第62天時票房破億,成為第二套破億港元票房的港產片;電影不但捧紅了林峯、劉俊謙、張文傑與胡子彤等「城寨四子」及「王九」伍允龍,電影亦在第77屆康城影展入選「午夜展映」單元,以及代表香港角逐第97屆奧斯卡金像獎「最佳國際劇情片」,揚威海外!

電影入選第77屆康城影展「午夜展映」單元,導演鄭保瑞、主演古天樂、林峯、劉俊謙、張文傑、胡子彤現身康城影展,為港增光!(電影公司提供)

而黃子華、許冠文、衛詩雅主演的《破.地獄》,11月上映至今尚未落畫,它上映首日已打破《九龍城寨》的開畫票房紀錄,第二日即破千萬,而在上映第29日,其香港票房更衝破1億2,200萬港元,超越了去年的《毒舌大狀》,成為香港史上最高票房的華語電影。早年黃子華有「票房毒藥」之稱,但近年他已成為票房靈藥,主演的《飯戲攻心》、《毒舌大狀》、《破.地獄》連環破紀錄、屢創神話,只有子華神能超越子華神!

《破.地獄》打破《九龍城寨之圍城》創下之票房紀錄,成為香港史上最高票房的華語電影。(電影公司圖片)

「票房靈藥」黃子華再次超越自己,創下票房神話,目前香港史上最高票房的華語電影排行榜中,頭五位有三套都由他主演。(劇照)

8.曾志偉捲「美誠月餅」風波

今年8月,內地網絡紅人張慶楊(小楊哥)、張開楊(大楊哥)開辦的「三隻羊網絡」在香港開設分公司,曾志偉率過百藝人出席,活動上小楊哥宣布:「曾志偉是我們香港分公司的老闆」,其後曾志偉亦與與小楊哥在網上開直播帶貨,一起推銷「美誠月餅」。

曾志偉在8月拉大隊撐「三隻羊網絡」在港插旗,席間小楊哥宣布:「曾志偉是我們香港分公司的老闆」。(資料圖片)

小楊哥在直播期間,宣稱美誠月餅是來自香港的「高端品牌」,但內媒卻踢爆指,美誠月餅在香港既沒有線下也沒有線上門店,質疑是「假香港品牌」,就連官媒都開聲批評,斥事件令人費解,月餅很快便被下架。小楊哥形象全毀,支持者嚴重流失數百萬;而曾志偉其後出席港姐活動時被問起事件,但一聽到「月餅」二字,他已立即遞咪離場,未有回應。

曾志偉與新抱王敏奕,曾與小楊哥等直播帶貨美誠月餅,惟月餅被官媒踢爆是「假香港品牌」。(直播截圖)

最終,內地官方宣布「三隻羊」在直播帶貨「香港美誠月餅」等產品事件上,涉嫌虛假宣傳誤導消費者,沒收「三隻羊」違法所得,並罰款共6894.91萬元人民幣,下令暫停營業限期整改,抖音亦宣布將三隻羊旗下帳號進行停播處理。

曾志偉被問起「美誠月餅」事件時,遞咪速逃。(資料圖片/陳順禎、葉志明攝)

9.林明禎呂爵安疑譜「明登戀」

今年7月,有網民在歐洲捕獲到呂爵安(Edan)與林明禎撐枱腳的合照,二人因而被指發展地下情,譜出姊弟戀。而9月時,Edan坦承「了解中」,卻因引起猜測及不實流言,於是Edan再發文護花:「明禎是個很好的女生,我對她很有好感也正在追求她,亦希望未來有發展的空間。」林明禎數日後出席活動,雖然堅稱仍是朋友,但一臉春風滿面及冧爆樣,似乎已說明一切。

林明禎與Edan被網民拍得在荷蘭撐枱腳。(網上圖片)

Edan高調認追求林明禎,而林明禎第一次在活動回應戀情時春風滿面,一副熱戀中的模樣。(資料圖片/梁碧玲攝)

不過Edan高調追女神卻引起粉絲「爵屎」不滿,使他陷入脫粉潮,未知是否因為要挽回粉絲支持,二人之後再回應戀情時,都變得官腔及封口不談,表示專注工作,強調只是朋友。誰知到11月時,二人被捕獲到同遊台灣夜市,男方更搭住林明禎膊頭,戀情浮面,不過兩人仍然繼續否認,叫大家畀空間。

Edan因認追女神而引發脫粉潮,二人唯有對緋聞封口,但11月卻再被網民影到同遊台灣夜市兼搭膊頭。(網上圖片)

此外,林明禎早前再受負面新聞困擾,她臨時缺席主演電影《手機見鬼》首映激嬲導演彭發,她澄清是護照問題,但聲明卻彈弓手經過修改,因此被冠上「大話禎」稱號,甚至令投資方失去贊助蒙受損失,多少對女神形象有所影響。Edan被問起事件時都力撐緋聞女友,表示相信林明禎工作態度專業,強調:「無人會想缺席自己首映。」

林明禎因在主演電影《手機見鬼》首映臨時甩底,激嬲導演彭發。(劇照)

10.JFYT因抽Edan水被姜濤轟「冇品」

最後一件娛樂大事,一樣與「兒登戀」有關!事緣呂爵安(Edan)被飛出叱咤「我最喜愛男歌手」五強,JFYT(YouTuber JFFT成員床哥、雞翼、良少、米爺及YT周殷廷)的床哥在11月尾開直播時,就住Edan與林明禎遊台灣一事抽水,表示:「我哋投票階段唔會去台灣!」他又指自己落區拉票見到很多「爵屎」(Edan fans),他代入爵屎去想,如果自己當街拉票,但之後見到偶像在台灣「Happy」,會覺得百般滋味在心頭,因此呼籲所有原本投Edan的支持者轉投男歌手周殷廷及組合JFYT,不過此舉竟引來姜濤在有關片段留言:「冇品」。

JFYT的床哥,在直播中呼籲Edan的粉絲,可在叱咤轉投周殷廷及JFYT,言論遭姜濤指責「冇品」。(直播截圖)

床哥其後以姜濤的發文方式「致歉」,但姜濤在活動上再次表明不認同床哥,他說:「唔係一句講笑就冇事」,認為身為公眾人物更應注意一言一行。然而,床哥則在直播中指自己與Edan有共識「無惡意講笑」,不開名批姜濤「唔知頭唔知路就衝出嚟」,指自己不可能硬食「冇品」指控,周殷廷則理解姜濤初衷為保護隊友。

姜濤兩度公開回應事件,第一次他說「唔係一句講笑就冇事」,第二次則為「冇品」論道歉,指自己再揀的話,會用較溫和字眼。(資料圖片)

而其後Edan卻在活動上回應,坦言其實與床哥立場未達成共識,但由始至終希望大事化小;至於姜濤就說自己睇晒整段直播,表示:「佢覺得我講冇品佢會唔舒服,對唔住,如果俾我揀多次,我會用溫和啲嘅字眼,我已經道咗歉,佢接唔接受,我都尊重佢,佢道唔道歉都係佢嘅選擇。」而當晚床哥都在直播上表示接受姜濤道歉,自己亦90度鞠躬致歉,直言不想製造紛爭,也不想家人被騷擾。12月1日,JFFT出席活動時,表示對YT感到不好意思,若在《叱咤》當晚見到MIRROR的話,會睇睇有冇機會打招呼及攬吓Edan。