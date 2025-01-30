專訪｜廚娘Ada率VIVA煮湯圓　爆公司嚴管體重Macy奇招避Mani抽查

早前奪得「叱咤樂壇生力軍組合金獎」的女團VIVA出道半年，對於娛樂圈的一切經歷，仍處於很新鮮、充滿好奇的階段。見她們在同居期間都有落手下廚，並鬧出不少笑話，趁住入行第一個農曆新年，《01娛樂》決定邀請她們煮湯圓，順便大爆同居相處秘密，並回顧2024、展望2025！

髮型：Ritz Lam、Jeremy Wong、Kelvin Liu、Taka Chung、Hiro Chow @myos_hair

化妝：Cyrus Lee Makeup Team、Irene Hung、Davina Cheung

服裝：Mardi Mercredi HK

場地：Studio Meta



女團VIVA的Ada、Macy、Carina及VALC在新年前夕齊齊煮湯圓。（葉志明攝）

廚藝擔當Ada眾望所歸成湯圓主廚

有睇過VIVA的同居企劃「VIVA Medium Rare House」的話，很輕易就發現Ada是廚藝最了得的一個，就連雞煲都煮到。今次要煮湯圓，三位隊友毫無異議推舉她做大廚，指她是家裡的廚娘、廚藝擔當。正式開始之前，Carina、Macy、VALC在討論到底要煮幾多分鐘、薑應否去皮、滾水落糖還是凍水落糖等等，Ada沒有插嘴，見大家討論得七七八八，她問隊友想講究還是快捷，眾人都一致同意要快捷，Ada於是一秒開始廚藝小教室：「如果快嘅話，就全部『嘩！』一鍋落晒，等佢浮面就可以食得，但係如果你講究啲嘅話，就可以開水，滾咗佢先，煮熟咗之後先至再分開煮糖水。」眾人恍然大悟：「哦～～」

Ada在毫無懸念之下，獲隊友選為今次煮湯圓任務的主廚。（葉志明攝）

自認「氣氛組」兼避談廚藝的Carina，連落糖都彈到隊友，十分搞笑。（葉志明攝）

講起喜歡的湯圓口味，四位異口同聲回答：「芝麻！」當記者表示現場有一半湯圓都是花生味，Macy識做說：「兩個都好食嘅，第一名同第二名嘅分別啫。」（葉志明攝）

公司不定期抽查體重 用奇招避得就避

有Ada主持，煮湯圓一定冇甩拖，等候的過程更可以慢慢跟VIVA傾偈。經理人霍汶希對旗下藝人要求甚高，要她們定期磅重，講起公司會否禁止她們吃甜品，VALC說：「冇話唔俾嘅，我哋都會食。（唔使體重管理？）重咗咪減返囉，冇重到就照食。」Carina在YouTube節目中常常吃零食，但她立即指著Macy的方向：「哎呀，最近嗰一次我冇俾人話肥㗎！俾人話肥嗰個係第二度嘅人……」Macy自爆：「你嗰個手勢真係呢……因為我最近一次返公司，就俾Mani見到我，我出現同佢Say hi，佢話入嚟睇吓而家幾重，我話唔得，我頭先飲咗杯咖啡，我要即刻去個toilet先！公司個toilet係通嘅，我喺呢邊入咗去，喺另一邊出咗嚟，跟住佢捉唔到我。」

VIVA煮湯圓煮得好認真！（葉志明攝）

講到幾耐量一次體重，VIVA指是不定期抽查，但避得就避。（葉志明攝）

被指「肥咗」的Macy，早前成功用小聰明避過Mani的體重抽查。（葉志明攝）

同居個半月 相處很多地方仍有待磨合

VIVA早前過完個半月的同居生活，更被安排四個人住一間房，節目開初她們坦言不團結，相處上有很多需要磨合的地方，同居後感覺又如何呢？Macy說：「我覺得而家都仲有嘢要磨合嘅，我哋純粹係有進步。我哋日常工作嘅時候都會有好多意見不合嘅時候，我覺得我哋可以搵到更好嘅方式去相處，做家務嘅部份真係有需要進步！」Carina覺得要磨合的地方不同，一開始是日常生活習慣的分別，Ada要整齊、Macy要乾淨，自己跟VALC則是比較放飛自我，不過隨著眾人監督下，Carina自言都多做了家務。VIVA的同居生活每周可回自己老家的時間非常有限，而且鏡頭24小時都錄影著，她們不諱言過程中會很攰、很辛苦，會掛住家人，也會有想要私人空間的時候，但回想起來也是一個很新奇的體驗。

雖然關係仍有待磨合，同居期間甚至試過鬧大交，不過VALC就覺得VIVA感情是升溫了。（葉志明攝）

Carina被隊友「投訴」常偷吃隊友的零食，不止節目上出現過的齋燒鵝，就連VALC的維他命糖都不放過，好為食。（葉志明攝）

Macy認為隊友做家務的部分可以稍微進步，更說：「人總會需要長大」，不知什麼時候又要再同居做家務，VALC聽完即說：「Yes mum!」（葉志明攝）

回顧出道半年最難忘演出 四位答案完全不同

今年是入行後第一個新年，VIVA很開心可以在工作中度過，覺得是新一年的好開始。回顧入行以來最難忘的一次演出，四位竟有不同答案，Macy認為是「903籃球賽」上的啦啦隊表演，她留意到四人在學習新技能是都有不同反應，「譬如VALC好怕高，但係佢又可以喺表演嘅時候克服到， Ada就係，佢全程……皺眉大王嚟㗎。每一個人都幾恐懼啦啦隊呢件事，但係每一個人都有佢哋自己嘅方式去克服，Carina就係長期大嗌！（VALC：你都係！）我都係，唔好意思，所以我就喺呢一件事裡面發現，我哋四個都係好鍾意挑戰，我覺得印象好深刻。」

Macy最難忘「903籃球賽」上的啦啦隊表演，她發現各人面對挑戰時都有不同反應去克服。（圖片來源：903）

VIVA當日的表演技驚四座！（圖片來源：903）

平時是Rap擔當的VALC就透露自己在某次School Tour期間，唱到一半發現Tube Top滑落，險些走光，無辦法之下她突然消失台中，跑入後台整理衣服，「佢哋三個去Carry《DTR》呢首歌，因為啱啱未去到Rap，到去到Rap嘅時候就發現我唔喺度，跟住我哋親愛嘅Carina就代我去唱我嘅Rap。」Macy接話：「我哋都有唱！純粹係因為我唔知你唔見咗，心諗……把聲唔同咗嘅？」Ada最難忘的是出道首個演出，那是澳門的《WAVEFest水上音樂節》，四人要在360度的四面台表演，而且有Runway，Ada說：「第一個表演嚟講，係好大嘅挑戰，但係嗰一次嘅表演之後，都豐富咗我哋自己嘅經驗，原來我哋都可以handle到。有經歷過咁樣嘅舞台，我哋先知道有乜嘢要繼續去調整，或者點樣先可以繼續好好籌備一個表演。」

VALC最難忘School Tour演出期間Tube Top突然滑落，差點走光。（Threads）

VALC無計可施下唯有返後台整理衣服，她事後也曾為此相當內疚，在社交平台致歉，幸好隊友都識得即時執生。（Threads）

Ada最深刻的是VIVA首個演出，在澳門的《WAVEFest水上音樂節》上表演，而且還是四面台。（Instagram：geungada）

Carina則認為非《叱咤》莫屬，當晚VIVA勇奪「叱咤樂壇生力軍組合金獎」，有機會表演，她表示：「係我哋四個第一次面對咁多觀眾，因為你知道嗰日係直播，會有好多家庭觀眾，或者完全冇聽過我哋嘅歌、完全唔知我哋四個係邊個嘅人去睇我哋嘅表演。我諗大家應該都有諗過，攞咗金獎上去一定要做得好好睇睇。同埋下面都有好多前輩，真係會望實你哋，認真聽你哋唱成點跳成點，所以我覺得嗰吓有啲壓力得嚟係好爽嘅，終於都可以俾人見到我哋四個係點樣嘅人！呢樣嘢對於我哋四個嚟講應該係一個幾好嘅……應該係一個幾難忘嘅經歷。」而最後，VIVA對新一年的展望是希望出慢歌，VALC預告：「唔係希望，我哋已經計劃緊，因為始終上年三首歌都係快歌，都有跳唱，想搵返一首係表演嘅時候可以企喺度唱歌畀大家聽，Please期待！」

Carina認為《叱咤》當晚，要當住台下多位圈中前輩表演，而且也有很多不認識VIVA的家庭觀眾，她事前已不斷幻想，假若得獎必須做得好好睇睇，而事後觀眾對VIVA的評價都頗正面。（資料圖片）

VIVA出道半年推出了三首歌，但都是跳唱歌，她們新一年出慢歌。（葉志明攝）

Ada早前代表VIVA去求籤，廟祝竟說她去年如像入了個黑洞，幸好蛇年開始會有好結果，更重要是搵到錢。（葉志明攝）

四位被問到新年有什麼習慣，Carina會跟中學同學一齊寫揮春：「好搞笑，其實大家都唔係一個好識得用墨水寫字嘅人。」（葉志明攝）

VALC每逢初四都會跟家人去摘士多啤梨，並必定會在附近吃同一間餐廳，有時又會去踩單車。（葉志明攝）

Ada成長於大家族，親戚很多，每年年三十去嫲嫲家裡食團年飯，然後通宵直落，第二朝再起身𢭃利是：「嗰一日嘅荷包會有『BOOM！』咁樣嘅增長，所以好開心。」（葉志明攝）