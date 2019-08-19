由陳志發監製、黃智揚執導的ViuTV劇集《教束》，因為劇情反映本地教育制度弊病，再而呼應「反修例運動」下的香港時局，播出後獲得不少觀眾讚賞。雖然劇集經已在7月初播畢，很多擁躉仍然意猶未盡，希望能夠開拍續集，不過導演黃智揚坦言沒此計劃：「因為呢個故事已經冇得再延伸落去，所以如果有機會原班人馬再合作，我哋係會想搞其他嘢，唔會開拍《教束2》喇！」而劇中飾演「莊子」的周漢寧，早前在港台劇集《星星的孩子》探班受訪時，亦講出差不多的想法。「我覺得呢個故事結束咗，就畀佢喺度完，如果真係再拍嘅話，我希望可以拍第二種類型嘅戲。」

言猶在耳，上周六（17/8）「不老騎士」6位成員 ── 「賢仔」岑珈其、「莊子」周漢寧、「狗榮」程人富、「為食妹」鄧麗英、「神婆」盧蓁宜以及「奇行種」余家溢，突然穿上「馬修書院」校服，現身拍攝《教束》的將軍澳天主教鳴遠中學，根據他們各自在Instagram分享限時動態，這次「回歸」的而且確是要完成拍攝工作，程人富更邀請粉絲競猜「估下我哋拍緊咩」，當見到有人說：「教束 番外篇」時，程人富回答：Bingo！世事常變，人心亦然，莫非ViuTV、監製和導演突然有新想法，令《教束2》的計劃重見天日？！

事隔一年「不老騎士」終於齊腳回歸「馬修書院」，眾人更趁休息時間順道為剛於8月6日踏入20歲的「奇行種」余家溢慶祝生日。（周漢寧提供）

宣傳片拍攝當天，周漢寧、岑珈其和程人富等人不時將「不老騎士」的合照和拍攝現場情況上載至IG限時動態與粉絲分享。（周漢寧提供）

從這張周漢寧與岑珈其的合照（還有眼神凌厲的盧蓁宜）可見，今次宣傳片裏，「馬修書院」學生會室將會是其中一個重要場景。（程人富提供）

不是《教束》番外篇 為ViuTV拍韓劇《天空城堡》宣傳片

非也，非也！據知，今次「不老騎士」齊腳回歸「馬修書院」，並非《教束2》或者《教束番外篇》開拍，他們只是應ViuTV邀請，為該台將於本周四（22/8）晚上9時半首播的韓劇《天空城堡》（Sky Castle）拍攝宣傳片，這套劇2018年11月在韓國收費電視頻道JTBC首播，收視曾高見24.622%，平均收視亦有12.627%，是自2011年開台以來的收視新高，從數字上看，比tvN神劇《鬼怪－孤單又燦爛的神》2016年首播時的收視更高。

或者會有疑問，《教束》跟《天空城堡》兩套劇有何關係？其實《天空城堡》的故事開端，是講述一位由廉晶雅飾演居住在豪宅區的闊太韓瑞珍，重金禮聘一位由金瑞亨飾演的補習老師「金老師」，冀能催谷她的女兒、由金惠允飾演的姜藝瑞升讀名牌大學，旨在讓她將來可以成為醫生，而負責撰本的編劇柳賢美，是希望借劇情反映當今韓國的教育風氣，所以嚴格而言，跟《教束》批評香港學界過份推崇「求學只是求分數」的創作理念相近，所以ViuTV邀請「不老騎士」拍攝宣傳片，絕對說得通。

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向來與程人富一樣走搞笑路線的「為食妹」鄧麗英，除了在劇中慣常見到的「校服Look」之外，亦有這個周星馳電影《功夫》裏由元秋演譯的「包租婆鬈髮Look」。（程人富提供）

「神婆」盧蓁宜自從拍畢《教束》之後，跟「莊子」周漢寧一同參演港台劇集《萬輻瑪利亞》，不過二人都沒有對手戲，直至今次拍ViuTV新宣傳片，終於可以再次同場演出了，未知「神婆」會否在短片中再次為隊友「開壇問卜」？（程人富提供）

當粉絲問「不老騎士」是否拍攝《教束》番外篇時，程人富回答：Bingo（答對了）！但他們只是為ViuTV拍攝韓劇《天空城堡》的宣傳片。（程人富Instagram截圖）

《教束》今年6月首播後，因為劇情貼地，又剛巧遇上「反修例運動」爆發，很多人都覺得故事直接呼應當今香港時局，邊睇邊讚，更有人指這是ViuTV開台3年以來質素最好的一套自製劇。（《教束》劇照）