【矚目配角】羅樂林27歲做第一代楊過：拍完劇第二日就執笠

羅樂林在電視圈縱橫45年，老土點說，已經看破一切。經歷過男主角的年代，佳視結業，徬徨之下加入麗的（亞視），輾轉再去到TVB，一直去到現在。歷盡艱辛，好多東西都已看透，羅樂林坦言接受比難受更多。

接受人生無常

回想當年佳視結業，羅樂林也是年輕時，突然「被」失去工作當然義憤填膺，甚至試過上街遊行，他說：「入咗呢行咁耐，我經歷咗好多嘢，當年佳視結業，我哋去遊行過，喺執嗰個過程想攞返合約入面（待遇），但其實係攞唔到。我覺得人生好多嘢你係估唔到，我又好接受現實，所以我覺得冇問題，當然好多嘢我見到係唔開心，希望唔好再發生。」

羅樂林都試過被炒魷。（葉志明攝）

突然失去工作，甚至是聽到電台才得知消息每個人都會感到徬徨，羅樂林也不是大富之後，當然會為前途感到憂慮。「有好多人想幫我哋攞返啲應得嘅嘢，唔知點解攞唔到。都有去遊行，希望幫到員工，例如簽咗合約突破冇咗，合約裡面嘅賠償係咪應該有呢？我印象到而家都係乜都冇。係徬徨架，唔係炒魷，係突然冇咗份工，噚晚仲開緊工拍緊劇，突然就話成間公司冇咗，徬徨㗎!」這件事件羅樂林對人生又有新體會，老土講句世事無常，幸好很快便有麗的向他招手，繼續他的演藝事業。

羅樂林看透一切。（葉志明攝）

接受自己定位

TVB近年一直被指待薄員工，甚至有前老前輩力證，羅樂林卻接受一切，反而令他為人更開心。「公司有公司做法，而家每間公司有佢做嘢原則，公司賺錢時可能鬆動啲，艱難時佢另外公司有制度我哋又唔知，我覺得我哋做好自己本分。當然老人家咁多年，為社會付出咁多，希望整個社會都公平啲對佢哋。公司都係咁，員工為公司付出咁多，亦好勤力為公司做咗咁多嘢，希望相對會好啲。」羅樂林雖然也希望公司會有更好的待遇給員工，但他也知道做好自己本分更重要，最緊要是你享受演戲，不要令自己太多介懷，他說：「後生緊係做小生，緊係另一個情況，中年做中生，老年做老生，一定要接受呢樣嘢，我又唔覺得我做老生有問題，演好自己本身個角色就得，當然你要享受你工作先得，如果你成日計以前做小生而家做老生，會唔會開心？我從來冇呢樣嘢，我係好接受呢樣嘢，咩年紀做咩嘢。」

令自己接受，總好過令自己難受。（葉志明攝）

接受時代變遷

還有一項接受，接受年代的變遷，經歷過三間電視台的洗禮，見證香港電視業的輝煌盛世，去到現在收視下跌，羅樂林很明白當中道理。「而家一定唔會返屋企就追劇。我哋年代唔同，今日唔睇，過咗就過咗，冇得睇。而家唔同喇個年代，你要接受同明白，係咁喇，香港情況唔同第二個國家或者中國入面一個省幾十個電視台，大家會爭個Rating，而家冇喇香港，大家返到屋企鍾意睇咪睇。（冇對手？）可以咁講，而家香港得一兩間電視台，幾多年前有佳視，有三間都話收益、廣告支持唔到，所以香港相對嚟講市場係好窄，一窄嘅幕前幕後出路都相對少咗，咁冇競爭變咗大家個收入各方面都會少。」其實做電視的人，很多都明白這個道理，大家都希望百花齊放，希望香港人支持本土影業，希望投資方、廣告商繼續支持，但現實環境又令你不得不妥協，但與其難受過生活，倒不如選擇接受，看開一點。