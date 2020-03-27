【矚目配角】張松枝拍《封神榜》被硬cut戲份：其他人要多啲戲嘛

演員最大的幸福，是能夠遇上一個可以給自己發揮的機會，如果真的等到了定必「十倍奉還」，全力「瞓身」，張松枝等待了25年才有這個機會，剛播完的《二月廿九》他飾演晨叔，演出不慍不火但搶鏡，原來當時接到這個角色，張松枝只收到三行字，他說：「劇本得三行字同錢俾我啫，然後就叫我去諗，佢哋俾好大嘅空間演員去發揮，我同佢哋講要三樣嘢，漁夫背心、老花眼鏡、染髮，佢哋好信我，拍ViuTV係一種享受嚟!」

攝影：劉智源

短片：呂榮棟、徐偉海

剪接：呂榮棟

專訪場地提供：小時光 scoool

張松枝25歲加入TVB藝訓班做演員，霎眼間已年過50，入行四分一世紀，他終於等到《二月廿九》「辰叔」這個角色，讓不只是戴着老花眼鏡消遣時間的觀眾，而是會在「連登」跟導演和演員即時互動的網民觀眾深深記住。這班「奀皮鬼」一邊看劇，一邊用鍵盤為張松枝起了花名，叫「張松妓」，就算他起初有點不喜歡，但很快知道其實那是一種被年輕人接受的「認證」，甚至乎一併參與，與年輕一代接軌。那是張松枝離開無綫，轉投港視，再經歷政府不發牌的連串低谷後的覺悟：沒有種種不同的經歷，算真正見過世面、真的能成為真正的演員嗎？

張松枝等待25年，終於遇上一個可以給自己發揮的機會。（劉智源攝）

初入行以陶大宇為目標 望能由小演員爬上去做主角

張松枝自小於藍田長大，是一名名副其實的「屋村仔」，16歲時被廣告公司發掘拍廣告，之後在朋友介紹下拍了差不多一千個卡拉OK的MV，直到1994年加入TVB入讀藝員訓練班，正式展開演員之路。他入行初時由低做起，第一部角色就是在《刑事偵緝檔案II》中飾演一個CID甲，在1995年他接受訪問中提過，希望能成為像陶大宇一樣獨當一面的演員：「我當時嘅心態就係，『我都要學佢咁樣，雖然我只係做細嘅，做個路人甲乙，但我畀心機慢慢做，我都可以去到好似陶大宇咁樣』，就係咁樣朝住呢個目標。」

演員最想電視台可以「能者居之」

然而，他在TVB做着做着就發現，小角色原來永遠都會只會原地踏步，苦無機會令他相當泄氣：「TVB嗰陣時有套《封神榜》，我做周武王姬發，本來好重戲，佢講我聽話要hold我100日，唔可以拍其他嘢喇，但去到最後我只係拍咗三日。咁有幾多吖？就係呢種嘢，係「講一套做一套」！因為其他人要多啲戲吖嘛，咪只好刪減你囉。」他認為要有好的電視劇，以及令演員有進步，首先就要有「能者居之」的思維：「就算你係一個新人，點都好，我擺個角色出嚟，你哋嚟casting吖，你做得到合格嘅，主角都有得畀你做，唔使話欽點邊個做主角！總之你有本事，casting OK嘅，就畀你做。呢種態度咪覺得你有機會囉！」他口中的正正就是政府拒絕發牌的港視。

張松枝於2001年拍攝《封神榜》時，本來預留拍100日的角色周武王姬發，戲份最終只剩下3日。（網上圖片）

他認為要有好的電視劇，以及令演員有進步，首先就要有「能者居之」的思維。（劉智源攝）

經歷人生低潮 上天為他打開另一扇門

由於政府當年沒有發牌給港視，導致當時剛成為人父的張松枝立馬跌入人生低潮，他當時甚至乎考慮過結束演員生涯轉行做紮鐵。不過現在回想過來，他坦言當時只是在「發晦氣」：「政府搞到呢個演藝圈咁樣，話咗發牌又唔發牌，咁你想我點啫？你掛住起機場起三跑，咁我哋全部去做地盤咪OK囉！」張松枝後來一直堅持沒有放棄，轉戰電影圈後甚至乎遇上改變他命運的劇本，就是在2018年與周潤發、郭富城在電影《無雙》合作，更首次踏上《金像獎》紅地氈和頒獎台，這是他覺得作為演員覺得最抬得起頭的一刻。

張松枝在2018年與周潤發、郭富城在電影《無雙》合作，改變了他的命運。（Instagram：@deon_cheung）

演員有創作空間 演繹更有個人特色

來到第四間電視台，他坦言ViuTV給他的感覺很不同，除了有高水準的製作和班底之外，對演員有很大的自由度，甚至乎會放手讓演員全權參與劇本創作：「我叫做係一種享受，因為ViuTV拍嘅嘢係好生活化，畀你好大嘅自由度，好相信演員嘅表現，畀個角色你就會交晒畀你，寫三行字，然後你要去諗，演員嘅空間有幾大由你去創作。」

在《二月廿九》中飾演過着行屍走肉生活的「辰叔」，每個細節其實都是來自張松枝自己的構思：「我問導演個角色背景係點，佢話可能係做生意，喺日本做生意識到個女朋友，然後我話：『咦，咁唔夠㗎喎！』，於是我同佢講：『我諗到我嘅背景喇，我係一個賽車手，去到日本賽車就識到一個日本女仔』，因為一個賽車手係有呢種火爆性格㗎嘛，好高傲、固執，做生意嘅人係冇呢種性格！」

張松枝坦言與年輕新血合作令他有更多創作空間。（劉智源攝）

雖然已經年屆50，不過張松枝卻與「老」說不上關係，驟眼看亦最多只有40歲，要飾演劇中辰叔這個老年角色，其實除了要有精湛的演技，由眼神、語氣、表情、站姿和動作等等下苦功之外，要真正演出老人味道，就必須要豁出去。於是，張松枝充滿起勁地向90後的年輕導演羅嘉駿提議，該如何營造他心中辰叔的形象，包括留鬚、染白髮，戴老花眼鏡，和穿一件漁夫背心，統統由他自己話事。

張松枝親自為「辰叔」設計角色的背景和外型。（《二月廿九》劇照）

保持年輕最緊要向年輕人學習

「同後生仔做，唔係話佢做少咗，佢係俾空間你，佢信得過你先畀空間你去創作。」張松枝笑言，覺得離開TVB後最大的得著，就是多了機會與年輕新血合作，不單做事模式截然不同，甚至乎連自己的心態亦有所改變，變得更年輕：「好多啲後生仔講嘅潮語，有啲位我喺唔識、唔知嘅。我同佢哋傾偈，聽下聽下其實都收到好多料，其實玩IG（Instagram）都係佢哋教我㗎！同埋佢哋講嘅語氣係好特別嘅，『咿呀呀咿呀呀』係有節奏嘅，我係學呢樣嘢，喺做戲方面係會做得返，幾得意！」

張松枝從年輕人身上開會了玩IG，最近更頻頻更新展現「大叔幽默」，更以幽默感寸爆禁酒令。試問有哪個50歲藝人有這樣的幽默感？（Instagram：@deon_cheung）

張松枝坦言，在《二月廿九》一班後生仔身上學到了不少，在劇中飾演他女兒的吳海昕甚至叫他睇連登。（Instagram：@yeesa_cheung）

ViuTV觀眾層夠有質素 TVB係咁先

不少香港人認為，香港電視圈之所以逐漸走下坡步向滅亡，是因為TVB停滯不前不懂改進，而張松枝就認為，ViuTV令他重拾曙光，很有條件把大台擊敗，亦相信能夠拯救垂死的香港電視圈：「係要時間嘅，始終觀眾層嚟講睇TVB嘅人係多，唔可以話少，始終香港已經老年化，係好需要類似TVB嘅劇去消磨時間。所以我哋唔緊要，雖然ViuTV係俾人感覺收視低，但我哋嘅觀眾層係一班好有質素嘅觀眾！」

張松枝認為ViuTV有潛質超越TVB。（劉智源攝）

搏殺過、迷惘過，今日站在我們面前的張松枝，終於憑深刻的演出走進觀眾心裏，改變了人生，亦找到了自己做演員的快樂和幸福：「好怪嘅，有時演員嘅心態就係，自己覺得應該仲可以嘅，咪試多三個月先囉，又試多啲又試多啲，又試到真係得喎！」有人說，以前未能備受TVB重視的他現時終於能一雪前恥，他搖頭否認：「佢哋講得過份咗，我只係遇到好好嘅角色發揮，叫做『一鳴驚人』會好啲。」那麼現時達到陶大宇的水平了嗎？他謙虛笑道：「而家？仲未達到！佢好犀利，我仲有排追。而家去到咁嘅年紀，有工開、有好角色、開心，咁就得喇！」

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