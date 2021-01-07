哲仁王后︳韓版《太子妃升職記》觀眾欲罷不能？劣評越多收視越高

這兩年，國產劇走出國門的成績或許比你想像中更好。《隱秘的角落》被數十個國家買下版權，日版《微微一笑很傾城》下週就要播出，《沉默的真相》將被韓國翻拍......而眼下在韓國收視率一路飆紅、韓國人一邊罵一邊追的電視劇《哲仁王后》，也是翻拍自國內的初代熱播網劇——《太子妃升職記》。

在12月12日首播的《哲仁王后》，以8%的收視率起航，在非大製作和無當紅演員的情況下拿下TVN電視台開播收視紀錄第三名的驚人成績。就熱度和收視來說，它算是上是韓國翻拍國產劇裡最好的。但就跟《太子妃升職記》當時在國內引起的諸多爭議一樣，在網上，韓國人對這部劇是清一色的罵聲。

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不過，口裡說不身體卻很誠實......《哲仁王后》的收視率節節攀升，每一周都在上漲，第七集上升到了12.4%。過去我們總是翻拍韓劇，這一次韓劇翻拍國劇，韓國人到底在看什麼？又在罵什麼？以下有劇透！

1. 大「女主」爽劇《哲仁皇后》

和《太子妃升職記》一樣，《哲仁王后》的故事底色是「男人穿越成了女人」。這其中既有男人轉成女兒身的荒唐、又有不同時代碰撞的火花，兩相結合，看起來不僅搞笑而且很爽，讓韓國觀眾欲罷不能。現在才播了一半，收視率眼瞅著就要登上電視台歷代記錄榜了。

生活在21世紀的男廚師張奉煥意外落水穿越到了百年前的朝鮮，成為了準中殿娘娘金昭容（以下該角色都用金昭容稱呼）。而金昭容原本是個「海王」（對女性多多益善、漁翁撒網的渣男），以「養魚」（收兵）為樂，這下連「魚」的性別都要反轉。更別說還沒適應自己的女兒身，他就要和當時的王，哲宗圓房。對金昭容這個鐵直男來說，對方再帥也下不了嘴啊！他只能一邊在新婚夜灌醉對方，一邊吐槽自己怎麼就沒能穿越到王身上呢。

生活在21世紀的男廚師張奉煥意外落水穿越到了百年前的朝鮮，成為了準中殿娘娘金昭容（以下該角色都用金昭容稱呼）。（劇照）

雖然搞不定男人，但金昭容很快利用自己的女兒身海王心籠絡了一批宮裡的女人，從婢女到太妃，將「爽」進行到底。和宮妃抬槓，女扮男裝偷跑到青樓去享受；不穿內衣，穿裙子不守宮廷法則；女二裝暈裝柔弱，她仗著王后身份直接倒地；王討好她，她也懟回去（此條不建議學習），堪稱治矯達人，引得對方連連表示「女人你成功吸引了我的注意力」。

吐槽起來也貢獻了一大批金句。尋找殺死真．金昭容的兇手，她想「古往今來不論任何時代，殺妻的最大嫌疑人都是丈夫」。想到她的內核其實是個男人，這句話就頗為耐人尋味了。

按圖睇申惠善如何搞笑拒絕洞房花燭之夜：

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王盛氣凌人地道歉，她毫不客氣：「道歉要按接收的人的心意來，按道歉的人的心意來那算道歉嗎？」昨晚剛剛播出的第八集，王「好心」給她送來一束野花，表示自己是路邊撿的，金昭容立刻回嘴：「這樣做作的歷史竟然有200年呢。」

金昭容的扮演者申惠善是韓國電影圈的演員，雖然一直沒有大紅大紫，但也憑藉《清白》提名青龍獎、《我的黃金光輝人生》提名百想視后，在熱播劇《秘密森林》裡的演技也非常優秀。她相當賣力的演出，讓金昭容這個角色更加生動，撐起了整部戲。

申惠善相當賣力的演出，讓金昭容這個角色更加生動，撐起了整部戲。（《哲仁王后》劇照）

2. 韓國口碑爭議：嫌韓加上歷史爭議

不過雖然收視率一路高歌，但《哲仁王后》在韓國的口碑並不好。播出前，韓國網友就曾抵製過這部劇，原因是《太子妃升職記》的中國作者曾在小說中稱呼韓國人為「棒子」（華人對朝鮮民族的貶稱）。

不過吵得更兇的，還是因為《哲仁王后》 篡改歷史的設定。和《太子妃升職記》架空朝代不同，《哲仁王后》畫蛇添足地給故事設置在了一個真實的歷史背景，這對外國觀眾來說或許沒什麼差別，但對熟知自家歷史的韓國人來說，無疑天雷滾滾。

歷史中的哲宗沉迷酒色，懦弱無為，是出了名的昏庸，但電視劇把他洗白成了一個帥氣逼人、心思深沉的帝王。（《哲仁王后》劇照）

歷史中的哲宗沉迷酒色，懦弱無為，是出了名的昏庸，但電視劇把他洗白成了一個帥氣逼人、心思深沉的帝王。這就像我們拍了個宋朝的電視劇，把宋徽宗刻畫成了驍勇善戰的成吉思汗，怎麼也讓人滿頭霧水。

另一位歷史上真實存在的神貞王后（趙太妃）在劇中則設定成了一個迷信的反派角色，韓國神貞王后後代的宗親會甚至表示會就此對電視台採取強烈應對措施。

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3. 中國口碑也不佳：又想惡搞又想宮鬥

那國內觀眾看起來，這部劇又怎樣呢？在豆瓣上，《哲仁王后》開分不足5分、目前也只有6.5。這裡就不能不提到《太子妃升職記》為何能在2015年紅遍全國，甚至成為網劇歷史上的一個轉折點。

首次登上熒幕的「男穿女」魔性設定、跳脫破恥度的台詞、誇張廉價卻有詭異美感的服化、新鮮又高顏值的男女主演、貧窮到用風扇做特效的後期，這些元素都極大地激起了觀眾的興趣。更重要的是，《太子妃升職記》所有的惡搞都是相配的，坦蕩盪，一點也不忸怩，讓人「真香」。

《太子妃升職記》所有的惡搞都是相配的，坦蕩盪，一點也不忸怩，讓人「真香」。（《太子妃升職記》劇照）

所以它才能成為全民討論的話題，並成功帶動了網劇的熱度、提高了網劇的地位。可《哲仁王后》卻在惡搞之上，又試圖扯出一個正經宮鬥的權謀主線。這就像還珠格格小燕子衝進了《甄嬛傳》的故事裡，處處透露著違和。

當哲宗等「老朝鮮人」一本正經地宮鬥的時候，女主人公金昭容卻始終咋咋唬唬做著和時代、身份不相符的行為。比如她第一次見王，就打了王一巴掌；再比如她在和王的婚禮上行祭祀禮，還想著「婚禮就是葬禮」。

如果《哲仁王后》能乾脆一點，就拍成一個穿越愛情劇，反倒更好。不像現在，戀愛沒談好，宮鬥也搞不起來，讓整部劇變成了四不像。（《哲仁王后》劇照）

隨便一條都值得拖出去斬了。男人穿越成女人固然有一個心理接受的過程，這部劇的一大看點也在於一個完全跳脫於時代和身份的人是如何「苟」下來的。但不管男人女人都是人，多少都有點「人在屋簷下不得不低頭」的覺悟吧。

金昭容這個角色搞笑不假，但始終給人一種腦袋不聰明的感覺。畢竟《太子妃升職記》再荒唐再扯淡，張芃芃也是知道該忍的時候要忍的：抱一抱男人算什麼，當然是保住小命更重要啊！如果《哲仁王后》能乾脆一點，就拍成一個穿越愛情劇，反倒更好。不像現在，戀愛沒談好，宮鬥也搞不起來，讓整部劇變成了四不像。更何況，朝鮮宮鬥，實在是不太能鬥起來！

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4. 國劇走出國門，影響力比你想像中大

吐槽歸吐槽，就收視率和話題度而言，《哲仁王后》絕對是一部成功的翻拍劇。哪怕背著低口碑的大鍋，也沒阻止大紅。事實上，它是韓國翻拍我國電視劇最成功的一次。

2016年，南韓聲勢浩大地翻拍了《步步驚心》，名《步步驚心：麗》。但雷聲大雨點小。雖然韓版也採用了全明星陣容，從主角到配角都是韓國當紅演藝人，李準基，IU，姜河那，洪宗玄，邊伯賢，南柱赫......每一個都自帶流量，但收視率和口碑卻雙雙撲街。不論是哪方翻拍哪方，翻拍劇總是免不了和原版對比。相比《步步驚心》在愛情橋段上附著的歷史感，《步步驚心：麗》多少就有點塑料了。

此外，《何以笙簫默》、《我可能不會愛你》、《命中註定我愛你》、《惡作劇之吻》都劇被韓國翻拍過，但和原版的高人氣相比，它們在兩國都沒有激起水花。12月和《哲仁皇后》同期開播的，還有一部翻拍自《致我們單純的小美好》的《致美麗的我們》，不過豆瓣評分只有5.6。關注度也不太行，畢竟原版在韓國人氣相當高，曾被評為「想要翻拍的中國電視劇」之一。

雖然大多翻拍劇水土不服，但不論成品質量、成績如何，韓國頻繁地翻拍國產劇足以說明它們在亞洲的影響力並不小。去年，《親愛的，熱愛的》、《陳情令》、《三生三世十里桃花》、《香蜜沉沉燼如霜》等國產劇在韓國都有非常高的人氣。

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此外，日本、泰國也多次翻拍國產劇。今年1月12日，日版《微微一笑很傾城》將在富士電視台播出。不過日本更偏愛翻拍中國的史劇，《三國演義》就是重災區。最成功的還是《隱秘的角落》。不光被Variety評為2020年全球15部最佳劇集之一，在多個國家播放，還被歐美多個製片公司買走改編版權。接下來，我們將會看到美版、英版、韓版的《隱秘的角落》。

過去我們總是眼饞美英韓日劇，一次次買版權翻拍，落了個花錢不討好。但當國產劇做得越來越好、越來越有特色，它們也成功地走出國門，展現一種不同的風貌。《太子妃升職記》之流算不算文化輸出尚存爭議，但它無疑是一種彰顯影響力的娛樂輸出，2021年，這樣的輸出才剛剛開始。

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