陸綜「歌手2025」冠軍出爐！A-Lin墊底網民疑有黑幕　隊友落淚

內地歌唱節目「歌手2025」總決賽昨晚登場，A-Lin、李佳薇、單依純、陳楚生等人激烈爭冠。



然而A-Lin在幫唱環節請來彭佳慧助陣，兩大金曲歌后飆嗓卻飲恨舞台，2人的耳機雙雙出狀況，導致拍子抓不準，最終冠軍由陳楚生奪下，不少觀眾為A-Lin叫屈，認為她「被做掉」。

內地歌唱節目「歌手2025」總決賽昨晚登場，A-Lin、李佳薇、單依純、陳楚生等人激烈爭冠（微博@天生歌姬A-Lin）

A-Lin在幫唱環節墊底，彭佳慧自責落淚，A-Lin抱緊安慰（《歌手2025》節目截圖）

A-Lin攜手金曲歌后彭佳慧挑戰林憶蓮「傷痕」，李佳薇與孫楠合唱「燃燒」，大陸歌手單依純則和金曲歌王王力宏對唱「落葉歸根」。

出乎意料的是，A-Lin和彭佳慧這組強強聯手失利，被網友吐槽像各唱各的，微博熱搜還浮現「A-Lin彭佳慧不要再吵了」。兩人下台後揭露關鍵，彭佳慧耳機聽不到音樂；A-Lin也臨場耳機出狀況，只能聽場外聲音，彩排時並未出現。難怪兩人直言拍點難以精準咬合。

偏偏節目在她們說明時突然切入廣告，引發觀眾不滿，質疑節目組「設計」兩位歌后。A-Lin在幫唱環節墊底，彭佳慧自責落淚，A-Lin抱緊安慰，提醒這只是節目與評審當下喜好，請她放下壓力。

另一邊，陳楚生請到偶像鄭鈞同唱「赤裸裸」，他曾表示鄭鈞是自己音樂路上的重要引路人，這首歌也是他入坑鄭鈞的第一首。這次合作助他在幫唱首輪衝進前段班、拿下第3名；加上獨唱賽奪冠，最終以19.44%得票率拔得頭籌，登上「歌手2025」歌王。

