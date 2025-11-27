新聞女王第12集劇情｜馬國明死因庭終召開　佘詩曼向心理醫生求助

TVB劇集《新聞女王2》今日（27日）一集講到佘詩曼對於馬國明殉識當日的記錄全部消失，為了重啟死因庭，佘詩曼不惜快速想起意外當日丟失的記憶，更向心理醫生傅嘉莉求助。為了令馬國明死亡的真相水落石出，佘詩曼、李施嬅、高海寧及王敏奕放下利益及成見通力合作。

原來，馬國明意外死亡前為了跟李施嬅搶收視而去引水道採訪，佘詩曼亦曾經向馬國明表示太危險而力勸他離開，可惜馬國明沒有理會，最後因而死亡。佘詩曼為了快速記起意外當日的片段而找心理醫生，卻欲速而不達，而李施嬅亦終於找到馬國明意外死亡的線索，黃宗澤卻極力阻撓開死因研究庭。

佘詩曼、李施嬅、高海寧及王敏奕聯手，成功令馬國明父母要求重開死因庭，但最重要的兩位證人缺席聆訊。所以佘詩曼的記憶成為了案件最大的突破點，於是她不停催谷自己想起當日發生的事。

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。



KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

