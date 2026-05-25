黃明志洗脫涉毒3罪　沉默7天發聲嘆：負面標籤難除、有很多話想說

馬來西亞歌手黃明志2025年捲入網紅謝侑芯案，還有毒品相關案件，引發外界高度關注。有關謝侑芯案因為沒有證據所以不起訴，而有關毒品的三項罪名，在5月14日正式宣判黃明志無罪釋放。



在隔了7天後，黃明志5月21日在Facebook發文首談此事，透露自己已正式獲判無罪，包含「吸毒罪」、「藏毒罪」及「擁有非法藥品罪」三項指控全數洗刷，消息曝光後也讓不少粉絲替他鬆了一口氣。

黃明志在Facebook發文首談此事。（Facebook@Namewee 黃明志）

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黃明志坦言雖然終於等到清白獲得證明，但相較於當初事件爆發時的大量報導，這次無罪消息的曝光度卻少得多，直言新聞量僅有事發時的「百分之1」。

他也感嘆，許多沒有看到後續無罪新聞的朋友，很可能仍停留在當初的負面印象，讓他無奈表示：

我根本無法做什麼。

字裡行間流露出對輿論標籤難以消除的複雜心情。

此外，黃明志特別感謝台灣媒體在此事件中的友善對待，認為相關報導給予他相對公平的呈現。他也透露，對於整起事件其實有很多話想說，但目前希望先讓自己沉澱一下，整理思緒後再對外完整說明。

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