性感人妻賴琳恩靠「66進食守則」練出激瘦水蛇腰　每日只飲一杯水

光看背影連女生也覺得辣！台灣最美人妻賴琳恩日前po出一張背影照，網友全都暴動！光看那白滑美背和水蛇腰火辣線條，粉絲頻頻敲碗「太犯規了！這是合理的嗎」、「乃榮哥太幸福了」、「求全身照」……美背細腰看不夠，還想看賴琳恩的招牌美腿！



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賴琳恩居家防疫瘦3公斤

大家宅在家都是養出一圈肥肉，女神就是不一樣！賴琳恩po文說，在家防疫的這期間，靠「狂打電動」瘦了3公斤！「連小時候的熱褲都套進去了！」甚至還大方秀出真實體重，身高167cm的她，體重竟然只有46.6公斤，實在太驚人啦~~腰細到好像一抱就斷，賴琳恩還說在家沒事，把以前辣妹裝全都拿出來穿了一遍！看到這是不是很想知道她的瘦身秘訣呢？馬上揭曉！

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