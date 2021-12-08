十月初五的月光第13集劇情劇透｜胡鴻鈞演技爆發　認阿媽場戲夠勁

《十月初五的月光》第十三集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，沛堅（伍富橋飾）和海琳（林穎彤飾）定下婚期，文初（胡鴻鈞飾）卻意外破相，藉機將伴郎之位推給禮信（羅天宇飾），讓他和君好（何依婷飾）一同擔任伴郎、伴娘。沛堅向海琳求婚；汪洋（李龍基飾）亦向海琳敞開心扉，希望女兒能有真正的幸福，父女感動相擁。婚禮當日，海琳、君好等人遲遲未到教堂，沛堅遍尋不果，終從莎華（姚嘉妮飾）口中驚悉殘酷真相……莎嬌（米雪飾）質問莎華背後目的，並狠摑莎華。君好打算一家人和禮信去歐洲旅行，文初卻諸多推搪。君好不解文初何以失約，禮信問君好心底裡對文初的感情，君好當頭棒喝！

喊死咗。（劇集截圖）

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最新一集講到，展輝（海俊傑飾）盡力修補跟冰心（康華飾）和兒子的關係，氣氛有所緩和。世光（林偉飾）和黑道結怨，派刀手向世光尋仇，金勝（郭子豪飾）經過出手救助。莎華故意帶冰心到昔日展輝和莎莎光顧的豆腐花店，與君好撞個正着。冰心得知展輝打算為君好購買巨額保險，不悅。文初重遇多年沒見的貴芳（楊玉梅飾），金勝幫文初打探到貴芳住處，文初前往與母親相認，貴芳卻說出狠話。文初縱痛心，仍拜託莎嬌把親筆信和相簿轉交貴芳，貴芳動容，終在離港前認回文初！

胡鴻鈞演技爆發！（劇集截圖）

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