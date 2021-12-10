十月初五的月光第15集劇情劇透｜文初終於開聲　第一句就讓愛？

《十月初五的月光》第十五集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，醫生證實文初（胡鴻鈞飾）失聲乃心因性創傷引致；為解心結，文初丟掉貴芳（楊玉梅飾）所送哨子，重新出發。莎嬌（米雪飾）、海景（石修飾）為文初配開聲茶，碰巧醫師是莎嬌的老歌迷，勾起海景為莎嬌開演唱會的念頭。世光（林偉飾）邀金勝比試打拳，目的是藉拳擊教兒子人生道理。君好相約文初、禮信（羅天宇飾）玩密室逃脫，卻意外被困，危急關頭她呼喚文初求救！展輝（海俊傑飾）迷惘，莎華乘虛而入，及後發現展輝只視她為代替品。展輝終認清現時最愛，莎華（姚嘉妮飾）氣極。文初害怕開聲後會禁不住向君好（何依婷飾）表白，逃避治療。

究竟想揀邊個？（《十月初五的月光》劇集截圖）

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最新一集講到，莎華因被展輝拒愛，決定退股，但展輝沒有挽留，莎華更為憤恨。曼玲（阮嘉敏飾）向沛堅（伍富橋飾）直認有外遇；沛堅往找海琳（林穎彤飾）道歉，海琳冷言相向。金勝（郭子豪飾）終在擂台上打贏世光，完賽後，父子二人在大排檔偶遇，痛快暢飲。莎華發現世光分配給自己的子公司股份比例偏少，尋至大排檔質問，見金勝同桌，破口大罵，世光竟出言維護金勝，當眾認他作兒子。文初終能開聲說話，準備向君好表白之際，突然收到一通電話；他及後態度大逆轉，開口祝福君好和禮信！

愈來愈重戲。（劇集截圖）

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