十月初五的月光第16集劇情劇透｜改結局？　文初隨時就咁死咗！

《十月初五的月光》第十六集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，莎華（姚嘉妮飾）因被展輝（海俊傑飾）拒愛，決定退股，但展輝沒有挽留，莎華更為憤恨。曼玲（阮嘉敏飾）向沛堅（伍富橋飾）直認有外遇；沛堅往找海琳（林穎彤飾）道歉，海琳冷言相向。金勝（郭子豪飾）終在擂台上打贏世光（林偉飾），完賽後，父子二人在大排檔偶遇，痛快暢飲。莎華發現世光分配給自己的子公司股份比例偏少，尋至大排檔質問，見金勝同桌，破口大罵，世光竟出言維護金勝，當眾認他作兒子。文初（胡鴻鈞飾）終能開聲說話，準備向君好（何依婷飾）表白之際，突然收到一通電話；他及後態度大逆轉，開口祝福君好和禮信（羅天宇飾）！

愈來愈重戲。（劇集截圖）

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最新一集講到，莎嬌為了陪伴文初做手術，藉故向君好推辭旅行，君好失望至極。文初刻意在君好面前與其他女生打情罵俏，君好感受到禮信為自己默默付出，決定和禮信二人出發歐遊。海景久咳未癒，感到擔心，欲為莎嬌開演唱會圓夢。古東卻認定莎嬌多年來欺騙父親金錢，海景怒罵古東錯怪莎嬌。未幾，海景激動吐血，惟怕患重病會連累兒子，不肯求醫；莎嬌終勸服海景，更為海景開了只屬於他的演唱會，海景動容。君好和禮信提早回港，莎嬌再不能圓謊，要道出文初的秘密！

好開心準備去旅行。（《十月初五的月光》劇集截圖）

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