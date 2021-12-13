十月初五的月光11-15集劇評｜只有一個方法令劇集變「神劇」

《十月初五的月光》11-15集劇評

《十月初五的月光》來到最後一個星期，相信要講的問題早在頭三個星期都講過了，翻炒劇本、演員對比、換湯不換藥等等，在網上掀起一浪負評潮。即使如此，但收視仍保持在20點左右，在這個時期來說不是太差，至少旁邊的《拳王》更慘不忍睹，證明這種帶點經典味道的劇集依然是有它的市場。問題來了，到底如果才能翻拍一部經典但又有新鮮感呢？



《十月初五的月光》話咁快已經去到結局篇。（《十月初五的月光》劇照）

《十月初五的月光》雖說是一部翻拍的作品，但並不完全跟足20年前的舊版，除了演員沒有一個是重複，連劇情和角色關係也有些微的修改，不過放在觀眾眼內其實無關痛癢，如果觀眾對舊版有印象的話，也知道主線推進其實是分別不大。

新版同舊版其實主線劇情分別不大。（《十月初五的月光》劇照）

面對住接踵而來的負評，其實TVB在開拍之前可能已經做過風險評估，始終要翻拍一套有保證的劇集真是不容易，因為有比較就有傷害嘛，而且從來貴古賤今都是一件很容易的事，更何況當年的《十月初五的月光》的確拍得很好，要完整一套本來已經很完美的事，隨時弄巧成拙。

翻拍其實真係唔容易。（《十月初五的月光》劇照）

其實，要令新版《十月初五的月光》有個大躍進其實好簡單，只要將君好最後與文初有情人終成眷屬就可以。想當年，不少人都為結局感到傷感，覺得文初應該可以和君好在一起，可惜最後君好選擇了禮信，成為一眾文初迷一生之痛。雖然劇集已經拍攝完畢，相信也不會有這個如此逆轉的神結局。

如果兩個最終可以一齊...。（《十月初五的月光》劇照）

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不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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