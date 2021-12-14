十月初五的月光第17集劇情劇透｜姚嘉妮遭兜巴星　放狠眼獲激讚

《十月初五的月光》第十七集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，莎嬌為了陪伴文初做手術，藉故向君好推辭旅行，君好失望至極。文初刻意在君好面前與其他女生打情罵俏，君好感受到禮信為自己默默付出，決定和禮信二人出發歐遊。海景久咳未癒，感到擔心，欲為莎嬌開演唱會圓夢。古東卻認定莎嬌多年來欺騙父親金錢，海景怒罵古東錯怪莎嬌。未幾，海景激動吐血，惟怕患重病會連累兒子，不肯求醫；莎嬌終勸服海景，更為海景開了只屬於他的演唱會，海景動容。君好和禮信提早回港，莎嬌再不能圓謊，要道出文初的秘密！

好開心準備去旅行。（《十月初五的月光》劇集截圖）

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最新一集講到，君好痛心文初隱瞞秘密，但她已和禮信一起。君好對文初關懷備至，卻讓文初更難受。冰心察覺展輝急需現金周轉，暗替展輝擔心。在世光的生日飯局上，莎華乘機爭取更多股份不果，夫妻掃興收場。世光將重要資料讓給金勝，更送他護身蜜蠟，金勝感動，對世光放下戒心。君好低調為文初粗勞，禮信默默陪伴在側。依文從家威口中知道世光只是想利用金勝，向金勝通風報信。依文不肯服侍富豪，家威派人追截……世光揭穿莎華欺詐集團資金，氣極。

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